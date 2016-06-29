«Человек - швейцарский нож»: Рецензия Киноафиши

Крыша, поехала крыша…

Самоубийство – дело нелегкое. С первого раза получается не у всех. Или не получается вовсе. Как, например, у Хэнка, невесть как оказавшегося на необитаемом острове. Хотя он старался – честно. Да только вот не сложилось. То веревка, понимаешь ли, оборвется, то гости нежданные на его остров пожалуют. Точнее, не гости – гость. Зато какой! – ну вылитый Гарри Потер! Одно лишь нехорошо: гость был … совершенно мертвым. В общем, спасибо морскому прибою – с визитом к долговязому неудачнику однажды вечером пожаловал труп.

Дэниэл Рэдклифф, Пол Дано. Кадр из фильма «Человек – швейцарский нож»

Однако если уж человеку приспичило с кем-то дружить (а дружить не с кем), то можно подружиться и с трупом (особенно когда в роли трупа Дэниэл Рэдклифф). Поэтому волей-неволей Хэнк и Мэнни (так звали мертвое тело) потихонечку стали общаться. Но вот в чем беда: у Мэнни напрочь отшибло память. Что такое дом? Что такое любовь? А жизнь? Нет, что такое эта чертова штука жизнь? Мэнни не помнил. Совсем. Вот и пришлось бедолаге Хэнку (Пол Дано) взять любопытного мертвеца на буксир – учить его уму-разуму…

Пол Дано. Кадр из фильма «Человек – швейцарский нож»

Вообще-то, «Человек – швейцарский нож» появился на свет благодаря Квентину Тарантино. Дело было так. Два никому не известных режиссера, у которых за душой (и в резюме) значилось лишь несколько рекламных роликов, отловили в кулуарах автора «Криминального чтива» и почти насильно заставили его выслушать «бредовейшую идею на свете». И сами удивились, когда Тарантино их замысел поддержал. Более того – теперь уже он их заставлял: писать сценарий, заниматься подготовками к съемках… По счастью, авантюра оказалась удачной: на фестивале «Санденс-2016» «Человек – швейцарский нож» выиграл номинацию «лучшая режиссура».

Дэниэл Рэдклифф, Пол Дано. Кадр из фильма «Человек – швейцарский нож»

Что же так зацепило Квентина Тарантино? Думаю, все дело в совершенно безбашенном хулиганстве, на котором и строится фильм. Проект Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта можно назвать безумным уже на уровне синопсиса: постарайтесь пересказать его кому-либо, и репутация человека «больного на всю голову» вам обеспечена. Таким же сумасшедшим оказалось и воплощение: недотепа Хэнкс рассекает волны, используя своего мертвого друга в качестве скутера, носит в нем воду, как в канистре, рубит им дрова и т.д. В общем, фантазия авторов тормозов явно не знает… И во всем этом такой чумовой азарт, что даже на мелкие пакости (обязательные для черного юмора) обижаться как-то лениво…

Дэниэл Рэдклифф, Пол Дано. Кадр из фильма «Человек – швейцарский нож»

Но азарт и перманентное безумие – это еще не все. Грош цена была бы «Человеку-ножу», зациклись он только на гэгах. Кван и Шайнер сняли пародию – ядовитую до мозга костей – на все романтические клише, которые только можно представить. Есть в фильме и ребусы: «пасхалки», отсылки к конкретным кинохитам, например, к оскароносному «Выжившему». Помните сцену дуэли с осерчавшей медведицей? Так вот: «Человек – швейцарский нож» предлагает вам свой вариант – модифицированный. Кстати, таких аллюзий – тьма тьмущая, лишь успевай разгадывать.

Дэниэл Рэдклифф, Пол Дано. Кадр из фильма «Человек – швейцарский нож»

Ну и конечно, как у всякого хорошего фильма, у «Человека – ножа» есть своя миссия. Конечно, как правило, комедии черного юмора с «разумным-добрым-вечным» сочетаются плохо, однако в данном случае все органично. Ища ответы на, казалось бы, примитивнейшие вопросы Мэнни, Хэнк понимает, что важнее таких простых вещей как «дружба», «любовь», «семья» - нет ничего. Вообще ничего. Что объяснить их трудно, а жить без них невозможно. И… Но стоп-стоп, не нужно занудства. «Человек – швейцарский нож» вполне обходится без него: «глобальных» проблем он касается исподволь, невзначай. А потому мы тоже умничать лишний раз не будем... Но скажу так: вам нравятся хорошие комедии под грифом «черный юмор»? (Именно хорошие – речь не про Сашу Борона Коэна и подобную шушеру). Если нравится – постарайтесь не пропустить: «Человек – нож» один из лучших в своем жанре. Вот, собственно, и все.

В российском прокате с 30 июня 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Человек – швейцарский нож»

Вера Алёнушкина