- Фильм «Лев» снят по сценарию Люка Дейвиса, автора картин «Кэнди» и «Возврат»

- Дев Патель потратил 8 месяцев на подготовку к роли. Ему понадобилось изменить свою физическую форму, отрастить бороду и волосы, а также научиться говорить с австралийским акцентом

- Договор на мировую дистрибьюцию фильма «Лев» был подписан в 2014 году, когда ещё даже не были утверждены актёры

- На роль маленького Сару прослушивалось 4000 мальчиков

- В 2017 году в прокат выходит ещё один фильм Гарта Дэвиса «Мария Магдалина», главную роль в котором исполнит Руни Мара, сыгравшая во «Льве» второстепенного персонажа

- Картина «Лев» основана на реальных событиях, описанных в книге «A long way home»

- На одну из ролей рассматривались Колин Фёрт и Хью Джекман

- Фильм «Лев» был впервые показан на кинофестивале в Торонто

- Бюджет картины составил 12 миллионов долларов

- В фильме звучат песни из болливудских фильмов, которые называются «Aaja Nindiya Aaja Nainan» и «Chanda Ko Dhoonde Sabhi»

- Николь Кидман впервые играет в фильме мать приёмного ребёнка. В жизни у актрисы двое приёмных детей

- Прочитав сценарий фильма «Лев», Дев Патель сказал, что это лучший сценарий, который он когда-либо читал

- В картине рассказана история потерявшегося мальчика из Индии. Ежегодно в стране пропадает свыше 80 тысяч детей