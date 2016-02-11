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Контрибуция - трейлер
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Контрибуция. Трейлер

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Дата публикации: 11 февраля 2016
Контрибуция – Действие происходит в 1918 году в Перми. Среднесибирский белогвардейский корпус под командованием молодого генерала Анатолия Николаевича Пепеляева захватывает город. Армия измотана, не хватает патронов, обмундирования, провианта. Генерал приглашает пермских купцов с целью собрать деньги для нужд армии. Богатая вдова Чагина приносит в качестве контрибуции дорогой бриллиант. На следующий день бриллиант таинственным образом исчезает. На поиски привлекают приговоренного к смерти «красного» следователя Андрея Мурзина, который должен найти бриллиант в обмен на помилование.
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7.2 Контрибуция
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