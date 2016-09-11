Обещание, 2016

Режиссёр картин «Полный абзац» и «Отель "Руанда"», а также обладатель «Оскара» за лучший короткометражный фильм Терри Джордж выпускает свой новый фильм «Обещание». Главные роли в нём исполнили одни из самых ярких актёров Голливуда: Кристиан Бэйл («Тёмный рыцарь», «Афера по-американски») и Оскар Айзек («Внутри Льюина Дэвиса», «Из машины»). Также в ленте снялись: Шарлотта Ле Бон («Прогулка», «Любовь и пингвины»), Джеймс Кромуэл («Зелёная миля», «Артист»), Жан Рено («Леон») и другие.
События фильма «Обещание» происходят в 1914 году, когда вот-вот должна пасть Османская империя. В центре сюжета окажутся двое мужчин. Один из них - студент Микаэль Богосян, который собирается развить медицину в родной турецкой деревне, где на протяжении веков мусульмане и армяне жиди бок о бок. А журналист Крис Майерс приезжает в Константинополь, чтобы завоевать сердце красавицы Аны. Оба героя влюблены в девушку, однако в это время начинаются массовые гонения национальных меньшинств...
- «Обещание» - это самый дорогой фильм об армянском геноциде, снятый за всю историю кинематографа
- Мировая премьера фильма состоялась 11 сентября на кинофестивале в Торонто
- В первый день выхода трейлера к фильму его посмотрело свыше миллиона человек
1914 год. Первая Мировая война набирает обороты. Великая Османская империя терпит крах, а Константинополь на глазах погружается в хаос.
Студент-медик Микаэль Богосян в городе проездом. Он намерен развивать современную медицину в родной деревне на юге Турции, где турецкие мусульмане и армянские христиане веками мирно живут бок о бок.
Фотокорреспондента Криса Майерса в Константинополь привела не столько работа, сколько пламенное чувство к армянской художнице Ане.
Микаэль также очарован Аной, но соперничество между мужчинами сходит на нет, когда Империя начинает жестоко преследовать национальные меньшинства.
Обещания даются и нарушаются… Но одно нельзя не сдержать – обещание выжить и поведать миру правдивую историю.