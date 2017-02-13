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Киноафиша Рецензии «Патерсон»: Рецензия Киноафиши

«Патерсон»: Рецензия Киноафиши

13 февраля 2017 00:00
«Патерсон»: Рецензия Киноафиши
Водопад стучится в мой дом… (с)

Каждый день – это брат-близнец предыдущего. 6.15 – подъем; кукурузные хлопья на завтрак; дорога на автовокзал. Потом весь день за рулем под чью-то монотонную болтовню – о погоде, о боксе, о девушках. Затем – дорога домой. Поправить кем-то сдвинутый ящик для писем, поцеловать в щеку жену, вывести на прогулку косолапенького бульдога… А, и про дежурный бокал в местном пабе, конечно же, не забыть. Вот и весь день. Который повторяется пять раз в неделю бессчетное количество лет.

Адам Драйвер в фильме Джима Джармуша «Патерсон»
Адам Драйвер в фильме Джима Джармуша «Патерсон»

Впрочем, ничего другого от водителя автобуса и не ждут. Ничего другого не ждет и он сам: да и чего ждать-то? Патерсон – заштатный городок из Нью-Джерси, здесь никаких событий не случалось с сотворения мира. Вот только… Вот только как обманчива эта однообразная простота. И полусонное спокойствие рядового обывателя тоже обманчиво. Потому что как только водитель автобуса делает шаг за порог, начинается обыкновенное чудо. И безликий обшарпанный город тонет под водопадом стихов…

Кадр из фильма Джима Джармуша «Патерсон»
Кадр из фильма Джима Джармуша «Патерсон»

Наверное, самая короткая (и самая точная) рецензия в данном случае могла бы выглядеть так: ««Патерсон» - четырнадцатый фильм Джима Джармуша, один из лучших, который он когда-либо снял». И это не красивые словеса, не преувеличение. «Патерсон» вызывающе прост, но эта простота совершенна. Вам кажется, что в фильме ровным счетом ничего не происходит? Что Джармуш попросту коллекционер мелочей? Собиратель ничего не значащих слов, ничем не примечательной бытовой ерунды? – О да, вы правы. Но за этими мелочами открывается такая глубина, что и океан по сравнению с ней покажется грязной лужей.

Кадр из фильма Джима Джармуша «Патерсон»
Кадр из фильма Джима Джармуша «Патерсон»

И дело даже не в том, что среднестатистический водитель автобуса вдруг оказывается большим поэтом (впрочем, какой величины он поэт, мы так и не узнаем). Дело в другом. Под несколькими слоями безупречно серой штукатурки спрятана настоящая радуга – и Джим Джармуш дает нам её рассмотреть. Драматургическая основа «Патерсона» – это единство и борьба внешнего и внутреннего, связь и вражда невыразительной «каждодневности» и того внутреннего водопада, тех эмоций, которыми на самом деле живет его главный герой. Впрочем, не только он.

Кадр из фильма Джима Джармуша «Патерсон»
Кадр из фильма Джима Джармуша «Патерсон»

Самое удивительное, что начав разговор о так называемых «обыкновенных» людях, Джармуш никак не желает «смириться» с их обыкновенностью. У каждого из его персонажей обнаруживается свой внутренний водопад – свой дар, если хотите, свое стремление быть творцом – не обывателем. Хозяин паба не может существовать без шахмат; влюбленный «Ромео» - не может не играть; подруга водителя – гениальный дизайнер (о чем она, правда, не догадывается), а первая попавшаяся школьница оказывается одаренным поэтом. Да и среди стиральных машин какой-то чернокожий вдохновенно читает рэп…

Кадр из фильма Джима Джармуша «Патерсон»
Кадр из фильма Джима Джармуша «Патерсон»

Что же касается главного героя, то он одареннее многих: ему дано не только писать, но и любить. Он из тех, кто идет по жизни с записной книжкой, и он из тех, кого называют идеальным мужем. Он легко мог бы разоружить бандита, но превращается в беспомощного теленка, когда его автобус выходит из строя. Он просто безобидный чудак, чудик – но без таких, как он, мир бы, наверное, рухнул. И отнюдь не случайно персонаж и городок – тезки, их обоих зовут одинаково – Патерсон (а почему, догадаетесь сами).

Кстати, если вы тоже идете по жизни с блокнотом в руке (ну, или сутками читаете рэп, стоя перед стиральной машинкой), то этот фильм – ваш.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 16 февраля

Расписание и покупка билетов на фильм «Патерсон»

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