«Книга джунглей»: Рецензия Киноафиши

Ещё одна история Маугли

Кадр из фильма «Книга джунглей»

Сборник рассказов Редьярда Киплинга переносился на экраны в самых различных вариациях бесчисленное множество раз. Новая картина «Книга джунглей» от режиссёра «Железного человека» Джона Фавро является современной игровой интерпретацией, пожалуй, самой известной адаптации книги, а именно мультфильма студии «Дисней» 1967 года. О том, что это ремейк, было заявлено самими создателями, которые уточнили, что дополнили сюжет элементами из оригинала. Но если вы надеетесь увидеть любимую анимационную картину детства в обрамлении современных технологий, которые сюда внедрены по максимуму, то фильм вряд ли удовлетворит ваши ожидания. Он вышел куда более серьёзным и мрачным, однако в этом, наверно, и есть основное отличие кино от анимации. К тому же картина продолжает тенденцию диснеевцев переснимать собственные старые мультфильмы, которые, по их мнению, требуют апгрейда.

Кадр из фильма «Книга джунглей»

Сюжет вам, конечно же, знаком. Прогуливаясь по джунглям, Багира находит малыша, оставленного человеком. Он пробуждает в животном трепетные чувства и не может позволить ему погибнуть, поэтому относит мальчика в стаю волков, которые воспитывает его как собственного детёныша. Но Маугли отличается от братьев, о чём неустанно напоминают авторы фильма. Он постоянно придумывает уловки, чтобы приспособиться к жизни в джунглях. Прямо как самый настоящий человек, а не тот бесшёрстный волчонок из мультфильма, который умело перенимал любые повадки всех окружавших его животных. Впрочем, его несоответствие стандартам не нарушает идиллии в стае до тех пор, пока на территории не объявляется грозный Шерхан, сменивший место охоты. Когда-то он пострадал от руки человека, и теперь его главной целью стало убийство Маугли, которого Багира пытается вывести из лесов в деревню, населённую людьми. Кстати, людей в фильме не покажут, за исключением их смеющихся силуэтов на фоне гигантского костра, в чём проявляются отголски их слегка варварской сущности.

Кадр из фильма «Книга джунглей»

Если судить о картине, как о ремейке, то она вызовет одни лишь недоумения. Пожалуй, единственное, что связывает новую «Книгу джунглей» со старой, это песенки в исполнении Балу и короля Луи. Но если в мультфильмах «Дисней» музыкальное сопровождение априори является неотъемлемой частью повествования, то в случае с фильмом оно кажется слегка неуместным. Далее следует пройтись по персонажам, которые были изменены до неузнаваемости. И это отнюдь не относится к их внешнему виду или к тому, что Каа стал самкой. Вместо заботливого медведя Балу, мы видим плутоватого бездельника, эксплуатирующего ребёнка ради мёда. Шерхан из игривого, ухмыляющегося котика превратился в самого настоящего маньяка, который по ночам, вместо того чтобы спать, играется с волчатами и, как бы невзначай, угрожает их матери расправой над детьми. Король Луи теперь больше походит на босса чернокожей мафии, что проявляется во всём его облике и поведении. Слонов тут возвели в ранг неких божественных существ, хотя если помните, в мультфильме они были по-армейски марширующим олицетворением стадной глупости. Зато Багира лишился вредности и саркастичности, став, пожалуй, самым сильным персонажем. А вот у Каа заметно поубавилось экранного времени, поэтому смена его пола тут погоды не делает, как и он сам. Что же до Маугли, то период пубертатного созревания убил в нём того милого ребёнка из 1967. Этот мальчик может и огрызнуться, и послать прочь, и даже беспощадно отомстить.

Кадр из мультфильма «Книга джунглей» 1967 года

Джон Фавро не поскупился на драматизм в своей«Книге джунглей» и, конечно, не смог отказать себе в масштабной финальной схватке. Здесь не будет волосатых стервятников, срисованных с The Beatles, зато развернётся нешуточная битва, которая закончится куда более сурово, чем в оригинале. В целом картина выигрывает именно благодаря своей зрелищности, реалистичности в изображении животных и привлечению в неё актёров с великолепными голосами. К сожалению, российский зритель их так и не услышит, но далеко не все являются ярыми противниками дубляжа, поэтому большинство и не заметит разницы. А вот душевной связи с лентой не возникает. То ли потому что история уже приелась, то ли из-за упора на спецэффекты, но никаких особых эмоций после просмотра не остаётся. Однако если вы хотите попасть на очередной впечатляющий и захватывающий аттракцион, то вы обратились по адресу. И, кстати, в 2017 году вы увидите ещё одну экранизацию, в этот раз от Энди Сёркиса, который, видимо, от обиды, что не попал в ленту к Фавро, решил действовать радикально и снять собственное кино.

Кадр из фильма «Книга джунглей»

В прокате с 7 апреля 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Книга джунглей»

Трошина Олеся