«Фантастические твари и где они обитают»: Рецензия Киноафиши

А ну-ка, убери свой чемоданчик!...

Неладно что-то в городе Нью-Йорке, ой, неладно. Дома рушатся – просто так, без всякой причины. Лошади посреди улицы на дыбы встают. Собаки от лая захлебываются. А некоторые люди как будто из ума выжили. Какую-то ересь бормочут. Мол, видели они, как летел над городом вихрь черный… с глазами. Он-то все дома и порушил, знамо дело, кому же еще. Кстати, вот и агитаторша на площади второй месяц орет: «Ведьмы среди нас, ведьмы…». Хотя какие могут быть ведьмы в 1926-м году?! Да еще и в Нью-Йорке…

Эдди Редмэйн в фильме "Фантастические твари и где они обитают"

Правда, иногда встречаются и вполне вменяемые горожане. Якоб Ковальски, например (Дэн Фоглер). Этому в меру упитанному труженику консервного завода до нечисти дела нет: ему бы булочную свою открыть, кредит на неё у банка выпросить. И не знает пока г-н Ковальски, что скоро в его жизни проблемы будут совсем другие. Ибо пароход из Лондона уже прибыл. И скромный магозоолог Ньютон Артемис Фидо Саламандер (Эдди Редмэйн) уже идет по улицам Нью-Йорка. А в руке у мистера Саламандера – обшарпанный чемодан. Самый обычный. Простой. Только вот ведь странность – чемодан тот слегка шевелится. И даже как будто попискивает…

Кадр из фильма "Фантастические твари и где они обитают"

Ну вот, дорогие фанаты (а также заклятые недруги) «Поттерианы», поздравляю – вы дождались. Последний фильм по книге Джоан Роулинг вышел пять лет назад, так что, чего уж скромничать, ожидание было долгим. Но думаю, что оно того стоило. Потому что в конце концов мы получили новую франшизу а) связанную с миром Поттера б) независимую от него самого. Насколько жизнеспособна эта «независимость» - покажет время. Но и сейчас ясно: экспериментировать и искать что-то необычное авторам стало проще. Ведь нет книг, которые зритель уже прочел и вызубрил наизусть («Фантастические твари» снимаются по оригинальному сценарию Джоан Роулинг – жесткой привязки к литературному первоисточнику в данном случае нет). Да и цепляться за набившие оскомину штампы старой франшизы никто теперь не обязан – что тоже очень здорово.

Элисон Судол в фильме "Фантастические твари и где они обитают"

Как бы то ни было, первый блин оказался не комом – «Фантастические твари» фантастически великолепны. (Ну, может, немного и преувеличиваю, но, в целом, действительно хорошо). Одна из удач фильма – та ретро-обертка, в которую завернуты «Твари». Для тех, кто вдруг не в курсе, поясню. Перед нами события, имевшие место быть примерно за семьдесят лет до того, как некий Гарри Поттер переступил порог Хогвартса. Кстати, он, да и все ученики этого достопочтенного заведения в обязательном порядке сдавали предмет «Уход за магическими существами». И сделать сие можно было только прочитав специальный учебник под названием «Фантастические твари и где они обитают», автором которого как раз и являлся Ньют Саламандер. Его история, история появления учебника как раз и являются отправной точкой для новой франшизы.

Кадр из фильма "Фантастические твари и где они обитают"

Удивительно, но фабула фильма оказалась проста как пряник. По сути она делится на две самостоятельные сюжетные линии, которые пересекаются лишь в самом конце. Первая – приезд английского волшебника на американскую территорию, контрабандный провоз пары сотен незарегистрированных на таможне магических существ и побег этих самых существ из злополучного чемодана. Вторая – чертовщина на улицах города и противостояние не-магов и МАКУСА (Магического Конгресса Управления по Северной Америке).

Кэтрин Уотерстон в фильме "Фантастические твари и где они обитают"

По факту, обе интриги распутываются довольно легко (хотя авторы в поиске неизвестной силы, разносящей город по кирпичам, довольно долго водят нас за нос). Сценарист Джоан Роулинг и режиссер Дэвид Йейтс сделали ставку на простоту сюжета, и такая тактика себя оправдала. На первом плане оказалось не «что», а «как». Зрелищность, визуальная сторона – во главе угла. Отличное 3D, фантастические по качеству исполнения компьютерные эффекты, работа оператора – высший пилотаж. И всё очень стильно, очень атмосферно, изысканно.

Колин Фаррелл в фильме "Фантастические твари и где они обитают"

И еще одна особенность новой франшизы. Ирония. Мне показалось, что здесь её гораздо больше, чем в основной «Поттериане». Связано это в основном с персонажами-людьми (особый респект комику Дэну Фоглеру – Якоб Ковальски) и с персонажами из животного мира. Вообще, зверушки всех мастей и расцветок – полноправные герои сего магического детектива. Даже больше – без них фильм бы потерял большую часть своего обаяния. Потому что «мимимишность» иногда просто зашкаливает. Нет, ну вот серьезно.

Кадр из фильма "Фантастические твари и где они обитают"

Что еще? Великолепный кастинг: невероятная Элисон Судол (ведьмочка-блондинка, королева разбитых мужских сердец), Колин Фаррелл (директор МАКУСА), Дэн Фоглер (простак Якоб Ковальски)… И даже Джонни Депп появится на экране на целых 30 секунд. Что же касается Эдди Редмэйна, то, на мой взгляд, тут вопрос спорный. Кому-то он нравится, кому-то нет. По моему скромному разумению, Редмэйн – очень необычный актер, необычный в самом хорошем смысле слова, однако своего Стивена Хокинга в этот раз он всё же не переплюнул. Ну, посмотрим, что будет дальше. Как говорится: поживем – увидим. Тем более что впереди как минимум еще четыре фильма. И если они получатся такими же удачными, как этот – будет очень и очень здорово.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 17 ноября

Расписание и покупка билетов на фильм «Фантастические твари и где они обитают»