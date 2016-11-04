Название фильма «2+1» выбрано не просто так, ведь в нём играет известный французский актёр Омар Си, прославившийся как раз после участия в картине «1+1» (или «Неприкасаемые»). Оригинальное же название не имеет с картиной Оливье Накаша и Эрика Толедано ничего общего, кроме исполнителя главной роли. Режиссёром и одним из сценаристов ленты «2+1» стал Хьюго Желен, для которого это вторая полнометражная работа в карьере. Также в фильме сыграла Клеманс Поэзи («Залечь на дно в Брюгге», «Гарри Поттер и Дары Смерти»).
В центре сюжета фильма «2+1» одинокий Самуэль, который беззаботно живёт на французском побережье. Однажды девушка, с которой у него была интрижка, оставляет ему на несколько месяцев ребёнка. Оказывается, что это его дочь Глория. Не в силах справиться с отцовством, он вместе с девочкой едет в Лондон в поисках матери. Прошло 8 лет, а они так и не нашли её. Зато сумели обосноваться в городе и очень сблизиться. И тут неожиданно объявляется Она с целью вернуть свою дочь.
- Несмотря на обманчивое название, фильм «2+1» не имеет ничего общего с картиной «1+1», где также сыграл Омар Си. В оригинале лента называется «Demain tout commence» («Все начинается завтра»)
- Французская картина «2+1» это ремейк мексиканского фильма «Инструкции не прилагаются» (2013) Эухенио Дербес
- В создании новой версии принимали участие те же сценаристы, что и в ленте 2013 г. (Эухенио Дербес, Гильермо Риос, Летисия Лопес Маргалли)
- «2+1» – вторая полнометражная работа режиссера Хьюго Желен. Первая – «Как братья» (2012)
- В реальной жизни у актера Омара Си четверо детей
Жизнь главного героя была легка и беззаботна ровно до тех пор, пока одна из его бывших не подкинула ему грудного ребёнка. Решив, что такая проблема ему не нужна, он поехал искать мать малышки Глории. Но все сложилось иначе…