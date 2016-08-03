«Отряд самоубийц»: Рецензия Киноафиши
История вымышленной вселенной DC в этом году пополнилась ещё одним фильмом. После картин «Человек из стали» (2013) и «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (2016), режиссёром которых выступил Зак Снайдер, на экраны выходит работа режиссёра Дэвида Эйра – «Отряд самоубийц» («Suicide Squad»). Кстати, эта картина третья из двенадцати ожидаемых экранизаций этого мира.
Не будем говорить, насколько оправдано и вообще адекватно было совмещение Супермена и Бетмена в одном фильме – об этом все давно сказали при соответствующей премьере. Поговорим о том, что создатели нового фильма решили соединить в одну команду других героев, совершенно непохожих друг на друга злодеев, кто-то из которых искренне желает искупить прошлые убийства, а кто-то, наоборот, ничуть не против убить ещё десяток людей. Все они разные, имеют свои цели и желания, у каждого их них свои слабости. И вот по воле власть имущих они сражаются вместе, плечом к плечу. Да ещё и за спасение мира, а не за столь привычное для них разрушение.
После непродолжительного поиска перед зрителем появляется Отряд самоубийц, состоящий из Харли Квин (Марго Робби), Дэдшота (Уилл Смит), Капитан Бумеранга (Джай Кортни), Убийца Крок (Адевале Акиннуойе-Агбадже) и Эль Диабло (Джей Эрнандес). На этой же стороне зла, плавно переходящего в добро, сражается и некая Катана (Карен Фукухара), обладающая супер-мечом, похищающим человеческие души. У некоторых из вышеназванных героев есть какие-то суперспособности, из-за чего Аманда Уоллер (Виола Дэвис), заварившая всю эту кашу с воссоединением лучших из худших, зовёт их металюдьми. Кто-то плавает как рыба в воде, кто-то балуется пиротехникой без каких-либо подручных средств. А кто-то просто хорошо сражается с врагами, не имея никаких особенных способностей. К героям, но не злодеям стоит отнести и Рика Флэга (Юэль Киннаман), который приставлен к Отряду самоубийц, чтобы направлять их.
Конечно, в фильме есть и отрицательные герои, для борьбы с которыми и был сформирован нестандартный, но смертоносный отряд. В первую очередь это Чародейка (Кара Делевинь), которая решает захватить мир и заставить людей поклоняться ей, как было в бородатые времена, ведь её возраст больше 6000 лет. В этом ей помогает её брат – тоже ведьмак.
Героев, как вы видите, много. Но не все они получились одинаково проработанными: сумасшедшая Харли Квин запоминается намного лучше, чем скучный Капитан Бумеранг. Возможно, на это повлияла восхитительная игра Марго Робби, которая реалистичнее некуда сыграла свою безумную героиню. А, может, дело и в харизматичности самих персонажей.
Вообще женские персонажи в фильме очень хороши. Не менее запоминающейся получилась и Чародейка. Но она скорее за счёт компьютерной графики, без которой её образ получился бы не таким завораживающим и интересным.
Будет несправедливым не упомянуть ещё одного персонажа – Джокера. Его сыграл вокалист американской группы 30 Seconds to Mars, красавчик Джаред Лето, который для своей роли очень сильно перевоплотился. И Джокер из него вышел действительно потрясающий – яркий, безумный, дикий.
В целом, кино масштабное, эффектное, красивое, насыщенное героями и событиями. Но сюжет всё-таки слабоват. Хочется увидеть какой-то необычный поворот сюжета, а в итоге всё получается довольно очевидным и ожидаемым. Но «Отряд самоубийц» всё равно фильм годный и достойный просмотра даже теми, кто не знаком с вселенной DC.
Оксана Рузаева
В российском прокате с 4 августа 2016
Расписание и покупка билетов на фильм «Отряд самоубийц»