«Инферно»: Рецензия Киноафиши

В жизни должны быть загадки

История о профессоре Роберте Лэнгдоне известна зрителям ещё с 2006 года, когда о нём вышел первый фильм — «Код Да Винчи» («The Da Vinci Code»), снятый по одноимённой книге Дэна Брауна. В 2009 году вышел фильм «Ангелы и Демоны» («Angels and Demons»), рассказывающий о том же персонаже. И вот теперь мир увидит третью (из четырёх книг) экранизацию полной приключений жизни Лэнгдона в фильме «Инферно» («Inferno») режиссёра Рона Ховарда, который работал и над предыдущими указанными картинами.

Кадр из фильма «Инферно»

На этот раз профессор (Том Хэнкс) неожиданно для себя оказывается в чудесной Флоренции. Он просыпается в больнице и ничего не помнит, но рядом есть готовая к приключениям врач Сиена Брукс (Фелисити Джонс). Первой зацепкой является найденная в кармане Лэнгдона указка Фарадея (как сами герои потом начнут её называть), которая показывает «Карту ада» Боттичелли. Путём логических размышлений герои приходят к другому профессору — Бертрану Зобристу (Бен Фостер), и тут начинается самое интересное. Он считает, что человечество — это болезнь, с которой нужно бороться. И у спасителя людей даже есть идея, как это сделать. Панацей он считает созданным им вирус «Инферно», способный уничтожить «лишних» людей. Для этого Зобрист решает распространить вирус по Земле. Свой не самый гуманный план он мотивирует тем, что человечество придёт к вымиранию, если не помочь ему.

Но уничтожению человечества должен помешать профессор Лэнгдон со своей новой знакомой. Для этого они начинают искать, где же начнётся распространение смертоносного вируса.

Кадр из фильма «Инферно»

Сюжет не так плох, хоть и загадок в нём иногда слишком много. Но почти все возникающие в ходе повествования загадки решаются почти сразу, причём часто примитивно, без какого-то скрытого смысла. К тому же к концу фильма ответы на все вопросы находятся, так что к запутанности придираться не стоит.

А вот к чему стоит, так это к шаблонам, которые не могут не удивлять. С самого начала нас встречает никому незнакомая всезнающая дамочка врач, которая совершенно неожиданно соглашается помогать Лэнгдону, объясняя это «рефлексами». Непонятно, о каких рефлексах идёт речь, но её самоотверженная помощь, возникшая из воздуха, выглядит диковато. Правда, потом ответ на вопрос о её мотивах всё-таки находится, так что этот шаблон ещё можно простить.

Есть в фильме и такие ситуации, которые вызывают откровенное негодование. Например, героям угрожает какая-то опасность, но, вместо того, чтобы скорее спасаться, они начинают действовать предельно медленно, могут ещё поболтать о чём-то, но никак не торопятся. Понятно, что это для подогревания нервозности у зрителя, но уж больно эта идея стандартная.

Другой потрясающий своей бессмысленностью шаблон, открытые всегда и везде двери. Какова вероятность, что в музее дверь, не предназначенная для посетителей, окажется открытой? В реальной жизни – крайне мала, но не в фильмах.

Кадр из фильма «Инферно»

Но несомненным плюсом картины стали локации, в которых происходит действо. В фильме фигурирует два города — Флоренция и Стамбул, и оба эти города выглядят таинственно и завораживающе, как раз под стать происходящему.

В «Инферно» очень много отсылок к истории и искусству, что выглядит довольно интересно. Например, созданный ещё Данте «Ад», который существует в представлении людей уже не одну сотню лет и совсем не меняется, в фильме является почти основным.

Несмотря на перебор с шаблонами, фильм получился захватывающий и интересный, так что смотреть определённо стоит.

Оксана Рузаева

В российском прокате с 6 октября 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Инферно»