Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
2+1 2+1
Киноафиша Фильмы 2+1
Demain tout commence

2+1, 2016

2016 / Франция / Великобритания
7.9 Оцените
52 голоса Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Название фильма «2+1» выбрано не просто так, ведь в нём играет известный французский актёр Омар Си, прославившийся как раз после участия в картине «1+1» (или «Неприкасаемые»). Оригинальное же название не имеет с картиной Оливье Накаша и Эрика Толедано ничего общего, кроме исполнителя главной роли. Режиссёром и одним из сценаристов ленты «2+1» стал Хьюго Желен, для которого это вторая полнометражная работа в карьере. Также в фильме сыграла Клеманс Поэзи («Залечь на дно в Брюгге», «Гарри Поттер и Дары Смерти»).

В центре сюжета фильма «2+1» одинокий Самуэль, который беззаботно живёт на французском побережье. Однажды девушка, с которой у него была интрижка, оставляет ему на несколько месяцев ребёнка. Оказывается, что это его дочь Глория. Не в силах справиться с отцовством, он вместе с девочкой едет в Лондон в поисках матери. Прошло 8 лет, а они так и не нашли её. Зато сумели обосноваться в городе и очень сблизиться. И тут неожиданно объявляется Она с целью вернуть свою дочь.

- Несмотря на обманчивое название, фильм «2+1» не имеет ничего общего с картиной «1+1», где также сыграл Омар Си. В оригинале лента называется «Demain tout commence» («Все начинается завтра»)

- Французская картина «2+1» это ремейк мексиканского фильма «Инструкции не прилагаются» (2013) Эухенио Дербес

- В создании новой версии принимали участие те же сценаристы, что и в ленте 2013 г. (Эухенио Дербес, Гильермо Риос, Летисия Лопес Маргалли)

- «2+1» – вторая полнометражная работа режиссера Хьюго Желен. Первая – «Как братья» (2012)  

- В реальной жизни у актера Омара Си четверо детей

Жизнь главного героя была легка и беззаботна ровно до тех пор, пока одна из его бывших не подкинула ему грудного ребёнка. Решив, что такая проблема ему не нужна, он поехал искать мать малышки Глории. Но все сложилось иначе…

7.9 Оцените
52 голоса Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 12 января 2017
Премьера в мире 4 ноября 2016
Возраст 16+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Хьюго Желен
Хьюго Желен
В ролях
Омар Си
Омар Си
Клеманс Поэзи
Клеманс Поэзи
Антуан Бертран
Антуан Бертран
Эшли Уолтерс
Эшли Уолтерс
Глория Колстон
Глория Колстон
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Инструкции не прилагаются
Инструкции не прилагаются (2013)
7.9
1+1
1+1 (2011)
8.987981
Кудряшка Сью
Кудряшка Сью (1991)
7
Постер фильма 2+1 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

2+1 смотреть онлайн

2+1
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Инструкции не прилагаются
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
В прокат выходит лента «2+1» (Demain tout commence), которая отсылает названием к другой известной французской картине, но на деле переводится примерно, как «Всё начнётся завтра». Режиссёром выступил Хьюго Желен, для которого «2+1»  – вторая полнометражная работа и первая, выпускаемая в российский прокат. О чём расскажет новый громкий проект с Омаром Си, читайте в нашей рецензии. Кадр из фильма «2+1» Жизнь Сэмюэля полна…
Читать
Александр Филимоненко 6 декабря 2016, 16:28
"2+1" очень поучительный для начинающих родителей, хорошо показаны взаимоотношения между родителями и ребенком,эмоции зашкаливали,несколько раз чуть… Читать дальше…
Оксана Брума 15 января 2017, 17:22
Разочарование одно
Отзывы Написать
52 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма 2+1
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
В Казани прошёл пресс-показ фильма «2+1» 5 декабря в Казани прошёл закрытый пресс-показ фильма «2+1», организованный федеральным порталом «Киноафиша.инфо» совместно с кинокомпанией «MEGOGO Distribution».
Написать
7 декабря 2016 10:39
В Санкт-Петербурге прошёл пресс-показ фильма «2+1» Вчера, 5 декабря, в кинотеатре «Ленфильм» прошёл пресс-показ фильма «2+1», организованный «Киноафишей.инфо» совместно с кинокомпанией «MEGOGO
Написать
6 декабря 2016 14:00
Пресс-показ фильма «2+1» пройдет в Казани Федеральный портал «Киноафиша.инфо» и кинокомпания «MEGOGO Distribution» проведут закрытый пресс-показ фильма «2+1» в кинотеатре «Корстон». Показ
Написать
1 декабря 2016 15:40
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
ролик о съемках
Ролик о съемках
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Приложение киноафиши