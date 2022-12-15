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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Отечественые

Рейтинг отечественых фильмов

Брат
1 Брат
боевик, драма 1997, Россия
8.7
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Джентльмены удачи
2 Джентльмены удачи
криминал, комедия 1971, СССР
8.6
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А зори здесь тихие
3 А зори здесь тихие
исторический, драма, военный 1972, СССР
8.6
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Небо
4 Небо
военный, драма 2020, Россия
8.6
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Любовь и голуби
5 Любовь и голуби
комедия, мелодрама 1984, СССР
8.6
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Бриллиантовая рука
6 Бриллиантовая рука
комедия, приключения, криминал 1968, СССР
8.6
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Аманат
7 Аманат
биография, исторический, драма 2022, Россия
8.6
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Брат 2
8 Брат 2
боевик, криминал 2000, США / Россия
8.6
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Иван Васильевич меняет профессию
9 Иван Васильевич меняет профессию
комедия, фантастика 1973, СССР
8.6
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Ну, погоди!
10 Ну, погоди!
короткометражный, анимация 1969, СССР
8.5
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Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
11 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
семейный, комедия 1964, СССР
8.4
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Одиннадцать молчаливых мужчин
12 Одиннадцать молчаливых мужчин
драма, спорт 2022, Россия
8.4
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Холоп
13 Холоп
комедия 2019, Россия
8.4
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Своя война: Шторм в пустыне
14 Своя война: Шторм в пустыне
боевик, драма 2022, Россия
8.4
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Служебный роман
15 Служебный роман
мелодрама, комедия 1977, СССР
8.4
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1941. Крылья над Берлином
16 1941. Крылья над Берлином
биография, исторический, мелодрама 2022, Россия
8.3
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Три богатыря и шамаханская царица
17 Три богатыря и шамаханская царица
сказка, анимация 2010, Россия
8.3
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Движение вверх
18 Движение вверх
спорт, драма 2017, Россия
8.3
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Офицеры
19 Офицеры
драма, мелодрама 1971, СССР
8.3
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Добрыня Никитич и Змей Горыныч
20 Добрыня Никитич и Змей Горыныч
сказка, комедия, анимация, семейный, приключения 2006, Россия
8.3
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Брестская крепость
21 Брестская крепость
драма, военный 2010, Россия / Беларусь
8.3
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Чемпион мира
22 Чемпион мира
драма 2021, Россия
8.3
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Легенда №17
23 Легенда №17
биография, спорт 2012, Россия
8.2
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Волк и теленок
24 Волк и теленок
семейный, анимация, сказка 1984, СССР
8.2
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Место встречи изменить нельзя
25 Место встречи изменить нельзя
криминал, детектив, боевик 1979, СССР
8.2
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Алеша Попович и Тугарин Змей
26 Алеша Попович и Тугарин Змей
семейный, сказка, анимация 2004, Россия
8.2
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Тайна третьей планеты
27 Тайна третьей планеты
анимация, приключения, семейный, фантастика 1981, СССР
8.2
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Одна
28 Одна
приключения, катастрофа 2022, Россия
8.2
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Последний Богатырь: Посланник Тьмы
29 Последний Богатырь: Посланник Тьмы
приключения, фэнтези, семейный 2021, Россия
8.2
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Т-34
30 Т-34
военный, боевик, приключения 2018, Россия
8.2
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Непослушник
31 Непослушник
комедия 2021, Россия
8.2
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28 панфиловцев
32 28 панфиловцев
военный, драма 2016, Россия
8.2
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12 стульев
33 12 стульев
комедия, детектив 1976, СССР
8.2
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Лёд 2
34 Лёд 2
мелодрама, драма 2020, Россия
8.2
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Салют-7
35 Салют-7
драма, исторический 2017, Россия
8.2
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Д'Артаньян и три мушкетёра
36 Д'Артаньян и три мушкетёра
мюзикл, приключения 1979, СССР
8.1
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О чем говорят мужчины
37 О чем говорят мужчины
комедия 2010, Россия
8.1
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Молот
38 Молот
драма, спорт 2016, Россия
8.1
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Шугалей 3
39 Шугалей 3
боевик 2021, Россия
8.1
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Девчата
40 Девчата
мелодрама, комедия 1961, СССР
8.1
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Непрощенный
41 Непрощенный
драма 2018, Россия
8.1
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Огонь
42 Огонь
драма 2020, Россия
8.1
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Неадекватные люди
43 Неадекватные люди
комедия 2010, Россия
8.1
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Адмиралъ
44 Адмиралъ
драма, биография, исторический 2008, Россия
8.0
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Где ты, Адам?
45 Где ты, Адам?
