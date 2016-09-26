Сплит, 2016

- Изначально к проекту был прикриплён Леонардо ДиКаприо

- Режиссёр М. Найт Шьямалан признался, что съёмки фильма «Сплит» стали одним из самых больших вызовов в его карьере

- Главную роль мог сыграть Хоакин Феникс, однако он так и не смог договориться со студией

- «Сплит» - это самый длинный фильм в карьере Шьямалана

- В фильме «Сплит» Джеймс МакЭвой во второй раз наряжается на экране в женщину. Впервые он сделал это в картине «Грязь»

- В фильме не будет сверхъестественного элемента, как это обычно принято у Шьямалана

- М. Найт Шьямалан признался, что выбрал оператора Майка Гиулакиса после того, как оценил его работу в ленте «Оно» 2014 года, а композитра Уэста Дилана Тордсона нанял после того, как услышал его музыку из сериала «Тайны миллиардера»

- Однажды во время съёмок МакЭвой умудрился сломать руку. В течение двух дней он никому об этом не говорил и продолжал играть

- Шьямалан во второй раз сотрудничает с продюсером Джейсоном Блумом после фильма «Визит»

- Впервые после фильма «Пробуждение» композитором картины Шьямалана является не Джеймс Ньютон Ховард

- У Брюса Уиллиса в ленте «Сплит» есть камео