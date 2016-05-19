Выпускной, 2016

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о выходе в прокат О фильме Фильм рассказывает о провинциальном враче, чья жизнь начинает рушиться, когда на его дочь нападают. Развернуть 7.3 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3 Продолжительность 2 часа 8 минут Год выпуска 2016 Премьера онлайн 11 мая 2021 Премьера в мире 19 мая 2016 Режиссер Кристиан Мунджиу В ролях Адриан Титьени Мария-Виктория Драгус Лиа Буньяр Валериу Андрюцэ Все актеры и съемочная группа 2 постера Каннский кинофестиваль Лучший режиссер

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