«Моана»: Рецензия Киноафиши

Жемчужина Disney

Современные принцессы не падают в волшебный обморок, когда им бросает вызов судьба, а идут напролом, вооружившись холодным оружием, вроде меча Мулан или сковородки Рапунцель. Моана также не отстает от своих предшественниц, и ее голову больше занимает проблема самореализации, нежели статусные принцы, спасающие от серой рутины, злых мачех и других надоедливых родственников. На этот раз Disney дополняет свою карту волшебного мира новыми островками Тихого океана, лицом которых стала очаровательная полинезийка.

Кадр из мультфильма «Моана»

Моана, как дочь вождя, вскоре должна встать во главе своего маленького племени. Но корона лидера ей явно жмет, героине претит мысль собирать кокосы до конца своих дней. Ее манит океан, скрывающий под свой бирюзовой поверхностью бурлящие течения чудес и опасностей. И это остается ее мечтой, пока однажды судьба не бросает вызов. На остров находит проклятие, угрожающее всему живому. А, согласно легенде, причина этому полубог Мауи, забравший сердце Те Фити, богини всего живого. Тогда отважная Моана решает переплыть океан, найти дерзкого полубога и заставить его вернуть украденное. Запрыгнув на крошечную деревянную лодку-плод, героиня берет курс за горизонт, а компанию ей составляют могущественный океан и бесполезный петух-суицидник.

Кадр из мультфильма «Моана»

Новая картина студии не изменяет своим золотым традициям: двустороннее роуд муви, угроза исчезновения локального мира, поиск себя, концентрированная доля мистики и целое море препятствий. Героям приходится бороться и со злодеями разного уровня, от маленьких волосатых кокосовых пиратов до богини лавы Те Ка, а также со своими слабостями и страхами. Интересно с этой точки зрения показан Мауи, противоречивый характер которого проходит ряд моральных трансформаций, делая его сложным, живым персонажем. В голове у полубога постоянно сталкиваются божественная сила и человеческая слабость, добродетель и тщеславие, что наглядно демонстрирует причину и следствие его поступков. Моана же получилась более простым и утрированным героем, с целостным внутренним миром, безупречным с точки зрения ценностей. Ее единственная проблема в том, что она видит свой путь, знает, куда он ведет, но не имеет возможности пройти по нему. В остальном героиня очаровывает своей мальчишеской походкой и детской непосредственностью, совсем как Рапунцель. Свою полноценную роль получает и океан, вышедший за границы просто красочного повествовательного фона. Но настоящим «королем» второго плана стал дистрофичный петух, обделенный эволюцией инстинктом выживания. Вот кто разбавлял драматичные сцены порцией хороших немых шуток.

Кадр из мультфильма «Моана»

При этом идея картины ясна и вечно актуальна, особенно для молодежи – только ты можешь знать, что ты можешь и на что способен. Ни традиции, ни долг – ничто не заглушит истинного зова мечты. Немалую ответственность за анимационный успех взяли на себя саундтреки, сделавшие картину полу-мюзиклом. В российском прокате песни выходят в адаптированном виде, чтобы быть понятной главному зрителю – ребенку, но по своим вокальным характеристикам не уступают оригиналам. Особенный восторг у зрителей вызвала исполнение краба, блестящего от прилипших драгоценностей. «Shine» этого глянцевого ракообразного полностью выбивается из музыкального контекста своим дерзким исполнением.

Кадр из мультфильма «Моана»

У режиссерской четверки позади солидный опыт и беспрецедентное мастерство, причем и в роли сценаристов: Рон Клементс и Джон Маскер вместе создавали «Русалочку» (1989), «Аладина» (1992) и «Принцессу и лягушку» (2009), а Дон Холл и Крис Уильямс работали над «Городом героев» (2011). Так что безупречная графика, динамично развивающийся сюжет, классически разбавленный музыкальными вставками, характеры героев – все проработано со свойственной WDFA педантичностью. Кстати, кульминация была настолько сильная, что девочка лет 5-ти, сидевшая в соседнем кресле, рыдала навзрыд, утирая свой маленький красный нос салфеткой. Так что, можно сказать, создатели добились желаемого. И свою долю пикантности в оригинальную версию внесли голоса: 14-летней жительницы Гаваев Аулии Кравалхо в образе Моаны и американского актера и рестлера Дуэйна Джонсона, озвучившего не менее мускулистого Мауи.

«Моана» – новая достойная, возможно, даже историческая для индустрии , анимация, ставшая в один ряд с «Храбрая сердцем» (2012), «Покахонтас» (1995) и «Мулан» (1998).

Инна Син

В российском прокате с 1 декабря 2016 года

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