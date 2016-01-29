«И грянул шторм»: Рецензия Киноафиши

Месяц январь щедро принял в свои объятия киноистории, основанные на реальных событиях и декламирующие силу духа, истинную стойкость и отвагу в борьбе за жизнь. Это не обошло стороной и Крэйга Гиллеспи. Из всех предыдущих работ режиссёра единственной самобытной и претендующей на уникальный авторский стиль была лишь трагикомедия «Ларс и настоящая девушка», после чего постановщика засосало в требующее рамок болото «Диснея». К созданию фильма о сенсационных событиях 1952 года, когда несколько молодых сотрудников береговой охраны на крохотной лодке отправились спасать экипаж огромного танкера, были привлечены люди, уже имеющие опыт постановки реально произошедших историй. К написанию сценария приступила целая команда, работавшая над картиной «Боец» Дэвила О. Расселла, а на счету самого Гиллеспи была недавняя «Рука на миллион». Но, к сожалению, для создания захватывающего, идеального со всех сторон сюжета этого оказалось мало.

Подобные вехи в мировой истории действительно впечатляют и заслуживают внимания, ведь без них у работников любых сопряжённых с риском профессий не было бы примеров для подражания и вдохновителей. Когда в самый разгар шторма в Рок Харбор, штат Массачусетс, поступило известие о крушении одновременно двух танкеров, береговая охрана столкнулась, возможно, со сложнейшей задачей за всё время своей работы. Экипаж судна «Пендлтон» оказался в ещё более плачевном положении, ведь к нему направили всего одну небольшую моторную лодку. Тем не менее команда решила противостоять стихии до последнего, надеясь выиграть себе как можно больше времени до прибытия спасателей. Тем, кто остался на берегу, пришлось не так туго, однако переживания и страх за близких погрузили всех жителей в состояние томительного напряжения.

В итоге в фильме попытались максимально раскрыть видение ситуации со всех трёх сторон: от лица команды тонущего судна, береговой охраны и невесты главы спасательной экспедиции Берни Уэббера. Именно эта третья грань и внесла разлад в целостность восприятия. Картина о мужском героизме и выносливости была припудрена слащавыми и оскорбительно милыми деталями, которые пришлись совсем не по тону повествованию. Любовная линия является одним из безусловных атрибутов практически любой ленты, но в этом случае она отнюдь не добавила драматизма, а оттолкнула своей банальностью и нелепостью. В итоге зритель может просто запутаться в вопросе, о чём же всё-таки был фильм: о настоящих мужчинах, великолепно выполняющих суровую работу или же о тяжком бремени, которое несут их женщины.

Есть в картине ещё одно противоречие – персонажи. Крис Пайн, Кейси Аффлек и Эрик Бана имеют за своими плечами несколько стоящих ролей, но участие в «И грянул шторм» туда явно не относится. Во-первых, Пайн решил поэкспериментировать с привычным образом пробивного ловеласа и вернуться к истокам своей карьеры, когда она играл неудачника в «Поцелуе на удачу». Но если там он выглядел убедительно, то здесь немного переусердствовал. Порой даже начинает казаться, что парень вот-вот сбежит с экрана, снедаемый неуверенностью в себе. Возможно, это было сделано специально, чтобы показать контраст между его робким поведением с девушками и коллегами и упорством во время выполнения приказов. Но как минимум стоит взглянуть на столь чуждое ему амплуа. Во-вторых, Кейси Аффлек претендует на статус одного из главных в сюжете, но так и не раскрывается. С одной стороны, он замкнут, нелюдим и безынициативен, но в то же время именно ему приходится взять на себя командование. Наверное, в этом и есть особенность фильма – показать двуликость его героев, что справедливо относится и к персонажу Эрика Бана. Действительно ли он верил, что, посылая своих подопечных на верную гибель, они выполнят миссию успешно? Или же он просто безумец с завышенным чувством долга, готовый с лёгкостью пожертвовать людьми ради статуса строго начальника? Ответы так и не будут даны, зато вы получите возможность оказаться в самом центре беспощадной стихии и стать очевидцем исторического события, потрясшего миллионы. Ко всему прочему фильм приятен визуально, благодаря отличному воссозданию атмосферы 50-х и убедительности холодных, разрушительных волн.

Трошина Олеся