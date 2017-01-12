«Ла-Ла Ленд»: Рецензия Киноафиши

Ода Лос-Анджелесу

На фоне несменных исторических драм, психологических триллеров и остросоциального кино прошлого года на большом экране неожиданно появляется фильм непопулярного жанра – мюзикл «Ла-Ла Лэнд». Оказывается, режиссер Дэмьен Шазелл - сам бесстрашный мечтатель, который выбрал путь, озаренный светом послевоенного кинематографа и грезами восходящих голливудских звезд. Трепетная ностальгия «Поющих под дождем» и «Шербурских зонтиков» вместе с новаторской подачей не остались незамеченными журналистами «Золотого глобуса», присудившими картине семь статуэток (включая премию за «Лучшую комедию или мюзикл»). И блеск этого успеха затмил предыдущих рекордсменов: «Пролетая над гнездом кукушки» и «Полуночный экспресс», в свое время получивших по шесть наград. Ну а пока фантазия Шазелла стремительно летит в сторону высшего, оскаровского, кинопризнания, «Ла-ла Лэнд» разворачивает свою историю на большом экране.

Кадр из фильма «Ла-Ла Лэнд»

История Мии (Эмма Стоун) и Себастьяна (Райан Гослинг) – настоящая лос-анджелесская классика. Она – начинающая актриса, которая бегает по прослушиваниям в перерывах между подачей кофе. Он – неоцененный талантливый пианист, влюбленный в умирающий и полузабытый джаз. Их отношения, начавшиеся со взаимного злорадства и неприличных жестов, вскоре превращаются в самое романтичное и красивое чудо, когда-либо случавшееся в жизни двух одиночеств. Теперь они вместе мечтают о месте среди звезд, влюбляют друг друга в музыку и кино и с нетерпением предвкушают сладость успеха.

Кадр из фильма «Ла-Ла Лэнд»

Выдержанная в формате Синемаскопа, картина с первой заставки погружает в кино 1950-х, с его приглушенными желтоватыми тонами. А когда на сцену (на самом деле на дорогу, но она скорее играет роль декорации, нежели локации) выбегают танцующие, поющие и радужно одетые люди, то начинаешь морально готовиться к двухчасовому кордебалету с редкими игровыми перерывами. Но это оказывается лишь яркое начало, отдающее дань традиции, и безупречно снятое оператором Линусом Сандгреном, который, как будто тоже танцевал, чтобы так монолитно передать действо. Стиль одежды, интерьеры – все навевает мысли о давно минувших годах, но вдруг раздавшийся звонок айфона возвращает нас к современности. На удивление получилась гармоничная игра десятилетиями, выставляющая на первый план то одно, то другое. И даже рефлексируя по этому поводу. Как это было в диалоге Себа и музыканта Кита (Джон Ледженд). Первый – преданный джазовый традиционалист, страдающий от переменчивости современного слушателя и вынужденный поэтому играть банальные мелодии на рояле с банкой «tips». А второй – новатор, пытающийся найти новый музыкальный подход, говоря Себу что-то вроде: «Как ты можешь играть джаз и быть таким традиционалистом. Джаз – это о будущем!». Вот и «Ла-Ла Лэнд» Шазелла во многом получился об актуальном настоящем и грядущем, несмотря на известные формы. Есть в этой легкой и свободной кинофантазии нотка жанровой революции.

Кадр из фильма «Ла-Ла Лэнд»

Фильм получился по-настоящему эстетский, но не приукрашенный. Разве что разрисованные стены Л.А., нередко служащие красивым фоном для эмоциональной игры актеров. У Сандгрена что ни кадр – то картинка. Настоящая радость для глаз – сиреневые закаты, почти вангоговские звездные ночи, розовые огни рекламных вывесок. Вообще, «Ла-ла Лэнд» – настоящая сказка, где все законы мира подчинены главному герою, для которого идет снег, «цветет» павильонная зелень и играет музыка. Еще, неизвестно как, но картине удалось передать воздух Страны Грез и атмосферу светлых вечеров, которые так напоминают питерские белые ночи. И все это под мелодичные песни вроде «Города звезд» в тихом и легком исполнении Гослинга и Стоун. А их танцы, немного угловатые и механичные, очаровывают своей непосредственностью.

Кадр из фильма «Ла-Ла Лэнд»

«Ла-ла Лэнд» получился новым триумфом Дэмьена Шазелла после независимой «Одержимости», удостоенной трех «Оскаров». Визуально совершенная, самобытная, наивная, но не лишенная реалистичности картина, и на нее непременно стоит сходить. Чтобы незаметно для себя влюбиться в искусство, жизнь, и подняв голову к звездам, вспомнить о своих мечтах.

Инна Син

В российском прокате с 12 января 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Ла-Ла Лэнд»