документальный 2019, Россия
8.0
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Мистер нокаут
46 Мистер нокаут
спорт 2022, Россия
8.0
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Майор Гром: Чумной Доктор
47 Майор Гром: Чумной Доктор
фантастика, драма, боевик 2021, Россия
8.0
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Гранит
48 Гранит
боевик 2021, Россия
8.0
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Время первых
49 Время первых
драма, исторический 2017, Россия
8.0
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Ежик в тумане
50 Ежик в тумане
детский 1975, СССР
8.0
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Ржев
51 Ржев
военный, драма 2019, Россия
8.0
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Лёд
52 Лёд
мелодрама 2017, Россия
8.0
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Пальма
53 Пальма
драма 2020, Россия
7.9
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Дурак
54 Дурак
драма 2014, Россия
7.9
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Серебряные коньки
55 Серебряные коньки
приключения, фэнтези 2020, Россия
7.9
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Звездные собаки: Белка и Стрелка
56 Звездные собаки: Белка и Стрелка
детский, анимация, семейный 2010, Россия
7.9
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Последний богатырь
57 Последний богатырь
семейный, комедия 2017, Россия
7.9
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Землетрясение
58 Землетрясение
драма 2016, Россия
7.9
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Смешарики. Начало
59 Смешарики. Начало
анимация, детский 2011, Россия
7.9
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Турецкий гамбит
60 Турецкий гамбит
криминал, исторический, приключения, военный 2005, Россия
7.9
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Аритмия
61 Аритмия
драма, мелодрама 2017, Россия
7.9
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Мама
62 Мама
семейный, сказка, мюзикл 1976, СССР / Франция / Румыния
7.9
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Каникулы строгого режима
63 Каникулы строгого режима
комедия, криминал 2009, Россия
7.9
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Пять невест
64 Пять невест
комедия 2011, Россия
7.9
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Финник
65 Финник
анимация, приключения, комедия 2022, Россия
7.9
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Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
66 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
комедия, драма, криминал 2018, Россия
7.9
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Три богатыря и наследница престола
67 Три богатыря и наследница престола
анимация, приключения, семейный 2018, Россия
7.9
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Илья Муромец и Соловей Разбойник
68 Илья Муромец и Соловей Разбойник
приключения, комедия, семейный, анимация 2007, Россия
7.9
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Василиса
69 Василиса
мелодрама, исторический 2014, Россия
7.9
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9 рота
70 9 рота
драма, военный 2005, Россия / Финляндия / Украина
7.9
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Подольские курсанты
71 Подольские курсанты
военный, исторический, драма 2020, Россия
7.9
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Свингеры
72 Свингеры
комедия, мелодрама 2021, Россия
7.9
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Два дня
73 Два дня
мелодрама 2011, Россия
7.8
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М+Ж
74 М+Ж
комедия, мелодрама 2009, Россия
7.8
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Экипаж
75 Экипаж
драма, приключения, триллер 2016, Россия
7.8
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А зори здесь тихие...
76 А зори здесь тихие...
военный, драма, исторический 2015, Россия
7.8
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Белый снег
77 Белый снег
драма, спорт, биография 2021, Россия
7.8
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Балканский рубеж
78 Балканский рубеж
боевик, драма, военный 2019, Россия / Сербия
7.8
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Любовь в большом городе 2
79 Любовь в большом городе 2
комедия 2010, Россия
7.8
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Заколдованный мальчик
80 Заколдованный мальчик
семейный, анимация 1955, СССР
7.8
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Поп
81 Поп
драма 2010, Россия
7.8
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Ёлки
82 Ёлки
комедия 2010, Россия
7.8
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Сибирский цирюльник
83 Сибирский цирюльник
исторический, драма, мелодрама 1998, Россия / Франция / Италия / Чехия
7.8
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Кома
84 Кома
фантастика, боевик, приключения 2019, Россия
7.8
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Усатый нянь
85 Усатый нянь
комедия 1977, СССР
7.8
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Кощей. Похититель невест
86 Кощей. Похититель невест
анимация, комедия 2022, Россия
7.8
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Артек. Большое путешествие
87 Артек. Большое путешествие
комедия 2022, Россия
7.8
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Кощей. Начало
88 Кощей. Начало
анимация, приключения, семейный 2021, Россия
7.8
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Счастье в конверте
89 Счастье в конверте
семейный 2020, Россия
7.8
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Сестренка
90 Сестренка
военный, драма 2019, Россия
7.8
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Фиксики против кработов
91 Фиксики против кработов
анимация, детский 2019, Россия
7.8
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Ёлки 2
92 Ёлки 2
комедия 2011, Россия
7.8
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Бой с тенью
93 Бой с тенью
боевик, драма 2005, Россия
7.7
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Тренер
94 Тренер
спорт, драма 2018, Россия
7.7
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Один вдох
95 Один вдох
спорт, драма 2020, Россия
7.7
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Легенда острова Двид
96 Легенда острова Двид
приключения, семейный 2010, Россия
7.7
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Грех
97 Грех
драма, биография, исторический 2018, Россия / Италия
7.7
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Долгая дорога домой
98 Долгая дорога домой
триллер, драма, мистика 2017, Россия
7.7
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Анна Каренина
99 Анна Каренина
драма 2008, Россия
7.7
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Территория
100 Территория
драма, приключения 2014, Россия
7.7
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