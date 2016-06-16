«Заклятие 2»: Рецензия Киноафиши
Имя Джеймса Вана хорошо знакомо каждому почитателю современных хорроров. Во-первых, он положил начало продолжительной и крайне жестокой эпопее «Пила». Во-вторых, он запустил ещё две истории, «Астрал» и «Заклятие», которые явно ждёт участь очередных долгоиграющих проектов. Сейчас на экраны выходит вторая часть кошмарных похождений Эда и Лоррейн Уорренов. Кто не в курсе, эти двое не являются продуктом воображения сценаристов, а действительно вели расследования в области паранормальных явлений. Случаи из их архива уже много раз освещались в кино, но до Вана никто не отважился сделать их самих главными героями.
Первое «Заклятие» вышло в 2013 году и прогремело с большим кассовым успехов, вдобавок собрав хвалебную критику. Даже сам маэстро Тарантино включил его в свои «10 лучших фильмов года». Тут уж было очевидно, что без последующих сиквелов не обойтись. В этот раз отважные супруги по настоянию церкви отправляются в Энфилд в связи с подозрительной активностью в одном доме, где живёт одинокая мать с четырьмя детьми. Им предстоит провести расследование, чтобы подтвердить, действительно ли имеет место сверхъестественный элемент. В это же время у Лорейн появляются тревожные видения, которые также сыграют свою роль в сюжете.
Сиквел априори порождает неминуемые сравнения с первой частью. И любому, кто знаком с первым «Заклятием», будет сложно побороть это искушение. Что же всё-таки лучше? Сложно сказать, так как существует слишком много критериев, по каждому из которых одна часть проигрывает или выигрывает у другой, а иногда даже случается ничья. Если всё-таки браться за это дело, то для начала следует отметить, что любителей покричать от ужаса и вжаться в кресло от страха ждёт разочарование. Фильм вышел не таким богатым на леденящие скримеры и напряжение, как первый, во время просмотра которого хотелось, чтобы он поскорее закончился, дабы спокойно выдохнуть. В то время как второй не ставил это главной целью.
Самой сильной стороной «Заклятия 2» является его сюжет, интерес к которому подогревается с каждой новой сценой. Хотя многие и будут обвинять его в затянутости, но в этом случае она наполняет фильм, а не переполняет его. В этот раз повествование более склоняется к детективному, а хронометраж необходим для того, чтобы показать больше конфликтов. И если обычно в ужасах присутствует одно главное противостояние, между жертвой и нападающим (добром и злом), то здесь к этому добавляется ещё и кричащие со всех сторон скептики. И Уорренов и семейство Ходжсонов обвиняют в притворстве и подтасовке фактов. И даже сами супруги в какой-то момент начинают проявлять недоверие.
Возможно, такой побочной сюжетной линией сценаристы попытались уйти от стереотипности. Однако совсем выкинуть из картины клише им не удалось. Как всегда, история начинается в ветхом доме, в котором кто-то когда-то умер. И обязательно там должны жить дети, которые станут движущей силой сюжета в силу своей уязвимости. Но подобные штампы из-за повсеместного использования уже стали придавать жанру стабильность, нежели заезженность. Помимо этого картина богата и на мелкие клише, такие как медленное капанье воды в кране, громкие стуки, скрип половиц, раскачивающиеся со скрипом качели. И это ещё малая их часть. Но дело в том, что у Джеймса Вана всё это выглядит настолько стильно, что моментально прощается.
Вообще, визуально фильм запоминается так же, как и первый. То же касается и представленных в нём образов. Кстати, о самом ярком из них, жуткой монахине, вскоре будет разработан целый сериал. Также похвалы заслуживают актёрская игра и хорошо прописанные персонажи. Во-первых, юная Мэдисон Вульф, сыгравшая главную жертву Джанет Ходжсон, показала чудеса перевоплощения. Из милой и скромной девочки она превратилась в настоящее чудовище, которого испугался бы всякий экзорцист. Во-вторых, Вера Фармига и Патрик Уилсон (Уоррены) переплюнули самих себя из прошлого фильма. Не только потому, что Эд спел под акустику Элвиса, но и благодаря новообретённой химии своих персонажей. Их прочная связь создаёт ощущение некой безопасности и уверяет, что любовь в итоге может всё.
Так как действие разворачивается в Англии, не обошлось и без подарков поклонникам британской музыки, которая вместе с комедийным элементом отлично разбавляет мрачность. Вообще, получилась отличная помесь юмора, напряжения и расследования, благодаря чему каждый сможет найти, за что зацепиться. Поэтому даже если вы не любите ужастики, рискните, и вы точно не пожалеете.
Кадр из фильма «Заклятие 2»
В российском прокате с 16 июня 2016 года
Расписание и покупка билетов на фильм «Заклятие 2»
Трошина Олеся