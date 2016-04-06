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Киноафиша Рецензии «Книга джунглей»: Рецензия Киноафиши

«Книга джунглей»: Рецензия Киноафиши

6 апреля 2016 00:00
«Книга джунглей»: Рецензия Киноафиши

Ещё одна история Маугли

«Книга джунглей»: Рецензия Киноафиши

Кадр из фильма «Книга джунглей»

Сборник рассказов Редьярда Киплинга переносился на экраны в самых различных вариациях бесчисленное множество раз. Новая картина «Книга джунглей» от режиссёра «Железного человека» Джона Фавро является современной игровой интерпретацией, пожалуй, самой известной адаптации книги, а именно мультфильма студии «Дисней» 1967 года. О том, что это ремейк, было заявлено самими создателями, которые уточнили, что дополнили сюжет элементами из оригинала. Но если вы надеетесь увидеть любимую анимационную картину детства в обрамлении современных технологий, которые сюда внедрены по максимуму, то фильм вряд ли удовлетворит ваши ожидания. Он вышел куда более серьёзным и мрачным, однако в этом, наверно, и есть основное отличие кино от анимации. К тому же картина продолжает тенденцию диснеевцев переснимать собственные старые мультфильмы, которые, по их мнению, требуют апгрейда.

«Книга джунглей»: Рецензия Киноафиши

Кадр из фильма «Книга джунглей»

Сюжет вам, конечно же, знаком. Прогуливаясь по джунглям, Багира находит малыша, оставленного человеком. Он пробуждает в животном трепетные чувства и не может позволить ему погибнуть, поэтому относит мальчика в стаю волков, которые воспитывает его как собственного детёныша. Но Маугли отличается от братьев, о чём неустанно напоминают авторы фильма. Он постоянно придумывает уловки, чтобы приспособиться к жизни в джунглях. Прямо как самый настоящий человек, а не тот бесшёрстный волчонок из мультфильма, который умело перенимал любые повадки всех окружавших его животных. Впрочем, его несоответствие стандартам не нарушает идиллии в стае до тех пор, пока на территории не объявляется грозный Шерхан, сменивший место охоты. Когда-то он пострадал от руки человека, и теперь его главной целью стало убийство Маугли, которого Багира пытается вывести из лесов в деревню, населённую людьми. Кстати, людей в фильме не покажут, за исключением их смеющихся силуэтов на фоне гигантского костра, в чём проявляются отголски их слегка варварской сущности.

«Книга джунглей»: Рецензия Киноафиши

Кадр из фильма «Книга джунглей»

Если судить о картине, как о ремейке, то она вызовет одни лишь недоумения. Пожалуй, единственное, что связывает новую «Книгу джунглей» со старой, это песенки в исполнении Балу и короля Луи. Но если в мультфильмах «Дисней» музыкальное сопровождение априори является неотъемлемой частью повествования, то в случае с фильмом оно кажется слегка неуместным. Далее следует пройтись по персонажам, которые были изменены до неузнаваемости. И это отнюдь не относится к их внешнему виду или к тому, что Каа стал самкой. Вместо заботливого медведя Балу, мы видим плутоватого бездельника, эксплуатирующего ребёнка ради мёда. Шерхан из игривого, ухмыляющегося котика превратился в самого настоящего маньяка, который по ночам, вместо того чтобы спать, играется с волчатами и, как бы невзначай, угрожает их матери расправой над детьми. Король Луи теперь больше походит на босса чернокожей мафии, что проявляется во всём его облике и поведении. Слонов тут возвели в ранг неких божественных существ, хотя если помните, в мультфильме они были по-армейски марширующим олицетворением стадной глупости. Зато Багира лишился вредности и саркастичности, став, пожалуй, самым сильным персонажем. А вот у Каа заметно поубавилось экранного времени, поэтому смена его пола тут погоды не делает, как и он сам. Что же до Маугли, то период пубертатного созревания убил в нём того милого ребёнка из 1967. Этот мальчик может и огрызнуться, и послать прочь, и даже беспощадно отомстить.

«Книга джунглей»: Рецензия Киноафиши

Кадр из мультфильма «Книга джунглей» 1967 года

Джон Фавро не поскупился на драматизм в своей«Книге джунглей» и, конечно, не смог отказать себе в масштабной финальной схватке. Здесь не будет волосатых стервятников, срисованных с The Beatles, зато развернётся нешуточная битва, которая закончится куда более сурово, чем в оригинале. В целом картина выигрывает именно благодаря своей зрелищности, реалистичности в изображении животных и привлечению в неё актёров с великолепными голосами. К сожалению, российский зритель их так и не услышит, но далеко не все являются ярыми противниками дубляжа, поэтому большинство и не заметит разницы. А вот душевной связи с лентой не возникает. То ли потому что история уже приелась, то ли из-за упора на спецэффекты, но никаких особых эмоций после просмотра не остаётся. Однако если вы хотите попасть на очередной впечатляющий и захватывающий аттракцион, то вы обратились по адресу. И, кстати, в 2017 году вы увидите ещё одну экранизацию, в этот раз от Энди Сёркиса, который, видимо, от обиды, что не попал в ленту к Фавро, решил действовать радикально и снять собственное кино.

«Книга джунглей»: Рецензия Киноафиши

Кадр из фильма «Книга джунглей»

В прокате с 7 апреля 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Книга джунглей»

Трошина Олеся

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