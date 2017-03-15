«Демон внутри»: Рецензия Киноафиши

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«Демон внутри» или «Вскрытие Джейн Доу» – в меньшей степени мистический, а скорее натуралистический хоррор норвежского режиссёра Андре Овредала. Фильм, с педантичной точностью и хладнокровием раскладывающий страх на бесконечный саспенс, получился редким примером минималистичного ужаса без сложносочиненных сюжетных придумок.

Кадр из фильма «Демон внутри»

Всё действие замыкается в подвале жилого дома, который служит местным моргом. К семейным патологоанатомам, отцу (Брайан Кокс) и сыну (Эмиль Хирш), поступает тело неизвестной девушки, которую, как и многих неопознанных в Англии, называют Джейн Доу. Её нашли на месте преступления при загадочных обстоятельствах и без видимых повреждений. Вооружившись видеокамерой и скальпелем, эксперты начинают вскрытие, которое из стандартной процедуры превращается в настоящее медицинское расследование.

Кадр из фильма «Демон внутри»

Вторая полнометражная работа Андре Овредала, основанная на нетипичном для жанра сценарии Йена Б. Голдберга, заметно выделяется среди подобных своей сюжетной простотой. Точнее не нагромождённостью разными тайными смыслами, которыми любят обильно начинять современные хорроры. Оккультизм здесь используется больше для затравки, позволяющей зрителям с большим вкусом смаковать исследование плоти молодой и прекрасной незнакомки. Хотя, знаки и звонки с того света, конечно, придают остроты и заставляют вздрагивать в кресле.

Кадр из фильма «Демон внутри»

Но, очевидно, что ставка в «Демоне» сделана на бесстыдную откровенность визуального. Это излишне подробный и красочный процесс аутопсии, с профессиональной страстью проводимый главными героями. Персонаж Брайана Кокса даже высовывает кончик языка, орудуя над телом, и так близко к нему склоняется, что вот-вот коснется его носом. Так, под хруст ломающихся костей, «липкие» звуки вскрываемых желудков и отрываемой от плоти кожи с равнодушием подручных смерти на зрительский суд выкладываются загадки, одна интересней второй. И так до тех пор, пока напряжение не достигает максимума – тогда в ход идут уже знакомые жанровые приемы, способные в секунду заставить вас стыдливо повизгивать или отважно жмуриться.

Кадр из фильма «Демон внутри»

И все это с минимальной затратой актёрского резерва – буквально, кино трёх: Эмиля Хирша, Брайана Кокса и Офелии Ловибонд. Причем каждый мастерски исполняет свою роль – прилежного сына, мудрого отца и пугающе красивой мёртвой души. Плюс без особого злоупотребления разными «страшными» клише, вроде мертвецов, демонов и духов. В центре на протяжении всего фильма остаются отношения между тремя – молодым, старым и мёртвым / прошлым, настоящим и будущим.

Кадр из фильма «Демон внутри»

«Демон внутри» явно не для слабонервных и особо впечатлительных. Хотя вся изнанка, психологическая и физическая, показывается вовсе не пошло. В холодных тонах и реалистичной обстановке (то есть не сильно стилизованной под «дом смерти» или что-то в этом роде), под оптимистичную песню «Let the Sunshine in», звуки шипящего радио и звон маленьких колокольчиков…

Кино обязательно стоит посмотреть, если вы соскучились по «холодящим кровь» хоррорам, и вместо экзорцистов предпочли бы видеть пару образованных медиков. Кстати, они бы вам посоветовали не есть во время сеанса, а также за пару часов до него…

Инна Син

В российском прокате с 23 марта 2017 года

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