«Союзники»: Рецензия Киноафиши

Мистер и миссис Ватан

«Ваша жена будет в фиолетовом платье, – сказал шофер, передавая фальшивый паспорт. – Она в ресторане, с друзьями». Не поверите, но для его пассажира столь скудная информация была бесценной. Ибо свою дражайшую половину Макс Вотан ни разу в жизни не видел даже на фотографии. Тем не менее, по «сценарию» требовалось разыграть трогательную встречу. Да не просто разыграть, а разыграть так, чтобы все вокруг поверили в их любовь. Впрочем, для профессионального шпиона и агента разведки (коим и являлся г-н Вотан) такие задачи невыполнимыми не были. Особенно, когда он знал, на какое важное задание послан.

Марион Котийяр в фильме Роберта Земекиса «Союзники»

А задание действительно было важным. В 1942-м году, в Марокко, еще до начала британо-американского вторжения в Северную Африку, у английской разведки появилась возможность устроить одну из самых крупных диверсий за всю историю Второй Мировой. Дело в том, что немецкий посол устраивал в Касабланке крупный прием. На прием достала приглашение некая Марианна Бассижур (Марион Котийяр), опытный агент французского Сопротивления. Однако устранить посла в одиночку ей не под силу. Тогда на помощь прилетает «муж» – Макс Вотан (Брэд Питт). Но шансов на успех всё равно почти нет. А уж уйти живыми «супруги» точно не смогут….

Брэд Питт в фильме Роберта Земекиса «Союзники»

«Союзники» Роберта Земекиса начинаются как роскошное шпионское действо: невероятно стильное, с элементами экзотики и ретро (Африка 1940-х). Плюс сразу вспоминается «Касабланка»: то же место, то же время, та же тема (антифашистское сопротивление), тот же коктейль из роскоши, любви и смертельной опасности… Эта похожесть не является мнимой: мне даже кажется, что авторы «Союзников» намеренно шли по следам легендарного фильма. Во всяком случае, художники по костюмам откровенно признают, что брали за образец именно «Касабланку».

Кадр из фильма Роберта Земекиса «Союзники»

Тем не менее довольно быстро понимаешь, что новая работа Земекиса до уровня легенды 1940-х все-таки не дотягивает. Не хватает глубины. Тогда на ум приходит бондиана, точнее, ретро-бондиана. Правда, через час заканчивается и она. Фильм совершает головокружительный кульбит, и всё действо переносится в окрестности туманного Альбиона. Наш Джеймс Бонд женится и начинает тихую семейную жизнь.

Марион Котийяр и Брэд Питт в фильме Роберта Земекиса «Союзники»

Кстати, слова о семейной жизни вовсе не являются спойлером. Если вы откроете краткий синопсис, то поймете, что он идет гораздо дальше. И в этом-то как раз одна из проблем «Союзников»: роскошные шпионские страсти в Марокко являются лишь экспозицией, экспозицией очень долгой – почти час экранного времени. Конечно, никакой катастрофы в этом нет, но если вы заранее прочли описание фильма, то вся интрига убивается на корню – вы знаете три четверти сюжета.

Брэд Питт в фильме Роберта Земекиса «Союзники»

Более того: сообразительный зритель сможет легко угадать финал. Тем не менее, как говорится, не интригой единой… Да, «Союзники» несовершенны, иногда наивны, в чем-то нелепы. Например, сцена родов во время бомбежки, семейный пикник в ста метрах от сбитого истребителя – что это? Демонстративная театральность? Гибрид мелодрамы и сюрреализма? Такие эпизоды скорее раздражают, чем заставляют переживать. Тем не менее, мысль Земекиса ясна – он нарочно сталкивает в кадре два понятия: «семья» и «война». И семья оказывается важнее: крик новорожденной громче рева бомбардировщиков, первые шаги годовалой девочки значат куда больше, чем победа над сбитым вражеским летчиком…

Марион Котийяр в фильме Роберта Земекиса «Союзники»

Думаю, это и было основной причиной, почему автор «Форреста Гампа» и трилогии «Назад в будущее» взялся за столь неоднозначный сценарий. Не шпионские страсти его интересовали, отнюдь – его притягивала драма двух близких людей, оказавшихся по милости войны по разные стороны баррикад. Скорее всего, по той же причине согласилась на съемки и Марион Котийяр, сыгравшая в этом красивом, но далеком от совершенства фильме одну из своих лучшей ролей. Во всяком случае, такой стильной и в то же время такой трогательной я ее и не помню. Что же касается Брэда нашего Питта… Гм... Тут, мягко говоря, вопрос спорный. С другой стороны, Джеймс Бонд – он и в Африке Джеймс Бонд, чего с него взять...

Брэд Питт в фильме Роберта Земекиса «Союзники»

Что еще? Ах да – отличная операторская работа. Талант Земекиса передавать в кадре настроение и эмоции персонажей (например, шоковое состояние Макса после посещения отдела Б, ожидание звонка и т.д.). Необычная эротическая сцена (совершенно нереальная, кстати, но шикарно снятая). Иронии, конечно, не хватает (точнее, она отсутствует от слова «совсем»). Война тоже получилась какая-то неестественная, картонная, напоминающая декорацию в провинциальном театре. Кстати, харизмы лучших фильмов Роберта Земекиса у «Союзников» нет. Но зато красиво. Очень красиво. Да и тема подкупает…

Марион Котийяр в фильме Роберта Земекиса «Союзники»

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 1 декабря

Расписание и покупка билетов на фильм «Союзники»