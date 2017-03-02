Иностранец, 2016

Режиссёр фильмов «Легенда Зорро», «Казино Рояль» и «Зелёный фонарь», Мартин Кэмпбелл, после небольшого перерыва в большом кино вновь возвращается на экраны с лентой «Иностранец». В главной роли вы увидите великолепного Джеки Чана, а его партнёром стал не менее известный американский актёр Пирс Броснан («Умри, но не сейчас», «Афера Томаса Крауна»). Также в картине снялась Кэти Льюнг, которую вы можете знать по нескольким частям «Гарри Поттера».

В центре сюжета фильма «Иностранец» герой по имени Нгуен Нго Мин, который выжил во Вьетнамской войне. С тех пор его жизнь стала самой настоящей пыткой. В Гонконге умирают две его дочери, после чего он с женой и младшей девочкой переезжает в Лондон. Поначалу всё складывается прекрасно, ведь рядом с Мином любящие женщины. Однако всё меняется после теракта Ирландской республиканской армии, после которого у героя не остаётся никого. И тогда он встаёт на путь возмездия.