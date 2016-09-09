Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Демон внутри Демон внутри
Киноафиша Фильмы Демон внутри
The Autopsy of Jane Doe

Демон внутри, 2016

2016 / Великобритания
7.4 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Постановщик фильма, норвежский режиссёр Андре Овредал, выпустил свой первый полнометражный фильм ещё в 2010 году. Называется он «Охотники на троллей» и представляет собой уникальный образец авторского кино высокого качества. Сценаристом картины «Демон внутри» стал Йен Б. Голдберг, который до этого был занят исключительно в сериалах. Среди них самыми известными являются «Однажды в сказке», «Вспомни, что будет» и «Терминатор: Битва за будущее». В главной роли снялся Эмиль Хирш, сыгравший главные роли в картинах «В диких условиях», «Альфа Дог» и «Короли Догтауна». Также в ней появится актриса Офелия Ловибонд из фильмов «Стать Джоном Ленноном» и «Краденое свидание».

По сюжету фильма «Демон внутри» юноша по имени Томми оказывается втянут в череду загадочных обстоятельств. Он работает гробовщиком в маленьком городе, где все друг друга знают. Но однажды к нему поступает тело неизвестной девушки, которую по обыкновению называют Джейн Доу. И самое странное, что никто не может установить, от чего она скончалась. Тогда главный герой ступает на опасный и непредсказуемый путь, ведущий его к разгадкам тайн погибшей. И постепенно он начинает открывать для себя всё больше невероятных подробностей.

Это второй по счету полнометражный фильм норвежского режиссера Андре Овредала. Действие переносит зрителя в маленький городок в Америке. В подвале одного из частных домов совершено жестокое убийство. Полицейские находят труп женщины, но не могут опознать его. Погибшей дают условное имя Джейн Доу.

На теле женщины нет видимых повреждений, что приводит в недоумение патологоанатомов. К тому же, в доме, где ее обнаружили, отсутствуют следы, которые бы указывали на вторжение. Патологоанатом вместе с сыном попытается выяснить, что стало причиной смерти молодой девушки. Постепенно перед ними откроются тайны ее жизни, которые приведут в замешательство даже опытных полицейских.

Фильм был хорошо встречен как зрителями, так и критиками. На большинстве сайтов у него в основном положительные отзывы.

Это первая лента Андре Овредала, снятая в Лондоне, и полностью на английском языке.

В оригинале название переводится как «Вскрытие неизвестной» или «Вскрытие Джейн Доу».

Режиссер заявлял, что при создании вдохновлялся в основном лентой «Заклятие». После просмотра фильма он решил снять собственный ужастик и поручил агентам найти подходящий сценарий. Уже через месяц он лежал на его столе.

Роль Томми должен был исполнить Мартин Шин. Однако он не смог принять участие в проекте из-за несогласованного расписания. В итоге роль досталась Брайану Коксу.

В некоторых кадрах, где показывают тело, использовался манекен. Однако большую часть экранного времени мы видим реальную актрису. Андре Овредал счел, что это привлечет больше зрительского интереса.

Любимой сценой режиссера является момент в лифте, когда главные персонажи обсуждают смерть матери. При этом большую его гордость вызывает эпизод, когда раскрываются знаки под кожей погибшей.

Известный писатель Стивен Кинг заявил, что эта лента является его любимым ужастиком 2016-го года.

Имя, которое используется для обозначения погибшей – это устоявшийся в английской медицине термин. Его применяют во всех случаях, когда не могут идентифицировать тело или пациента. Для мужчин соответствующее обозначение – Джон Доу.

На протяжении всей ленты тело Джейн выглядит идеально чистым. Однако на стопах можно заметить грязь. Это связано с тем, что актрисе приходилось перемещаться по съемочной площадке босиком.

Самая сложная роль досталась Олуэн Кэтрин Келли. Ей приходилось постоянно лежать неподвижно. Актрису выбрали на эту роль благодаря тому, что она практикует йогу. Это позволило ей хорошо контролировать тело и дыхание, чтобы изображать труп.

