«Почему он?»: Рецензия Киноафиши

Немного новогодней комедии

В канун Нового года появляется множество тематических фильмов, чего только стоят «Ёлки», которых показали миру уже пять частей. Но сейчас речь не о них, а о фильме режиссёра Джона Гамбурга «Почему он?» («Why Him?»).

Кадр из фильма «Почему он?»

Эта комедия рассказывает о скромной милашке Стэфани (Зои Дойч), которая приглашает свою семью в гости к Лэйрду (Джеймс Франко) — богатому парню, влюблённому в нашу героиню по уши. Всё бы ничего, но вот только родители девушки совсем не в восторге от ухажёра своей дочурки, который так и сыпет пошлыми шуточками и бесконечным сленгом. Но, если брата и маму ещё как-то можно убедить, что симпатяга Лэйрд всё-таки приличный парень, то отец так просто в это не поверит. Нэд (Брайан Крэнстон) даже пытается подставить богатого жениха, чтобы спасти от него свою дочь. Но простодушный Лэйрд так просто не сдаётся и не бросает попытки понравиться всему семейству любимой и доказать, что он достоин Стэфани. Собственно, об этих попытках и идёт речь в почти двухчасовом фильме.

Кадр из фильма «Почему он?»

В этой комедии приличное количество неприличных шуток, так что для семейного просмотра «Почему он?» не очень подойдёт. Хотя, если сравнивать с каким-нибудь «Полным расколбасом», который испортил хорошую идею просто невообразимым количеством пошлых шуток, положенных в основу сюжета, «Почему он?» в этом плане ещё терпимое кино. Да и шутки там чаще всего смешные, чего не сказать о мультике для взрослых.

Кроме иногда довольно специфического юмора, в картине немало сленга, что тоже добавляет ему ещё немного в карму кино, непредназначенного для просмотра всей семьёй.

Кадр из фильма «Почему он?»

В целом впечатления от фильма остаются положительные. Сюжет фильма простой, не требующий усиленной работы мысли, что отлично способствует расслаблению, а ведь фильмы снимают не только для того, чтобы показать какую-то необычную историю, но и для того, чтобы просто развлечь зрителя. С этой задачей «Почему он?» вполне справляется.

Игра актёров, особенно такого разностороннего Франко и его удивительного коллеги по съёмочной площадке Крэнстона, известного по сериалу «Во все тяжкие», радует глаз. А ведь основное повествование крутится вокруг противостояния именно этих двух персонажей. Хотя противостоянием это трудно назвать: Лэйрд не настроен на войну, которую с такой яростью затевает Нэд, не желающий отдавать единственную дочку какому-то пошлому хиппи.

Но эта история всё-таки новогодняя, так что не обойдётся и без соответствующего праздничного чуда. Например, в фильме снялись настоящие Kiss. Не в полном составе, но всё-таки их появление стало одним из самых запоминающихся моментов.

Другой запоминающейся и также достойной внимания сценой стала одна как бы случайная фраза в устах Нэда, которая вызвала в зале одобрительное мычание. Фраза эта является прямой отсылкой к сериалу, благодаря которому стал знаменитым Брайан Крэнстон. А к чему всё это привязали — посмотрите сами, потому что кино, хоть в нём и многовато неприличных шуток, вполне достойное просмотра.

Оксана Рузаева

В российском прокате с 12 января 2017

Расписание и покупка билетов на фильм «Почему он?»