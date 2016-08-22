«Не дыши»: Рецензия Киноафиши

Мышеловка для трех котят

Дом стоял на отшибе – обычный дом, каких сотни. Крыша с обвалившейся черепицей, ржавые решетки на окнах… А вокруг – никого. На пять кварталов в любую сторону – ни одного человека. Все дома – брошенные. Здесь же жизнь еще теплилась, здесь прятались двое: жалкий слепой старик, оставивший глаза где-то в Ираке, и его верный друг – ротвейлер. А так как даже самого сердитого пса всегда можно подкупить колбасой со снотворным, то для троих грабителей такой старичок – идеальная жертва. Тем более, когда на кону куш в 300 тысяч. Ибо именно столько пылится у него в сейфе.

Кадр из фильм «Не дыши»

Кстати, для Мани, Роки и Алекса эта кража уже не первая. У Алекса (Дилан Миннетт) есть доступ ко всем охранным системам города, у Мани (Дэниэл Дзоватто) – канал сбыта. Роки (Джейн Леви) влезает в любую форточку по первому требованию – не хуже любой гимнастки. Так что подростковая «банда» сколочена почти идеально, единственный её изъян – возраст. И когда троица влезает в дом старика, то именно этот недостаток дает о себе знать. Потому что безобидное полуразрушенное здание вдруг превращается в каменную мышеловку, а идеальная жертва – в идеального монстра…

Кадр из фильм «Не дыши»

Вообще-то, «Не дыши» меня обманул. Когда шла на показ, была уверена, что большую часть фильма мне придется смотреть с закрытыми глазами (ибо натура моя девичья весьма труслива и фильмы ужасов для неё – тяжкий крест). Ха, как бы не так! «Не дыши» оказался вполне съедобным триллером, с отличной динамикой и хорошим нервом, но именно триллером, не «ужастиком». Ничего жутко-пугающего в фильме нет.

Кадр из фильм «Не дыши»

Да, «Не дыши» Федерико Альвареса ловит зрителя на крючок почти сразу же. И потом долго не отпускает. Да, фильм держит в напряжении, заставляет вздрагивать – этого не отнять. В нем куча неожиданных поворотов и каждый из них устраивает твоим нервам серьезную проверку. Однако если говорить именно о страхе – то лично мне страшно не было. Слепой старик, без устали палящий по трем подросткам, страха не вызывает, во всяком случае, страх этот не того сорта, который господствует в фильмах ужасов. И если для меня отсутствие «жути» стало приятной неожиданностью, то для фанатов жанра такая неожиданность может стать неприятной.

Кадр из фильм «Не дыши»

Другой нюанс. «Не дыши» действительно сделан без всякого намека на халтуру: он атмосферен, эмоционален и т.д., однако чувствуется, что режиссеру и сценаристу пришлось нелегко. Ибо суть фильма в том, что четыре героя заперты в четырех стенах. То есть, как ни крути, а локация одна. Да и сюжет по ходу пьесы меняется минимально: кто-то убегает, кто-то догоняет – вот вам и весь сюжет. А потому к середине действа фантазия у авторов явно оскудевает: и «Не дыши» начинает ходить по кругу. Перестрелка-погоня-драка. Собака-драка-погоня. Опять перестрелка. Опять драка. Опять собака. И так до бесконечности, пока сценаристам не приходит в голову, что персонажам пора бы поговорить.

Кадр из фильм «Не дыши»

По счастью, разговоров минимум – у слепого старика (Стивен Лэнг) вообще всего один монолог (хотя и тот лишний, если честно). Так что душеспасительным беседам и нравоучительным благоглупостям в фильме места нет (и это радует). Радуют и актеры: думаю, что м-р Лэнг в представлении не нуждается; что же касается молодежи, то среди них «лидирует» Джейн Леви (вы ее знаете в том числе и по ремейку «Зловещих мертвецов»). Кстати, именно «Зловещие мертвецы: Черная книга» (2013) и были дебютным проектом уругвайца Федерико Альвареса. Зрители, как вы помните, тот дебют не приняли. Примут ли «Не дыши»? – Думаю, да. Во всяком случае, подростки – а это целевая аудитория фильма – мимо него не пройдут.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 25 августа

Расписание и покупка билетов на фильм «Не дыши»