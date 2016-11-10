«Уиджи: Проклятие доски дьявола»: Рецензия Киноафиши

Проклятие спиритической доски

Соскучились по фильмам ужасов? Вот вам свеженький «Уиджи. Проклятие доски дьявола» («Ouija: Origin of Evil») от режиссёра Майка Флэнегана, который уже снял не один ужастик, например, жутковатый «Окулус» (2013, «Oculus») и пугающую «Тишину» («Hush»).

Кстати, таинственную доску, которая принесла героям столько бед, называют также Уиджа, что ближе к её написанию на латинице — Ouija.

Кадр из фильма «Уиджи. Проклятие доски дьявола»

Вообще эту тему свежей не назвать. В 2014 году вышла картина почти с таким же названием — «Уиджи: Доска Дьявола» («Ouija») режиссёра Стайлза Уайта.

Но оценки у картин совсем разные: первый фильм совсем не впечатлил критиков, а вот картина 2016 года уже получила немало положительных отзывов. Хотя и отрицательных тоже довольно много, но всё-таки общее мнение о «Уиджи. Проклятие доски дьявола» пока лучше фильма 2014 года.

Кадр из фильма «Уиджи. Проклятие доски дьявола»

Сюжет фильма рассказывает о семье Зандер, которая состоит из Элис (Элизабет Ризер) и двух её дочерей — Лины (Анналиса Бассо) и Дорис (Лулу Уилсон). Предприимчивая Элис проводит спиритические сеансы для отчаявшихся людей, соскучившихся по своим умершим родственникам и знакомым. Их вера в мистику становится для героини неплохим заработком.

Со стороны всё выглядит правдоподобно, но на деле оказывается, что все внезапные дуновения ветра, якобы подтверждающие наличие призрака в комнате, не более чем подстроенное действо. Элис следит за тем, как ведут себя люди и говорит им то, что они хотят услышать, не имея ничего общего с настоящими призраками. Так её дела идут до тех пор, пока однажды она не решает для своих сеансов приобрести доску Уиджи, и тогда шарлатанское, но невинное средство заработка превращается в настоящий кошмар. Теперь фиктивные призраки становится реальными.

Кадр из фильма «Уиджи. Проклятие доски дьявола»

Показанная на экранах история датирована 1967 годом, что и дало ей продолжение, ведь фильм 2014 года как раз рассказывает о подростках, которые находят доску из фильма 2016 года. Новые герои на свою голову решили поиграть в экстрасенсов и поплатились за это.

Кадр из фильма «Уиджи. Проклятие доски дьявола»

А пока поговорим о сюжете «Уиджи. Проклятие доски дьявола». Например, он страдает тем же, чем и все фильм ужасов — герои, какими бы умными они ни были, очень часто умирают. Выжить в ужастиках всегда весьма непросто, если вообще возможно, но все они, конечно, борются за свою жизнь, но чаще всего жертвы обречены с самого начала. Не будем рассказывать вам, что произошло с персонажами из этого кино, но мучительная борьба за то, чтобы отказаться от путёвки в царство Аида, не обошла и их.

Что же касается сюжета, то тут всё, в общем-то, тоже вполне просто: кто-то ищет приключений, рискует, проявляет любопытство и получает за него не ожидаемые блага, а страдания. Но всё-таки местами даже интересно, что будет дальше.

Игра актёров на среднем уровне. Никто не запоминается, но и от переигрывания или недоигрывания глаз не дёргается, так что смотреть можно.

Оксана Рузаева

В российском прокате с 10 ноября 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Уиджи. Проклятие доски дьявола»