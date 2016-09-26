Сплит, 2016

Режиссёр М. Найт Шьямалан («Шестое чувство», «Знаки», «Таинственный лес») пережил множество взлётов и падений. В 2015 году ему удалось реабилитироваться после провалившегося в прокате «Повелителя стихий», благодаря триллеру «Визит». Практически сразу он заявил о том, что снимает новый фильм под названием «Сплит», а главную роль в нём сыграет Джеймс МакЭвой («Люди Икс: Первый класс», «Грязь»). Сценарий к картине написал сам Шьямалан, который выступил также в качестве продюсера вместе с Джейсоном Блумом, принимавшим участие и в прошлой картине режиссёра. Также в ленте снялись начинающая актриса Аня Тейлор-Джой («Ведьма», «Атлантида»), Стерлинг К. Браун («Американская история преступлений») и другие.
Сюжет фильма «Сплит» вращается вокруг молодого человека по имени Кевин, внутри которого заключены 23 другие личности. Однажды одна из них берёт контроль над главным героем, в результате чего он похищает трёх девушек и удерживает их у себя в доме. Постепенно заложницы понимают, что столкнулись не с обычным похитителем, и начинают разрабатывать план побега. Но они не знают, какая из личностей Кевина посетит их сегодня.
- Изначально к проекту был прикриплён Леонардо ДиКаприо
- Режиссёр М. Найт Шьямалан признался, что съёмки фильма «Сплит» стали одним из самых больших вызовов в его карьере
- Главную роль мог сыграть Хоакин Феникс, однако он так и не смог договориться со студией
- «Сплит» - это самый длинный фильм в карьере Шьямалана
- В фильме «Сплит» Джеймс МакЭвой во второй раз наряжается на экране в женщину. Впервые он сделал это в картине «Грязь»
- В фильме не будет сверхъестественного элемента, как это обычно принято у Шьямалана
- М. Найт Шьямалан признался, что выбрал оператора Майка Гиулакиса после того, как оценил его работу в ленте «Оно» 2014 года, а композитра Уэста Дилана Тордсона нанял после того, как услышал его музыку из сериала «Тайны миллиардера»
- Однажды во время съёмок МакЭвой умудрился сломать руку. В течение двух дней он никому об этом не говорил и продолжал играть
- Шьямалан во второй раз сотрудничает с продюсером Джейсоном Блумом после фильма «Визит»
- Впервые после фильма «Пробуждение» композитором картины Шьямалана является не Джеймс Ньютон Ховард
- У Брюса Уиллиса в ленте «Сплит» есть камео
Cреди бела дня с многолюдной парковки незнакомец похищает трех девушек. Они оказываются в странном таинственном месте, где повсюду разложены цветы, а в душе владельца таятся 23 лика страха. Один из них еще явит себя миру.
лучше поставить спектакль по этому фильму(2х декораций хватит за глаза!),… Читать дальше…