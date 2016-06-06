«Иллюзия обмана 2»: Рецензия Киноафиши

Много иллюзии и немного обмана

«Иллюзия обмана 2» это полноценная вторая часть с героями и конфликтами из первой. Фильм рассказывает о судьбе ставших легендарными «Четырёх всадников», которые возвращаются на сцену, чтобы показать ещё немного магии. Но всё оборачивается не так, как они планировали, и в итоге величайшие маги тысячелетия стали жертвами чужого магического трюка, из которого им нужно выбраться. Чтобы это сделать, они обещают помочь техномагнату Уолтеру Тресслеру выкрасть мощный компьютерный чип. Всё это они делают ещё и для того, чтобы очистить репутацию, которая пострадала всё от того же Уолтера. Он неожиданно оказывается сыном Артура Тресслера — жертвы «Всадников» из первой части. И тогда становится понятно, что всё действия семьи Тресслеров нацелены только на месть.

Режиссёром второй части стал Джон М. Чу, известный по двум картинам из франшизы «Шаг вперёд» («Шаг вперед 2: Улицы» и «Шаг вперед 3D»). Его влияние на историю «Четырёх всадников» довольно заметно: вторая часть получилась очень динамичной и яркой.

Кадр из фильма «Иллюзии обмана 2»

Актёрский состав немного изменился. Вместо Айлы Фишер (Хенли Ривз), которая разбавляла мужскую компанию всадников, появляется довольно колоритная Лиззи Каплан (Лула). Новым лицом в фильме стал и Даниэл Рэдклифф. Несмотря на то, что фильм про волшебников, он играет человека, который верит только в науку, а не в магию, считая, что настоящая магия — это именно наука. И он даже неоднократно показывает власть этой «магии».

Остались в фильме и уже полюбившиеся зрителю Марк Руффало (Дилан Родс), Морган Фримен (Таддеус Брэдли), Джесси Айзенберг (Атлас), Вуди Харрельсон (Мерритт МакКинни). Неизменным остался и злодей из первой части Майкл Кейн (Артур Тресслер).

Кадр из фильма «Иллюзии обмана 2»

Вторая часть отличается от первой не только некоторыми пополнениями в актёрском составе, но и тем, как зритель видит магию. На этот раз перед нами не просто сюжетные хитросплетения, но и ловушка-фокус, в которой, вопреки скрупулезному планированию, оказываются герои новой картины. В первой картине они хорошо знали план, во второй же части всё начинает идти совсем не так, как они задумывали.

Различная у двух фильмов и точка зрения: в первой части зритель наблюдает за «Всадниками» со стороны, а во второй части он видит их жизнь изнутри, становясь свидетелем их проблем.

Кадр из фильма «Иллюзии обмана 2»

Жанры, к которым отнесли «Иллюзию обмана 2» тоже довольно интересные. Это экшн, триллер, комедия, а кто-то даже утверждает, что чуточку боевик. Но один из сценаристов Эд Соломон говорит о том, что этот фильм трудно поместить в конкретные жанровые рамки: «Можно назвать это шпионским триллером или фильмом-ограблением; некоторые называют её [картину] иллюзионистской комедией».

К особенностям картины можно отнести и места, в которых оказываются герои. Начинается всё в Нью-Йорке, заканчивается в Лондоне, а немалый процент магических дел героев происходит в китайском городе Макао. Выбор последней точки режиссёр объяснил спецификой города. По его мнению, он воплощает дух и смыл картины. Как и Новый Орлеан в первой части, Макао пропитан волшебством. «Улицы Макао невозможно воссоздать. […] В фильме много настоящих кадров уличной жизни». Например, «Волшебная лавка Йонга» (Iong’s Magic Shop) существует на самом деле. Настоящей является и известная Гринвичская лаборатория в Лондоне.

Относительно реальна в фильме и магия. Создатели картины стремились сделать как можно больше настоящих фокусов, которым даже обучались актёры.

Кадр из фильма «Иллюзии обмана 2»

Стоит обратить внимание и на фразы, которыми говорят главные герои. Это не только хорошие шутки, но и глубокие мысли, которые хороши и для понимания сюжета, и даже для понимания жизни.

Если попытаться найти недостатки «Иллюзии обмана 2», то это будет весьма непросто, если не сказать невозможно. Кино получилось интересное, увлекательное, а фокусы, как и в первой части, необычные и эффектные. Этот фильм относится к тем, которые обязательно стоит посмотреть.

Оксана Рузаева

В русском прокате с 9 июня 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Иллюзия обмана 2»