«Путешествие времени»: Рецензия Киноафиши

Кто ты, дарующая жизнь? (с)

Если верить теории Большого взрыва, то наша Вселенная появилась на свет всего каких-то 13.7 миллиардов лет назад. Впрочем, «Путешествие времени» об этом вам не расскажет: фильм вообще избегает какой-либо конкретной информации и с цифрами не дружит принципиально. Зато вам попытаются рождение Вселенной показать – а затем пригласят на весьма длительную прогулку. Прогулку, которая длится 13.7 миллиардов лет. То есть с момента так называемой сингулярности и до сего дня.

Кадр из фильма Терренса Малика «Путешествие времени»

Кстати, как признаются авторы, именно самый первый отрезок времени и стал самым сложным. Оно и немудрено: ведь никто не знает, каков был наш мир сразу после Большого взрыва. У астрофизиков есть только догадки, не более. Мы знаем лишь, что тогда не было даже света – был лишь сгусток материи разной степени плотности. Как визуализировать его на экране? Задачка-то не из легких. Правда, в конце концов, решение было принято в пользу абстракции. Но вот пришла пора «родиться» Земле – все внимание авторов переключается на нее.

Кадр из фильма Терренса Малика «Путешествие времени»

Возраст Земли – почти треть возраста Вселенной. Но и об этом фильм Малика умолчит (мы же помним отношение картины к цифрам – ей до них дела нет). С появления первых вулканов, первой капли воды, первых микроорганизмов – и до того дня, как человек начал строить города-миллионники, времени прошло достаточно. Режиссер проходит этот путь за полтора часа. Много это или мало? Ну, честно говоря, кому как. К тому же, одной из главных целей Малика было приблизить всю эту космогонию к обычному человеку – показать связь между космическими процессами и обычной нищенкой где-то в глухой индийской провинции.

Кадр из фильма Терренса Малика «Путешествие времени»

Поэтому путь от сотворения мира до наших дней периодически прерывается. И прерывается любительскими кадрами о банальном житье-бытье. Самым обычным людям из разных стран специально раздавали маленькие портативные камеры, дабы они снимали все, что взбредет им в голову. Потом Терренс Малик эти кадры сортировал – и включал фильм. Идея интересная? – Безусловно. Но как только мы этот прием расшифровываем (то есть понимаем, что он нужен Малику, дабы подчеркнуть единство всего живого) – становится скучно. И вставные кадры явно тормозят и без того немного затянутый и медлительный фильм.

Кадр из фильма Терренса Малика «Путешествие времени»

Как я уже говорила, основной целью Терренса Малика, было не просветить, а впечатлить своего зрителя, не рассказать – а показать. То есть затронуть не мозг, но сердце. В итоге мы получили не документальную работу, а видовой медитативный фильм с полным отсутствием какой-либо информации. Я понимаю, что такова была концепция режиссера, но, на мой взгляд, патологическая «неприязнь» к «оглашению» каких-либо научных сведений в данном случае существенный недостаток. Да, Малик 40 лет (!) консультировался с учеными – выверял все до мелочей. Но этих-то мелочей мы различить и не можем, новую информацию не считываем – всё кажется давно известным, банальным. А где банальность – там до скуки полшага.

И даже красота не спасет.

Кадр из фильма Терренса Малика «Путешествие времени»

Кстати, о красоте. Есть кадры, которые действительно завораживают: необычными ракурсами, масштабностью, энергетикой, стилем… Но есть и другие. Пусть и красивые, но напоминающие обои на рабочем столе какого-нибудь заурядного ноутбука. (Что тоже, как вы понимаете, впечатляет, но не особо.) Имеет место быть и проблема иного плана. Отказавшись от информации, режиссер и не подумал отказаться от многословия. В итоге, «Путешествие времени» превратилось в молитву в духе пантеизма, где в качестве божества – сама Жизнь.

Кадр из фильма Терренса Малика «Путешествие времени»

«Кто ты, дарующая жизнь? – взывает к зрителю баритон Хабенского (в оригинале вместо него голос Кейт Бланшетт). – Или я не твое дитя? Я дрожу, я трепещу в изумлении. О свет любви, не покидай меня»… Скажу честно, через полчаса этот «трепещущий в изумлении» закадровый герой начинает здорово утомлять. Потому что нельзя два часа кряду талдычить одно и то же. Еще и высоким «штилем». Плюс визуальное и вербальное иногда катастрофически не совпадают. «О дарующая добро!», - восхищенно восклицает за кадром Хабенский. А в кадре три зверя семейства кошачьих разрывают на части лань. Ну, наверное, с точки зрения ягуара, «добро» и должно выглядеть именно так: в виде еще живого, издыхающего обеда. А вот с точки зрения обеда, то есть лани... Что-то я сомневаюсь.

Вера Алёнушкина

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Расписание и покупка билетов на фильм «Путешествие времени»