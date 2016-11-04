Название фильма «2+1» выбрано не просто так, ведь в нём играет известный французский актёр Омар Си, прославившийся как раз после участия в картине «1+1» (или «Неприкасаемые»). Оригинальное же название не имеет с картиной Оливье Накаша и Эрика Толедано ничего общего, кроме исполнителя главной роли. Режиссёром и одним из сценаристов ленты «2+1» стал Хьюго Желен, для которого это вторая полнометражная работа в карьере. Также в фильме сыграла Клеманс Поэзи («Залечь на дно в Брюгге», «Гарри Поттер и Дары Смерти»).

В центре сюжета фильма «2+1» одинокий Самуэль, который беззаботно живёт на французском побережье. Однажды девушка, с которой у него была интрижка, оставляет ему на несколько месяцев ребёнка. Оказывается, что это его дочь Глория. Не в силах справиться с отцовством, он вместе с девочкой едет в Лондон в поисках матери. Прошло 8 лет, а они так и не нашли её. Зато сумели обосноваться в городе и очень сблизиться. И тут неожиданно объявляется Она с целью вернуть свою дочь.