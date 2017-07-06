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Киноафиша Рецензии «Во всем виноват енот»: Рецензия Киноафиши

«Во всем виноват енот»: Рецензия Киноафиши

6 июля 2017 00:00
«Во всем виноват енот»: Рецензия Киноафиши
Урбанистическая робинзонада

Когда человек достиг всего, о чем только можно мечтать – семья, работа, дом, – он невольно заходит в тупик: ну и что дальше? Вот, дерево посажено, своя обитель построена, есть все, к чему стремится среднестатистический человек… а что потом? Кто-то увлекается творчеством, в котором самореализация не заканчивается никогда, а кто-то пускается во все тяжкие, пресытившись счастливой спокойной жизнью. Для Говарда Уэкфрилда поиск ответа на этот вопрос стал настоящей погоней за енотом, как за настоящим, так и за метафорическим, скрытым в себе. Чтобы понять, кто он на самом деле, чего он хочет, и какие люди на самом деле его окружают, Говард поместил себя в вынужденную робинзонаду, опустившись на самое дно общества. Теперь он добровольный изгой, вуайерист, а в остальное время – философ.

Кадр из фильма «Во всем виноват енот»
Кадр из фильма «Во всем виноват енот»

Идея имитации собственной смерти (хотя в данном фильме она скорее социальная, нежели настоящая, с похоронами и плакальщицами) довольно активно и хорошо рассматривалась первоначально в литературе, особенно в детективах, где главная жертва зачастую оказывалась и главным виновником происходящего. Этим же вопросом задается и литературные прототипы главного героя «Во всем виноват енот» - Говард Уэйкфилд в рассказе Натаниэля Готорна и современный Говард Уэкфрилд Эдгара Докороу. В российском кинематографе что-то подобное вспоминается в «Горько 2», полном псевдокомедийного безумия и размытых философствований про деградирующую страну, или же в «Быстрее, чем кролики», где персонажи представляли свою смерть и возможную реакцию близких людей на нее. Идея того, что с людьми, которых тебя разделяют сотни и сотни километров, можно быть куда ближе, чем с теми, кто живет прямо под боком, и вовсе не нова для современного массового общества.

Кадр из фильма «Во всем виноват енот»
Кадр из фильма «Во всем виноват енот»

Структурно фильм представляет собой больше фрагментарное произведение, слабо объединенное общим сюжетом. Доминирование портретных зарисовок и контекстуальной оценки персонажей Говардом оставляет ощущение клиповости, как было с «Мечом Короля Артура» Гая Ричи: менее чем за два часа зритель получает возможность изучить своеобразный срез общества, опробовать на себе позицию лишнего человека, понимающего, подобно Чацкому, что ему, по сути, места-то в этом мире и нет. Живая игра Брайана Крэнстона в сопровождении с меланхоличной, тоскливой музыкой лишь усугубляет ситуацию и без того тяжелого философского посыла. Робин Суикорд, по-видимому, делал расчет на определенный отклик в душе аудитории, которая, после просмотра, будет спровоцирована на определенные чувства и мысли. Например, о том, что из общества легко выпасть, но практически невозможно вернуться. Но что делать-то тогда, после этого «потом»?

Кадр из фильма «Во всем виноват енот»
Кадр из фильма «Во всем виноват енот»

Говард Уэкфилд сам по себе изначально – персонаж, который не должен вызывать симпатию. Эгоист, проржавевший до мозга костей из-за бездеятельности, достатка, растерявший в обывательском комфорте стремление к идеалу и созданию лучшего мира; тщеславный, глуповатый и склонный к постоянным стенаниям по отношению к несправедливости окружающего мира, равнодушии и плоскости близких людей. И, если литературные прототипы главного героя – Говард у Готорна и Говард у Доктороу – действительно вызывали отторжение, то в фильме «Во всем виноват енот» Крэнстон и Суикорд поступают безжалостно по отношению к своим зрителям, добираясь до самых потаенных уголков души каждого человека, где прячется робкий страх, что во всех своих бедах, несчастье, жалобах близких и общей серости бытия виноват прежде всего сам человек. Впрочем, картина не опускается до однобокой морали, согласно которой человек в силах бороться и побеждать систему одним своим желанием что-то изменить и измениться; этот фильм не про борьбу, но про понимание мироустройства. Того, что, став однажды Робинзоном Крузо, человеком-енотом, маргиналом на обочине общества, ты так им и останешься навсегда.

Потапова Галина

В российском прокате с 6 июля 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Во всем виноват енот»

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