На протяжении всех сцен фильма звучит песня «Впусти солнечный свет», которую исполняет Воскресная школа. Эта же мелодия появляется во «Флинстоунах».

В первых кадрах, когда появляется Эмма, на ней надеты колготки. В следующем эпизоде, где она заходит в морг, ноги уже голые.

На теле Джейн Доу практически нет волос, как у современных женщин. Если бы она на самом деле была 300-летней ведьмой, их должно бы быть больше.

Когда происходит вскрытие, время на часах постоянно меняется. Оно скачет то вперед, то назад.

В эпизоде, где увозят тело главной героини, мы видим на спидометре скорость, замеряемую в километрах. Поскольку по сюжету действие происходит в Америке, логично было бы увидеть мили.

Ведьма не могла носить корсет, сужающий талию. Эти аксессуары не использовались до Викторианской эпохи. В 17 веке, когда она жила, грудь поддерживались при помощи других предметов гардероба.

В сцене, где тело Джейн доставляют в морг на каталке, Эмма уезжает. В этот момент видно, что на дороге нет свободного места. Поэтому каталку просто не смогли бы доставить к моргу, не задев машину Эммы.

При мистических обстоятельствах в морг поступает тело неизвестной молодой женщины. Чтобы установить причину смерти, патологоанатомы начинают вскрытие и вскоре обнаруживают, что тело было лишь оболочкой для мощнейшего злого духа.

 

7.4 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 23 марта 2017
Премьера в мире 9 сентября 2016
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Андре Овредал
Андре Овредал
В ролях
Эмиль Хирш
Эмиль Хирш
Офелия Ловибонд
Офелия Ловибонд
Брайан Кокс
Брайан Кокс
Майкл МакЭлхаттон
Майкл МакЭлхаттон
Джейн Перри
Джейн Перри
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про загадочные смерти Фильмы про загадочные смерти
Постер фильма Демон внутри 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Демон внутри смотреть онлайн

Демон внутри
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
«Демон внутри» или «Вскрытие Джейн Доу» – в меньшей степени мистический, а скорее натуралистический хоррор норвежского режиссёра Андре Овредала. Фильм, с педантичной точностью и хладнокровием раскладывающий страх на бесконечный саспенс, получился редким примером минималистичного ужаса без сложносочиненных сюжетных придумок. Кадр из фильма «Демон внутри» Всё действие замыкается в подвале жилого дома, который служит местным моргом. К…
Читать
etnashow 28 марта 2017, 19:20
Очень жаль потраченного времени! Натуралистичность заключалась лишь в постоянных копаниях в кишках трупов и разрезании человеческой плоти. При этом… Читать дальше…
Андрей 26 сентября 2017, 15:43
а мне понравился фильм!
не столько страшный, сколько тема морга раскрыта, ну и сюжетная линия есть!
молодой актёр напоминает молодого Эвана… Читать дальше…
Отзывы Написать
24 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Демон внутри
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Что смотрит король ужасов: 10 любимых фильмов Стивена Кинга Писатель знает толк в кино о призраках, будничных кошмарах и фантастических монстрах.
Написать
21 сентября 2021 19:29
Стивен Кинг назвал самый лучший фильм ужасов Известный американский писатель Стивен Кинг назвал свой любимый фильм ужасов 2016 года. Им оказалась кинолента «Вскрытие Джейн Доу» (в отечественном кинопрокате «Демон внутри») норвежского
Написать
26 января 2017 06:55
Фильм «Ученик» отправляется покорять мировые кинофестивали С 13 по 27 октября пройдёт Международный Чикагский кинофестиваль, где в рамках международного конкурса полнометражных фильмов заявлена картина Кирилла Серебренникова «Ученик». Также на
Написать
3 октября 2016 13:08
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
трейлер
Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Приложение киноафиши