«Не дыши»: Рецензия Киноафиши
Дом стоял на отшибе – обычный дом, каких сотни. Крыша с обвалившейся черепицей, ржавые решетки на окнах… А вокруг – никого. На пять кварталов в любую сторону – ни одного человека. Все дома – брошенные. Здесь же жизнь еще теплилась, здесь прятались двое: жалкий слепой старик, оставивший глаза где-то в Ираке, и его верный друг – ротвейлер. А так как даже самого сердитого пса всегда можно подкупить колбасой со снотворным, то для троих грабителей такой старичок – идеальная жертва. Тем более, когда на кону куш в 300 тысяч. Ибо именно столько пылится у него в сейфе.
Кстати, для Мани, Роки и Алекса эта кража уже не первая. У Алекса (Дилан Миннетт) есть доступ ко всем охранным системам города, у Мани (Дэниэл Дзоватто) – канал сбыта. Роки (Джейн Леви) влезает в любую форточку по первому требованию – не хуже любой гимнастки. Так что подростковая «банда» сколочена почти идеально, единственный её изъян – возраст. И когда троица влезает в дом старика, то именно этот недостаток дает о себе знать. Потому что безобидное полуразрушенное здание вдруг превращается в каменную мышеловку, а идеальная жертва – в идеального монстра…
Вообще-то, «Не дыши» меня обманул. Когда шла на показ, была уверена, что большую часть фильма мне придется смотреть с закрытыми глазами (ибо натура моя девичья весьма труслива и фильмы ужасов для неё – тяжкий крест). Ха, как бы не так! «Не дыши» оказался вполне съедобным триллером, с отличной динамикой и хорошим нервом, но именно триллером, не «ужастиком». Ничего жутко-пугающего в фильме нет.
Да, «Не дыши» Федерико Альвареса ловит зрителя на крючок почти сразу же. И потом долго не отпускает. Да, фильм держит в напряжении, заставляет вздрагивать – этого не отнять. В нем куча неожиданных поворотов и каждый из них устраивает твоим нервам серьезную проверку. Однако если говорить именно о страхе – то лично мне страшно не было. Слепой старик, без устали палящий по трем подросткам, страха не вызывает, во всяком случае, страх этот не того сорта, который господствует в фильмах ужасов. И если для меня отсутствие «жути» стало приятной неожиданностью, то для фанатов жанра такая неожиданность может стать неприятной.
Другой нюанс. «Не дыши» действительно сделан без всякого намека на халтуру: он атмосферен, эмоционален и т.д., однако чувствуется, что режиссеру и сценаристу пришлось нелегко. Ибо суть фильма в том, что четыре героя заперты в четырех стенах. То есть, как ни крути, а локация одна. Да и сюжет по ходу пьесы меняется минимально: кто-то убегает, кто-то догоняет – вот вам и весь сюжет. А потому к середине действа фантазия у авторов явно оскудевает: и «Не дыши» начинает ходить по кругу. Перестрелка-погоня-драка. Собака-драка-погоня. Опять перестрелка. Опять драка. Опять собака. И так до бесконечности, пока сценаристам не приходит в голову, что персонажам пора бы поговорить.
По счастью, разговоров минимум – у слепого старика (Стивен Лэнг) вообще всего один монолог (хотя и тот лишний, если честно). Так что душеспасительным беседам и нравоучительным благоглупостям в фильме места нет (и это радует). Радуют и актеры: думаю, что м-р Лэнг в представлении не нуждается; что же касается молодежи, то среди них «лидирует» Джейн Леви (вы ее знаете в том числе и по ремейку «Зловещих мертвецов»). Кстати, именно «Зловещие мертвецы: Черная книга» (2013) и были дебютным проектом уругвайца Федерико Альвареса. Зрители, как вы помните, тот дебют не приняли. Примут ли «Не дыши»? – Думаю, да. Во всяком случае, подростки – а это целевая аудитория фильма – мимо него не пройдут.
Вера Алёнушкина
В российском прокате с 25 августа
Расписание и покупка билетов на фильм «Не дыши»