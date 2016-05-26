«Варкрафт»: Рецензия Киноафиши

За Азерот!

Поклонники одной из самых знаменитых игр в истории дождались момента, когда можно, комфортно устроившись в кресле, насладиться на большом экране красотами их любимого Азерота. Фильм «Варкрафт» уже долгие годы был лишь вопросом времени, а главная проблема его постановки сводилась к поиску режиссёра и разработке сценария, способного удовлетворить не только фанатов, но и заинтересовать обычных зрителей. Какое-то время на посту главного значился Сэм Рэйми, подаривший нам «Человека паука» и «Зловещих мертвецов». Но в итоге выбор пал на Дункана Джонса, режиссёра фильмов «Исходный код» и «Луна 2112», который всегда проявлял большой интерес к этой игровой вселенной. Он же и помог доработать сценарий, написанный Чарльзом Ливиттом и Крисом Метценом, одной из самых важных шишек в Blizzard Entertainment.

Кадр со съёмок фильма «Варкрафт»

За основу сюжета взят первый Warcraft, а также книги «World of Warcraft: Восхождение орды» и «Последний страж». Авторы решили обратиться к истокам и рассказать о том, как всё начиналось, естественно, дополнив и слегка изменив детали истории. Вы увидите древнейшее противостояние орков и людей. Первые вторгаются в Азерот и пытаются установить там своё господство. Последние всеми силами стараются этого не допустить. Вроде бы всё очень просто: одни нападают, другие дают отпор. Но осложняется всё тем, что лидер орков Гул’дан находится под влиянием Скверны, древней магии, которая порождает среди орочьих кланов междоусобицу, попутно сражая и хороших парней. Что в итоге делает именно её источником всех конфликтов.

Кадр из фильма «Варкрафт»

Буквально на днях стали появляться первые зарубежные рецензии на «Варкрафт», и они весьма неутешительные. Критики просто сорвались с цепей и впились острыми клыками (хотя в данном случае, скорее, языками) в творение Джонса, не оставив от него живого места. А не устроило их следующее: излишняя серьёзность, плохо прописанные персонажи и нацеленность на одних лишь фанатов, из-за чего картина потеряла в проработке сюжета. К тому же «Варкрафт» стали сравнивать с более удачными картинами и обвинять в заимствованиях или, наоборот, приравнивать к совсем уж провальным и низкосортным работам. Но как ни странно, первые зрители придерживаются резко противоположного мнения. Кому же в итоге верить?

Кадр из фильма «Варкрафт»

Уж точно нельзя было доверять Дункану Джонсу, который говорил, что «Варкрафт» в равной мере направлен на простых зрителей и на поклонников игры. Тут он обманулся сам и обдурил всех. Фильм явно не назовёшь захватывающим экскурсом для новичков в мир, который им до этого был неизвестен. Вместо этого их ждёт множество имён, упоминание неизвестных мест, обилие непонятных «пасхалок» и много компьютерной графики. К ней, конечно, претензий нет, напротив, хочется отдельно поаплодировать за её захватывающее и свежее применение. Но посудите сами, если вы будете каждые выходные ходить в один и тот же парк аттракционов, то уже через месяц вы вряд ли захотите отправиться туда вновь из-за чувства пресыщения. То же самое и с фильмами. В этом году у нас уже были «Бэтмен против Супермена», очередной блокбастер от Marvel, новые «Люди Икс» и даже «Алиса в Зазеркалье», конкурирующая на этой неделе с «Варкрафтом». Поэтому рядовой зритель (или видавший виды критик), придя на подобный аттракцион и ещё толком не отдохнув от предыдущего, почувствует лишь потерю аппетита к подобному блюду.

Кадр из фильма «Варкрафт»

Возможно, персонажей действительно много для всё того же простого зрителя, а мотивы их кажутся примитивными. Ну а чего вы хотели от мира, где у людей устройство общества близко к средневековому, а у орков и вовсе племенное? Зато каждый из героев может похвастаться своей уникальностью и соответствием образу. Например, правитель Штормграда Ллейн Ринн (Доминик Купер) отлично вписался в роль классического представителя знати, преисполненного благородством, с безупречной причёской и в сияющих доспехах. Андуин Лотар (Трэвис Фиммел), может быть, и напомнит кому-то Арагорна (особенно в последней сцене), но что тут скажешь, паладин – он везде паладин. И вышел он у него убедительным. Медив (Бен Фостер) хоть и является местным Иудой, но внешне больше походит на Иисуса, да ещё и такого, который выделывает крутые магические штуки. Ну а Кадгар (Бен Шнетцер) стал именно тем персонажем, которого авторы хоть и неспешно, но подвергают эволюции. И в итоге он из невротика превращается в спасителя и начинающего мудреца. Остаётся ещё Гарона (Пола Пэттон), вроде бы пытающаяся не казаться «женщиной в беде», но всё же настолько милая, что в итоге замечаешь только её кудряшки и прелестные клыки. Ну и актёры-орки не отстают от своих коллег и тоже предстают в интересных образах (не без заслуги создателей спецэффектов). В особенности, Дуротан (Тоби Кеббелл), который, пожалуй, интеллектом превосходит всех своих сородичей.

Кадр из фильма «Варкрафт»

Возможно, юмора здесь и не так много, как хотелось бы господам критикам, но так ли он необходим? К тому же не сказать, что он вовсе отсутствует (хоть и моменты, вызывающие улыбку, по большей части связаны с ностальгическими чувствами). Да, Warcraft сам по себе очень ироничен, но и для серьёзности там всегда было место. И если поразмыслить над сюжетом, то юмор и простота туда не очень-то и вписываются. На мирных людей вдруг набрасываются кровожадные и невиданные прежде существа, убивающие невинных направо и налево. Между делом у них всё те же человеческие проблемы: предательства, выяснение отношений и прочие страдания. Да и орки переживают не лучшие времена. Их мир разрушен, они ищут спасения, но вместо этого получают безумного правителя и назревающую междоусобицу. И в такой ситуации, говорят они, героям должно быть менее серьёзными.

Кадр из фильма «Варкрафт»

«Варкрафт» – это тот случай, когда приходится разбирать не сам фильм, а скорее понимать, чем вызвано отношение к нему той или иной стороны. Фанаты, кроме совсем уж придирчивых, точно останутся довольны. Здесь представлены во всём своём великолепии такие локации, как Штормград, Стальгорн, Даларан и Каражан. Но больше всего в экстаз приводят «пасхалки», среди которых и мурлок, и фирменная овечка магов (кто-кто, а маги фильмом останутся довольны), и даже неумелый полёт новичка на грифоне. Не обделили вниманием и представителей других рас и, помимо орков и людей, в картине можно будет увидеть эльфов крови, дворфов и дренеев. Единственное, что слегка сбивает с толку, это обрывистый монтаж. Но кому до этого есть дело, когда на экране со скурпулёзной точностью вырисован такой родной и любимый мир?

Кадр из фильма «Варкрафт»

Warcraft – игра с большой душой, и Дункан Джонс сумел привнести её в фильм. Может, и не в таком виде, который удовлетворит каждого, но в таком, который способен поразить любого, кто сам захочет эту душу увидеть.

В российском прокате с 26 мая 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Варкрафт»

Трошина Олеся