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Выпускной
Bacalaureat
Выпускной, 2016
2016 / Румыния / Франция / Бельгия
7.3
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Рейтинг IMDb: 7.3
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Жанр:
драма
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О фильме
Фильм рассказывает о провинциальном враче, чья жизнь начинает рушиться, когда на его дочь нападают.
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7.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность
2 часа 8 минут
Год выпуска
2016
Премьера онлайн
11 мая 2021
Премьера в мире
19 мая 2016
Режиссер
Кристиан Мунджиу
В ролях
Адриан Титьени
Мария-Виктория Драгус
Лиа Буньяр
Валериу Андрюцэ
Все актеры и съемочная группа
2 постера
Каннский кинофестиваль
Лучший режиссер
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3 октября 2016 13:08
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