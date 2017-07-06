«Во всем виноват енот»: Рецензия Киноафиши

Урбанистическая робинзонада

Когда человек достиг всего, о чем только можно мечтать – семья, работа, дом, – он невольно заходит в тупик: ну и что дальше? Вот, дерево посажено, своя обитель построена, есть все, к чему стремится среднестатистический человек… а что потом? Кто-то увлекается творчеством, в котором самореализация не заканчивается никогда, а кто-то пускается во все тяжкие, пресытившись счастливой спокойной жизнью. Для Говарда Уэкфрилда поиск ответа на этот вопрос стал настоящей погоней за енотом, как за настоящим, так и за метафорическим, скрытым в себе. Чтобы понять, кто он на самом деле, чего он хочет, и какие люди на самом деле его окружают, Говард поместил себя в вынужденную робинзонаду, опустившись на самое дно общества. Теперь он добровольный изгой, вуайерист, а в остальное время – философ.

Кадр из фильма «Во всем виноват енот»

Идея имитации собственной смерти (хотя в данном фильме она скорее социальная, нежели настоящая, с похоронами и плакальщицами) довольно активно и хорошо рассматривалась первоначально в литературе, особенно в детективах, где главная жертва зачастую оказывалась и главным виновником происходящего. Этим же вопросом задается и литературные прототипы главного героя «Во всем виноват енот» - Говард Уэйкфилд в рассказе Натаниэля Готорна и современный Говард Уэкфрилд Эдгара Докороу. В российском кинематографе что-то подобное вспоминается в «Горько 2», полном псевдокомедийного безумия и размытых философствований про деградирующую страну, или же в «Быстрее, чем кролики», где персонажи представляли свою смерть и возможную реакцию близких людей на нее. Идея того, что с людьми, которых тебя разделяют сотни и сотни километров, можно быть куда ближе, чем с теми, кто живет прямо под боком, и вовсе не нова для современного массового общества.

Кадр из фильма «Во всем виноват енот»

Структурно фильм представляет собой больше фрагментарное произведение, слабо объединенное общим сюжетом. Доминирование портретных зарисовок и контекстуальной оценки персонажей Говардом оставляет ощущение клиповости, как было с «Мечом Короля Артура» Гая Ричи: менее чем за два часа зритель получает возможность изучить своеобразный срез общества, опробовать на себе позицию лишнего человека, понимающего, подобно Чацкому, что ему, по сути, места-то в этом мире и нет. Живая игра Брайана Крэнстона в сопровождении с меланхоличной, тоскливой музыкой лишь усугубляет ситуацию и без того тяжелого философского посыла. Робин Суикорд, по-видимому, делал расчет на определенный отклик в душе аудитории, которая, после просмотра, будет спровоцирована на определенные чувства и мысли. Например, о том, что из общества легко выпасть, но практически невозможно вернуться. Но что делать-то тогда, после этого «потом»?

Кадр из фильма «Во всем виноват енот»

Говард Уэкфилд сам по себе изначально – персонаж, который не должен вызывать симпатию. Эгоист, проржавевший до мозга костей из-за бездеятельности, достатка, растерявший в обывательском комфорте стремление к идеалу и созданию лучшего мира; тщеславный, глуповатый и склонный к постоянным стенаниям по отношению к несправедливости окружающего мира, равнодушии и плоскости близких людей. И, если литературные прототипы главного героя – Говард у Готорна и Говард у Доктороу – действительно вызывали отторжение, то в фильме «Во всем виноват енот» Крэнстон и Суикорд поступают безжалостно по отношению к своим зрителям, добираясь до самых потаенных уголков души каждого человека, где прячется робкий страх, что во всех своих бедах, несчастье, жалобах близких и общей серости бытия виноват прежде всего сам человек. Впрочем, картина не опускается до однобокой морали, согласно которой человек в силах бороться и побеждать систему одним своим желанием что-то изменить и измениться; этот фильм не про борьбу, но про понимание мироустройства. Того, что, став однажды Робинзоном Крузо, человеком-енотом, маргиналом на обочине общества, ты так им и останешься навсегда.

Потапова Галина

В российском прокате с 6 июля 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Во всем виноват енот»