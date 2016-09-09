Демон внутри, 2016

Фильм был хорошо встречен как зрителями, так и критиками. На большинстве сайтов у него в основном положительные отзывы.

Это первая лента Андре Овредала, снятая в Лондоне, и полностью на английском языке.

В оригинале название переводится как «Вскрытие неизвестной» или «Вскрытие Джейн Доу».

Режиссер заявлял, что при создании вдохновлялся в основном лентой «Заклятие». После просмотра фильма он решил снять собственный ужастик и поручил агентам найти подходящий сценарий. Уже через месяц он лежал на его столе.

Роль Томми должен был исполнить Мартин Шин. Однако он не смог принять участие в проекте из-за несогласованного расписания. В итоге роль досталась Брайану Коксу.

В некоторых кадрах, где показывают тело, использовался манекен. Однако большую часть экранного времени мы видим реальную актрису. Андре Овредал счел, что это привлечет больше зрительского интереса.

Любимой сценой режиссера является момент в лифте, когда главные персонажи обсуждают смерть матери. При этом большую его гордость вызывает эпизод, когда раскрываются знаки под кожей погибшей.

Известный писатель Стивен Кинг заявил, что эта лента является его любимым ужастиком 2016-го года.

Имя, которое используется для обозначения погибшей – это устоявшийся в английской медицине термин. Его применяют во всех случаях, когда не могут идентифицировать тело или пациента. Для мужчин соответствующее обозначение – Джон Доу.

На протяжении всей ленты тело Джейн выглядит идеально чистым. Однако на стопах можно заметить грязь. Это связано с тем, что актрисе приходилось перемещаться по съемочной площадке босиком.

Самая сложная роль досталась Олуэн Кэтрин Келли. Ей приходилось постоянно лежать неподвижно. Актрису выбрали на эту роль благодаря тому, что она практикует йогу. Это позволило ей хорошо контролировать тело и дыхание, чтобы изображать труп.

На протяжении всех сцен фильма звучит песня «Впусти солнечный свет», которую исполняет Воскресная школа. Эта же мелодия появляется во «Флинстоунах».

В первых кадрах, когда появляется Эмма, на ней надеты колготки. В следующем эпизоде, где она заходит в морг, ноги уже голые.

На теле Джейн Доу практически нет волос, как у современных женщин. Если бы она на самом деле была 300-летней ведьмой, их должно бы быть больше.

Когда происходит вскрытие, время на часах постоянно меняется. Оно скачет то вперед, то назад.

В эпизоде, где увозят тело главной героини, мы видим на спидометре скорость, замеряемую в километрах. Поскольку по сюжету действие происходит в Америке, логично было бы увидеть мили.

Ведьма не могла носить корсет, сужающий талию. Эти аксессуары не использовались до Викторианской эпохи. В 17 веке, когда она жила, грудь поддерживались при помощи других предметов гардероба.

В сцене, где тело Джейн доставляют в морг на каталке, Эмма уезжает. В этот момент видно, что на дороге нет свободного места. Поэтому каталку просто не смогли бы доставить к моргу, не задев машину Эммы.