«Заклятие 2»: Рецензия Киноафиши

Ужасы Энфилда

Имя Джеймса Вана хорошо знакомо каждому почитателю современных хорроров. Во-первых, он положил начало продолжительной и крайне жестокой эпопее «Пила». Во-вторых, он запустил ещё две истории, «Астрал» и «Заклятие», которые явно ждёт участь очередных долгоиграющих проектов. Сейчас на экраны выходит вторая часть кошмарных похождений Эда и Лоррейн Уорренов. Кто не в курсе, эти двое не являются продуктом воображения сценаристов, а действительно вели расследования в области паранормальных явлений. Случаи из их архива уже много раз освещались в кино, но до Вана никто не отважился сделать их самих главными героями.

Кадр из фильма «Заклятие 2»

Первое «Заклятие» вышло в 2013 году и прогремело с большим кассовым успехов, вдобавок собрав хвалебную критику. Даже сам маэстро Тарантино включил его в свои «10 лучших фильмов года». Тут уж было очевидно, что без последующих сиквелов не обойтись. В этот раз отважные супруги по настоянию церкви отправляются в Энфилд в связи с подозрительной активностью в одном доме, где живёт одинокая мать с четырьмя детьми. Им предстоит провести расследование, чтобы подтвердить, действительно ли имеет место сверхъестественный элемент. В это же время у Лорейн появляются тревожные видения, которые также сыграют свою роль в сюжете.

Кадр из фильма «Заклятие 2»

Сиквел априори порождает неминуемые сравнения с первой частью. И любому, кто знаком с первым «Заклятием», будет сложно побороть это искушение. Что же всё-таки лучше? Сложно сказать, так как существует слишком много критериев, по каждому из которых одна часть проигрывает или выигрывает у другой, а иногда даже случается ничья. Если всё-таки браться за это дело, то для начала следует отметить, что любителей покричать от ужаса и вжаться в кресло от страха ждёт разочарование. Фильм вышел не таким богатым на леденящие скримеры и напряжение, как первый, во время просмотра которого хотелось, чтобы он поскорее закончился, дабы спокойно выдохнуть. В то время как второй не ставил это главной целью.

Кадр из фильма «Заклятие 2»

Самой сильной стороной «Заклятия 2» является его сюжет, интерес к которому подогревается с каждой новой сценой. Хотя многие и будут обвинять его в затянутости, но в этом случае она наполняет фильм, а не переполняет его. В этот раз повествование более склоняется к детективному, а хронометраж необходим для того, чтобы показать больше конфликтов. И если обычно в ужасах присутствует одно главное противостояние, между жертвой и нападающим (добром и злом), то здесь к этому добавляется ещё и кричащие со всех сторон скептики. И Уорренов и семейство Ходжсонов обвиняют в притворстве и подтасовке фактов. И даже сами супруги в какой-то момент начинают проявлять недоверие.

Кадр из фильма «Заклятие 2»

Возможно, такой побочной сюжетной линией сценаристы попытались уйти от стереотипности. Однако совсем выкинуть из картины клише им не удалось. Как всегда, история начинается в ветхом доме, в котором кто-то когда-то умер. И обязательно там должны жить дети, которые станут движущей силой сюжета в силу своей уязвимости. Но подобные штампы из-за повсеместного использования уже стали придавать жанру стабильность, нежели заезженность. Помимо этого картина богата и на мелкие клише, такие как медленное капанье воды в кране, громкие стуки, скрип половиц, раскачивающиеся со скрипом качели. И это ещё малая их часть. Но дело в том, что у Джеймса Вана всё это выглядит настолько стильно, что моментально прощается.

Кадр из фильма «Заклятие 2»

Вообще, визуально фильм запоминается так же, как и первый. То же касается и представленных в нём образов. Кстати, о самом ярком из них, жуткой монахине, вскоре будет разработан целый сериал. Также похвалы заслуживают актёрская игра и хорошо прописанные персонажи. Во-первых, юная Мэдисон Вульф, сыгравшая главную жертву Джанет Ходжсон, показала чудеса перевоплощения. Из милой и скромной девочки она превратилась в настоящее чудовище, которого испугался бы всякий экзорцист. Во-вторых, Вера Фармига и Патрик Уилсон (Уоррены) переплюнули самих себя из прошлого фильма. Не только потому, что Эд спел под акустику Элвиса, но и благодаря новообретённой химии своих персонажей. Их прочная связь создаёт ощущение некой безопасности и уверяет, что любовь в итоге может всё.

Кадр из фильма «Заклятие 2»

Так как действие разворачивается в Англии, не обошлось и без подарков поклонникам британской музыки, которая вместе с комедийным элементом отлично разбавляет мрачность. Вообще, получилась отличная помесь юмора, напряжения и расследования, благодаря чему каждый сможет найти, за что зацепиться. Поэтому даже если вы не любите ужастики, рискните, и вы точно не пожалеете.

Кадр из фильма «Заклятие 2»

Кадр из фильма «Заклятие 2»

В российском прокате с 16 июня 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Заклятие 2»

Трошина Олеся