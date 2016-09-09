Демон внутри, 2016

Постановщик фильма, норвежский режиссёр Андре Овредал, выпустил свой первый полнометражный фильм ещё в 2010 году. Называется он «Охотники на троллей» и представляет собой уникальный образец авторского кино высокого качества. Сценаристом картины «Демон внутри» стал Йен Б. Голдберг, который до этого был занят исключительно в сериалах. Среди них самыми известными являются «Однажды в сказке», «Вспомни, что будет» и «Терминатор: Битва за будущее». В главной роли снялся Эмиль Хирш, сыгравший главные роли в картинах «В диких условиях», «Альфа Дог» и «Короли Догтауна». Также в ней появится актриса Офелия Ловибонд из фильмов «Стать Джоном Ленноном» и «Краденое свидание».
По сюжету фильма «Демон внутри» юноша по имени Томми оказывается втянут в череду загадочных обстоятельств. Он работает гробовщиком в маленьком городе, где все друг друга знают. Но однажды к нему поступает тело неизвестной девушки, которую по обыкновению называют Джейн Доу. И самое странное, что никто не может установить, от чего она скончалась. Тогда главный герой ступает на опасный и непредсказуемый путь, ведущий его к разгадкам тайн погибшей. И постепенно он начинает открывать для себя всё больше невероятных подробностей.
Это второй по счету полнометражный фильм норвежского режиссера Андре Овредала. Действие переносит зрителя в маленький городок в Америке. В подвале одного из частных домов совершено жестокое убийство. Полицейские находят труп женщины, но не могут опознать его. Погибшей дают условное имя Джейн Доу.
На теле женщины нет видимых повреждений, что приводит в недоумение патологоанатомов. К тому же, в доме, где ее обнаружили, отсутствуют следы, которые бы указывали на вторжение. Патологоанатом вместе с сыном попытается выяснить, что стало причиной смерти молодой девушки. Постепенно перед ними откроются тайны ее жизни, которые приведут в замешательство даже опытных полицейских.
Фильм был хорошо встречен как зрителями, так и критиками. На большинстве сайтов у него в основном положительные отзывы.
Это первая лента Андре Овредала, снятая в Лондоне, и полностью на английском языке.
В оригинале название переводится как «Вскрытие неизвестной» или «Вскрытие Джейн Доу».
Режиссер заявлял, что при создании вдохновлялся в основном лентой «Заклятие». После просмотра фильма он решил снять собственный ужастик и поручил агентам найти подходящий сценарий. Уже через месяц он лежал на его столе.
Роль Томми должен был исполнить Мартин Шин. Однако он не смог принять участие в проекте из-за несогласованного расписания. В итоге роль досталась Брайану Коксу.
В некоторых кадрах, где показывают тело, использовался манекен. Однако большую часть экранного времени мы видим реальную актрису. Андре Овредал счел, что это привлечет больше зрительского интереса.
Любимой сценой режиссера является момент в лифте, когда главные персонажи обсуждают смерть матери. При этом большую его гордость вызывает эпизод, когда раскрываются знаки под кожей погибшей.
Известный писатель Стивен Кинг заявил, что эта лента является его любимым ужастиком 2016-го года.
Имя, которое используется для обозначения погибшей – это устоявшийся в английской медицине термин. Его применяют во всех случаях, когда не могут идентифицировать тело или пациента. Для мужчин соответствующее обозначение – Джон Доу.
На протяжении всей ленты тело Джейн выглядит идеально чистым. Однако на стопах можно заметить грязь. Это связано с тем, что актрисе приходилось перемещаться по съемочной площадке босиком.
Самая сложная роль досталась Олуэн Кэтрин Келли. Ей приходилось постоянно лежать неподвижно. Актрису выбрали на эту роль благодаря тому, что она практикует йогу. Это позволило ей хорошо контролировать тело и дыхание, чтобы изображать труп.
На протяжении всех сцен фильма звучит песня «Впусти солнечный свет», которую исполняет Воскресная школа. Эта же мелодия появляется во «Флинстоунах».
В первых кадрах, когда появляется Эмма, на ней надеты колготки. В следующем эпизоде, где она заходит в морг, ноги уже голые.
На теле Джейн Доу практически нет волос, как у современных женщин. Если бы она на самом деле была 300-летней ведьмой, их должно бы быть больше.
Когда происходит вскрытие, время на часах постоянно меняется. Оно скачет то вперед, то назад.
В эпизоде, где увозят тело главной героини, мы видим на спидометре скорость, замеряемую в километрах. Поскольку по сюжету действие происходит в Америке, логично было бы увидеть мили.
Ведьма не могла носить корсет, сужающий талию. Эти аксессуары не использовались до Викторианской эпохи. В 17 веке, когда она жила, грудь поддерживались при помощи других предметов гардероба.
В сцене, где тело Джейн доставляют в морг на каталке, Эмма уезжает. В этот момент видно, что на дороге нет свободного места. Поэтому каталку просто не смогли бы доставить к моргу, не задев машину Эммы.
При мистических обстоятельствах в морг поступает тело неизвестной молодой женщины. Чтобы установить причину смерти, патологоанатомы начинают вскрытие и вскоре обнаруживают, что тело было лишь оболочкой для мощнейшего злого духа.
не столько страшный, сколько тема морга раскрыта, ну и сюжетная линия есть!
молодой актёр напоминает молодого Эвана… Читать дальше…