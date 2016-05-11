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Rammstein: Paris! Rammstein: Paris!
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Rammstein: Paris

Rammstein: Paris!, 2016

2016 / Германия
7.6 Оцените
21 голос
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О фильме

Созданный с помощью самых последних звуковых и визуальных технологических инноваций киноконцерт знаменитого шведского режиссера Йонаса Окерлунда с новой стороны покажет захватывающие эмоции и трепет от неподражаемого шоу Rammstein. «Rammstein: Paris!» — это абсолютное пиршество для всех органов чувств: темная и захватывающая, полная противоречий сказка; трюки, которые «не рекомендуется повторять в домашних условиях» и всепоглощающий запах бензина… Ни для кого не секрет, что Rammstein всегда возглавляли собственную высшую лигу, когда дело доходило до демонстрации принципиально нового уровня выступлений, как с точки зрения сценического мастерства, так и со стороны реакции публики. Уловить это настроение и передать его в фильме — почти невыполнимая задача. Крайне сложно отразить все те чувства и эмоциональную вовлеченность, которые возникают на живом концерте в кинозале, однако фильм Йонаса Окерлунда (культового шведского режиссер и продюсера, на счету которого работы с такими группами и исполнителями как Metallica, Madonna, The Rolling Stones, Beyonce, Iggy Pop и др.) «Rammstein: Paris!» сумел справиться с этой задачей настолько, насколько это возможно. Креативное видение режиссера вывело жанр на абсолютно новый уровень. Этот динамичный современный киноконцерт — пиршество для глаз, торжество живого выступления Rammstein, отличное от реального присутствия на шоу и в то же время нечто большее. Возможно, это лучший киноконцерт всех времен.

7.6 Оцените
21 голос
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 11 мая 2016
Возраст 12+
Режиссер
Юнас Окерлунд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Rammstein: Paris! 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Киноафиша.инфо 24 марта 2017, 16:34
Евгений, добрый день!
К сожалению, данного фильма нет в репертуаре кинотеатров Великого Новгорода. На официальной странице проекта нет информации о… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 23 марта 2017, 14:14
Добрый день. Билет можно сразу же купить на сайте, оплатив банковской картой. Фильм будет идти 23 и 24 марта. Стоимость билета зависит от выбранного вами кинотеатра. Минимальная цена на фильм-600 р.
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21 голос
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