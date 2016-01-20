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Лев Лев
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Lion

Лев, 2016

2016 / Великобритания / Австралия / США
7.5 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Лев» является полнометражным дебютом режиссёра Гарта Дэвиса, снятым по сценарию Люка Дейвиса. Главную роль исполнил известный актёр Дев Патель («Миллионер из трущоб», «Робот по имени Чаппи»). Также в картине снялись другие голливудские звёзды, в числе которых Руни Мара («Девушка с татуировкой дракона», «Кэрол»), Николь Кидман («Холодная гора», «Мулен Руж») и Дэвид Уэнэм («Ван Хельсинг», «300 спартанцев»). 

В центре сюжета картины «Лев» индийский парень по имени Сару, который в детстве оказался на поезде, увёзшем его далеко от дома. Мальчик был воспитан в приёмной семье, однако обрывки воспоминаний о его прошлой жизни не покинули его. Тогда он решает отправиться на поиски матери и брата при помощи современных технологий, а именно Google Earth.

- Фильм «Лев» снят по сценарию Люка Дейвиса, автора картин «Кэнди» и «Возврат»

- Дев Патель потратил 8 месяцев на подготовку к роли. Ему понадобилось изменить свою физическую форму, отрастить бороду и волосы, а также научиться говорить с австралийским акцентом

- Договор на мировую дистрибьюцию фильма «Лев» был подписан в 2014 году, когда ещё даже не были утверждены актёры

- На роль маленького Сару прослушивалось 4000 мальчиков

- В 2017 году в прокат выходит ещё один фильм Гарта Дэвиса «Мария Магдалина», главную роль в котором исполнит Руни Мара, сыгравшая во «Льве» второстепенного персонажа

- Картина «Лев» основана на реальных событиях, описанных в книге «A long way home»

- На одну из ролей рассматривались Колин Фёрт и Хью Джекман

- Фильм «Лев» был впервые показан на кинофестивале в Торонто

- Бюджет картины составил 12 миллионов долларов

- В фильме звучат песни из болливудских фильмов, которые называются «Aaja Nindiya Aaja Nainan» и «Chanda Ko Dhoonde Sabhi»

- Николь Кидман впервые играет в фильме мать приёмного ребёнка. В жизни у актрисы двое приёмных детей

- Прочитав сценарий фильма «Лев», Дев Патель сказал, что это лучший сценарий, который он когда-либо читал

- В картине рассказана история потерявшегося мальчика из Индии. Ежегодно в стране пропадает свыше 80 тысяч детей

Мальчик из трущоб, Сару, потерялся в возрасте 5 лет. Ему удалось выжить и найти новый дом в Австралии. 25 лет спустя он чудом вернулся в родной дом и встретился с матерью.

7.5 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 16 февраля 2017
Премьера в мире 20 января 2016
Возраст 16+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Гарт Дэвис
Гарт Дэвис
В ролях
Руни Мара
Руни Мара
Николь Кидман
Николь Кидман
Дев Патель
Дев Патель
Дэвид Уэнэм
Дэвид Уэнэм
Навазуддин Сиддикуи
Навазуддин Сиддикуи
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Лев 4 постера
BAFTA - премия Британской киноакадемии Лучшая мужская роль второго плана
BAFTA - премия Британской киноакадемии Лучший адаптированный сценарий
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Лев
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Каждый год в Индии пропадают без вести около 80 000 детей, а более 11 миллионов детей живут на улицах. Сару Брирли стал частью этой статистики в возрасте 5 лет, случайно уехав на поезде далеко от своей деревни, названия которой не мог правильно выговорить. Несколько месяцев он выживал на улицах большого города, интуитивно избегая плохих людей и доверяя тем, кто в итоге привел его в приют, из которого он направился прямиком в Австралию к приемной семье. Спустя 25 лет он вернулся в Индию и…
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merzljakov1973 9 февраля 2017, 23:48
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ltv290592 2 февраля 2017, 01:46
Замечательный фильм, основанный на реальной истории индийского мальчика Сару, который потерялся и на протяжении нескольких месяцев выживал в… Читать дальше…
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