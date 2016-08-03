«Отряд самоубийц»: Рецензия Киноафиши

Лучшие из худших

История вымышленной вселенной DC в этом году пополнилась ещё одним фильмом. После картин «Человек из стали» (2013) и «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (2016), режиссёром которых выступил Зак Снайдер, на экраны выходит работа режиссёра Дэвида Эйра – «Отряд самоубийц» («Suicide Squad»). Кстати, эта картина третья из двенадцати ожидаемых экранизаций этого мира.

Кадр из фильма «Отряд самоубийц»

Не будем говорить, насколько оправдано и вообще адекватно было совмещение Супермена и Бетмена в одном фильме – об этом все давно сказали при соответствующей премьере. Поговорим о том, что создатели нового фильма решили соединить в одну команду других героев, совершенно непохожих друг на друга злодеев, кто-то из которых искренне желает искупить прошлые убийства, а кто-то, наоборот, ничуть не против убить ещё десяток людей. Все они разные, имеют свои цели и желания, у каждого их них свои слабости. И вот по воле власть имущих они сражаются вместе, плечом к плечу. Да ещё и за спасение мира, а не за столь привычное для них разрушение.

Джей Эрнандес (Эль Диабло) Кадр из фильма «Отряд самоубийц»

После непродолжительного поиска перед зрителем появляется Отряд самоубийц, состоящий из Харли Квин (Марго Робби), Дэдшота (Уилл Смит), Капитан Бумеранга (Джай Кортни), Убийца Крок (Адевале Акиннуойе-Агбадже) и Эль Диабло (Джей Эрнандес). На этой же стороне зла, плавно переходящего в добро, сражается и некая Катана (Карен Фукухара), обладающая супер-мечом, похищающим человеческие души. У некоторых из вышеназванных героев есть какие-то суперспособности, из-за чего Аманда Уоллер (Виола Дэвис), заварившая всю эту кашу с воссоединением лучших из худших, зовёт их металюдьми. Кто-то плавает как рыба в воде, кто-то балуется пиротехникой без каких-либо подручных средств. А кто-то просто хорошо сражается с врагами, не имея никаких особенных способностей. К героям, но не злодеям стоит отнести и Рика Флэга (Юэль Киннаман), который приставлен к Отряду самоубийц, чтобы направлять их.

Кара Делевинь (Чародейка) Кадр из фильма «Отряд самоубийц»

Конечно, в фильме есть и отрицательные герои, для борьбы с которыми и был сформирован нестандартный, но смертоносный отряд. В первую очередь это Чародейка (Кара Делевинь), которая решает захватить мир и заставить людей поклоняться ей, как было в бородатые времена, ведь её возраст больше 6000 лет. В этом ей помогает её брат – тоже ведьмак.

Героев, как вы видите, много. Но не все они получились одинаково проработанными: сумасшедшая Харли Квин запоминается намного лучше, чем скучный Капитан Бумеранг. Возможно, на это повлияла восхитительная игра Марго Робби, которая реалистичнее некуда сыграла свою безумную героиню. А, может, дело и в харизматичности самих персонажей.

Кадр из фильма «Отряд самоубийц»

Вообще женские персонажи в фильме очень хороши. Не менее запоминающейся получилась и Чародейка. Но она скорее за счёт компьютерной графики, без которой её образ получился бы не таким завораживающим и интересным.

Будет несправедливым не упомянуть ещё одного персонажа – Джокера. Его сыграл вокалист американской группы 30 Seconds to Mars, красавчик Джаред Лето, который для своей роли очень сильно перевоплотился. И Джокер из него вышел действительно потрясающий – яркий, безумный, дикий.

Джаред Лето (Джокер) Кадр из фильма «Отряд самоубийц»

В целом, кино масштабное, эффектное, красивое, насыщенное героями и событиями. Но сюжет всё-таки слабоват. Хочется увидеть какой-то необычный поворот сюжета, а в итоге всё получается довольно очевидным и ожидаемым. Но «Отряд самоубийц» всё равно фильм годный и достойный просмотра даже теми, кто не знаком с вселенной DC.

Оксана Рузаева

В российском прокате с 4 августа 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Отряд самоубийц»