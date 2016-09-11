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Обещание Обещание
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The Promise

Обещание, 2016

2016 / США
8.0 Оцените
80 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёр картин «Полный абзац» и «Отель "Руанда"», а также обладатель «Оскара» за лучший короткометражный фильм Терри Джордж выпускает свой новый фильм «Обещание». Главные роли в нём исполнили одни из самых ярких актёров Голливуда: Кристиан Бэйл («Тёмный рыцарь», «Афера по-американски») и Оскар Айзек («Внутри Льюина Дэвиса», «Из машины»). Также в ленте снялись: Шарлотта Ле Бон («Прогулка», «Любовь и пингвины»), Джеймс Кромуэл («Зелёная миля», «Артист»), Жан Рено («Леон») и другие.

События фильма «Обещание» происходят в 1914 году, когда вот-вот должна пасть Османская империя. В центре сюжета окажутся двое мужчин. Один из них - студент Микаэль Богосян, который собирается развить медицину в родной турецкой деревне, где на протяжении веков мусульмане и армяне жиди бок о бок. А журналист Крис Майерс приезжает в Константинополь, чтобы завоевать сердце красавицы Аны. Оба героя влюблены в девушку, однако в это время начинаются массовые гонения национальных меньшинств...

- «Обещание» - это самый дорогой фильм об армянском геноциде, снятый за всю историю кинематографа

- Мировая премьера фильма состоялась 11 сентября на кинофестивале в Торонто

- В первый день выхода трейлера к фильму его посмотрело свыше миллиона человек

1914 год. Первая Мировая война набирает обороты. Великая Османская империя терпит крах, а Константинополь на глазах погружается в хаос.
Студент-медик Микаэль Богосян в городе проездом. Он намерен развивать современную медицину в родной деревне на юге Турции, где турецкие мусульмане и армянские христиане веками мирно живут бок о бок.
Фотокорреспондента Криса Майерса в Константинополь привела не столько работа, сколько пламенное чувство к армянской художнице Ане.
Микаэль также очарован Аной, но соперничество между мужчинами сходит на нет, когда Империя начинает жестоко преследовать национальные меньшинства.
Обещания даются и нарушаются… Но одно нельзя не сдержать – обещание выжить и поведать миру правдивую историю.

 

8.0 Оцените
80 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 27 апреля 2017
Премьера в мире 11 сентября 2016
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Терри Джордж
Терри Джордж
В ролях
Оскар Айзек
Оскар Айзек
Кристиан Бэйл
Кристиан Бэйл
Шарлотта Ле Бон
Шарлотта Ле Бон
Шоре Агдашлу
Шоре Агдашлу
Жан Рено
Жан Рено
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Обещание 3 постера
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Обещание
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Наша рецензия
Монументальное кино о преступлении против человечества особняком стоит в сегодняшнем прокате, достойно держа нелёгкую ношу жанра. Возможно, не такой претенциозный, как того требует время и избалованный кручёными сюжетами зритель, «Обещание» оказывается настолько актуальным, что невольно начинаешь вновь поглядывать на неспокойный Ближний Восток. Кадр из фильма «Обещание» В 1914 году, когда Первая мировая война лишь призраком маячила у берегов Османской…
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Argisht Rostov 9 декабря 2016, 03:18
Это, только начала новой истории Армении.Спасибо Кирк Кирконяну за этот бесценный вклад в борьбе за признание Геноцида
Meri Meri 15 апреля 2017, 20:44
Фильм просто супер спасибо большое
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