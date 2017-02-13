«Патерсон»: Рецензия Киноафиши

Водопад стучится в мой дом… (с)

Каждый день – это брат-близнец предыдущего. 6.15 – подъем; кукурузные хлопья на завтрак; дорога на автовокзал. Потом весь день за рулем под чью-то монотонную болтовню – о погоде, о боксе, о девушках. Затем – дорога домой. Поправить кем-то сдвинутый ящик для писем, поцеловать в щеку жену, вывести на прогулку косолапенького бульдога… А, и про дежурный бокал в местном пабе, конечно же, не забыть. Вот и весь день. Который повторяется пять раз в неделю бессчетное количество лет.

Адам Драйвер в фильме Джима Джармуша «Патерсон»

Впрочем, ничего другого от водителя автобуса и не ждут. Ничего другого не ждет и он сам: да и чего ждать-то? Патерсон – заштатный городок из Нью-Джерси, здесь никаких событий не случалось с сотворения мира. Вот только… Вот только как обманчива эта однообразная простота. И полусонное спокойствие рядового обывателя тоже обманчиво. Потому что как только водитель автобуса делает шаг за порог, начинается обыкновенное чудо. И безликий обшарпанный город тонет под водопадом стихов…

Кадр из фильма Джима Джармуша «Патерсон»

Наверное, самая короткая (и самая точная) рецензия в данном случае могла бы выглядеть так: ««Патерсон» - четырнадцатый фильм Джима Джармуша, один из лучших, который он когда-либо снял». И это не красивые словеса, не преувеличение. «Патерсон» вызывающе прост, но эта простота совершенна. Вам кажется, что в фильме ровным счетом ничего не происходит? Что Джармуш попросту коллекционер мелочей? Собиратель ничего не значащих слов, ничем не примечательной бытовой ерунды? – О да, вы правы. Но за этими мелочами открывается такая глубина, что и океан по сравнению с ней покажется грязной лужей.

Кадр из фильма Джима Джармуша «Патерсон»

И дело даже не в том, что среднестатистический водитель автобуса вдруг оказывается большим поэтом (впрочем, какой величины он поэт, мы так и не узнаем). Дело в другом. Под несколькими слоями безупречно серой штукатурки спрятана настоящая радуга – и Джим Джармуш дает нам её рассмотреть. Драматургическая основа «Патерсона» – это единство и борьба внешнего и внутреннего, связь и вражда невыразительной «каждодневности» и того внутреннего водопада, тех эмоций, которыми на самом деле живет его главный герой. Впрочем, не только он.

Кадр из фильма Джима Джармуша «Патерсон»

Самое удивительное, что начав разговор о так называемых «обыкновенных» людях, Джармуш никак не желает «смириться» с их обыкновенностью. У каждого из его персонажей обнаруживается свой внутренний водопад – свой дар, если хотите, свое стремление быть творцом – не обывателем. Хозяин паба не может существовать без шахмат; влюбленный «Ромео» - не может не играть; подруга водителя – гениальный дизайнер (о чем она, правда, не догадывается), а первая попавшаяся школьница оказывается одаренным поэтом. Да и среди стиральных машин какой-то чернокожий вдохновенно читает рэп…

Кадр из фильма Джима Джармуша «Патерсон»

Что же касается главного героя, то он одареннее многих: ему дано не только писать, но и любить. Он из тех, кто идет по жизни с записной книжкой, и он из тех, кого называют идеальным мужем. Он легко мог бы разоружить бандита, но превращается в беспомощного теленка, когда его автобус выходит из строя. Он просто безобидный чудак, чудик – но без таких, как он, мир бы, наверное, рухнул. И отнюдь не случайно персонаж и городок – тезки, их обоих зовут одинаково – Патерсон (а почему, догадаетесь сами).

Кстати, если вы тоже идете по жизни с блокнотом в руке (ну, или сутками читаете рэп, стоя перед стиральной машинкой), то этот фильм – ваш.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 16 февраля

Расписание и покупка билетов на фильм «Патерсон»