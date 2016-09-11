Обещание, 2016

Режиссёр картин «Полный абзац» и «Отель "Руанда"», а также обладатель «Оскара» за лучший короткометражный фильм Терри Джордж выпускает свой новый фильм «Обещание». Главные роли в нём исполнили одни из самых ярких актёров Голливуда: Кристиан Бэйл («Тёмный рыцарь», «Афера по-американски») и Оскар Айзек («Внутри Льюина Дэвиса», «Из машины»). Также в ленте снялись: Шарлотта Ле Бон («Прогулка», «Любовь и пингвины»), Джеймс Кромуэл («Зелёная миля», «Артист»), Жан Рено («Леон») и другие.

События фильма «Обещание» происходят в 1914 году, когда вот-вот должна пасть Османская империя. В центре сюжета окажутся двое мужчин. Один из них - студент Микаэль Богосян, который собирается развить медицину в родной турецкой деревне, где на протяжении веков мусульмане и армяне жиди бок о бок. А журналист Крис Майерс приезжает в Константинополь, чтобы завоевать сердце красавицы Аны. Оба героя влюблены в девушку, однако в это время начинаются массовые гонения национальных меньшинств...