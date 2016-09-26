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Сплит Сплит
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Split

Сплит, 2016

2016 / США
7.7 Оцените
83 голоса Рейтинг IMDb: 7.3
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Режиссёр М. Найт Шьямалан («Шестое чувство», «Знаки», «Таинственный лес») пережил множество взлётов и падений. В 2015 году ему удалось реабилитироваться после провалившегося в прокате «Повелителя стихий», благодаря триллеру «Визит». Практически сразу он заявил о том, что снимает новый фильм под названием «Сплит», а главную роль в нём сыграет Джеймс МакЭвой («Люди Икс: Первый класс», «Грязь»). Сценарий к картине написал сам Шьямалан, который выступил также в качестве продюсера вместе с Джейсоном Блумом, принимавшим участие и в прошлой картине режиссёра. Также в ленте снялись начинающая актриса Аня Тейлор-Джой («Ведьма», «Атлантида»), Стерлинг К. Браун («Американская история преступлений») и другие.

Сюжет фильма «Сплит» вращается вокруг молодого человека по имени Кевин, внутри которого заключены 23 другие личности. Однажды одна из них берёт контроль над главным героем, в результате чего он похищает трёх девушек и удерживает их у себя в доме. Постепенно заложницы понимают, что столкнулись не с обычным похитителем, и начинают разрабатывать план побега. Но они не знают, какая из личностей Кевина посетит их сегодня.

- Изначально к проекту был прикриплён Леонардо ДиКаприо

- Режиссёр М. Найт Шьямалан признался, что съёмки фильма «Сплит» стали одним из самых больших вызовов в его карьере

- Главную роль мог сыграть Хоакин Феникс, однако он так и не смог договориться со студией

- «Сплит» - это самый длинный фильм в карьере Шьямалана

- В фильме «Сплит» Джеймс МакЭвой во второй раз наряжается на экране в женщину. Впервые он сделал это в картине «Грязь»

- В фильме не будет сверхъестественного элемента, как это обычно принято у Шьямалана

- М. Найт Шьямалан признался, что выбрал оператора Майка Гиулакиса после того, как оценил его работу в ленте «Оно» 2014 года, а композитра Уэста Дилана Тордсона нанял после того, как услышал его музыку из сериала «Тайны миллиардера»

- Однажды во время съёмок МакЭвой умудрился сломать руку. В течение двух дней он никому об этом не говорил и продолжал играть

- Шьямалан во второй раз сотрудничает с продюсером Джейсоном Блумом после фильма «Визит»

- Впервые после фильма «Пробуждение» композитором картины Шьямалана является не Джеймс Ньютон Ховард

- У Брюса Уиллиса в ленте «Сплит» есть камео

Cреди бела дня с многолюдной парковки незнакомец похищает  трех девушек.  Они оказываются в странном таинственном месте, где повсюду разложены цветы, а в душе владельца таятся 23 лика страха. Один из них еще явит себя миру.

7.7 Оцените
83 голоса Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 16 марта 2017
Премьера онлайн 10 мая 2017
Премьера в мире 26 сентября 2016
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
М. Найт Шьямалан
М. Найт Шьямалан
В ролях
Джеймс МакЭвой
Джеймс МакЭвой
Хейли Лу Ричардсон
Хейли Лу Ричардсон
Аня Тейлор-Джой
Аня Тейлор-Джой
Бетти Бакли
Бетти Бакли
Джессика Сула
Джессика Сула
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Почти два года понадобилось Шьямалану для того, чтобы наконец-то создать историю про Кевина, человека с диссоциативным расстройством личности. Режиссер замучил актеров переделкой сцен по четыре раза, тщательно изучил матчасть, после чего выпустил в прокат картину, опередив Джеймса Кэмерона с его «Таинственной историей Билли Миллигана». Выйдя в кинотеатрах, триллер «Сплит» успел стать самым кассовым фильмом ужасов аж с 2013 года. Кадр из фильма…
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Андрей 19 марта 2017, 14:18
фильм не для кинотеатра! если есть желание посмотреть - смотрите дома!
лучше поставить спектакль по этому фильму(2х декораций хватит за глаза!),… Читать дальше…
Виктория Купина 29 марта 2017, 05:48
Серьезный фильм с великолепной актерской игрой. После просмотра есть, что обсудить, о чем подумать. Сюжет интересный до самого конца. Не похоже на… Читать дальше…
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