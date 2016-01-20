Фильм «Лев» является полнометражным дебютом режиссёра Гарта Дэвиса, снятым по сценарию Люка Дейвиса. Главную роль исполнил известный актёр Дев Патель («Миллионер из трущоб», «Робот по имени Чаппи»). Также в картине снялись другие голливудские звёзды, в числе которых Руни Мара («Девушка с татуировкой дракона», «Кэрол»), Николь Кидман («Холодная гора», «Мулен Руж») и Дэвид Уэнэм («Ван Хельсинг», «300 спартанцев»).
В центре сюжета картины «Лев» индийский парень по имени Сару, который в детстве оказался на поезде, увёзшем его далеко от дома. Мальчик был воспитан в приёмной семье, однако обрывки воспоминаний о его прошлой жизни не покинули его. Тогда он решает отправиться на поиски матери и брата при помощи современных технологий, а именно Google Earth.
- Фильм «Лев» снят по сценарию Люка Дейвиса, автора картин «Кэнди» и «Возврат»
- Дев Патель потратил 8 месяцев на подготовку к роли. Ему понадобилось изменить свою физическую форму, отрастить бороду и волосы, а также научиться говорить с австралийским акцентом
- Договор на мировую дистрибьюцию фильма «Лев» был подписан в 2014 году, когда ещё даже не были утверждены актёры
- На роль маленького Сару прослушивалось 4000 мальчиков
- В 2017 году в прокат выходит ещё один фильм Гарта Дэвиса «Мария Магдалина», главную роль в котором исполнит Руни Мара, сыгравшая во «Льве» второстепенного персонажа
- Картина «Лев» основана на реальных событиях, описанных в книге «A long way home»
- На одну из ролей рассматривались Колин Фёрт и Хью Джекман
- Фильм «Лев» был впервые показан на кинофестивале в Торонто
- Бюджет картины составил 12 миллионов долларов
- В фильме звучат песни из болливудских фильмов, которые называются «Aaja Nindiya Aaja Nainan» и «Chanda Ko Dhoonde Sabhi»
- Николь Кидман впервые играет в фильме мать приёмного ребёнка. В жизни у актрисы двое приёмных детей
- Прочитав сценарий фильма «Лев», Дев Патель сказал, что это лучший сценарий, который он когда-либо читал
- В картине рассказана история потерявшегося мальчика из Индии. Ежегодно в стране пропадает свыше 80 тысяч детей
Мальчик из трущоб, Сару, потерялся в возрасте 5 лет. Ему удалось выжить и найти новый дом в Австралии. 25 лет спустя он чудом вернулся в родной дом и встретился с матерью.