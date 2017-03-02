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The Foreigner

Иностранец, 2016

2016 / США
7.7 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 7
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Иногда месть - это лучшая справедливость
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёр фильмов «Легенда Зорро», «Казино Рояль» и «Зелёный фонарь», Мартин Кэмпбелл, после небольшого перерыва в большом кино вновь возвращается на экраны с лентой «Иностранец». В главной роли вы увидите великолепного Джеки Чана, а его партнёром стал не менее известный американский актёр Пирс Броснан («Умри, но не сейчас», «Афера Томаса Крауна»). Также в картине снялась Кэти Льюнг, которую вы можете знать по нескольким частям «Гарри Поттера».

В центре сюжета фильма «Иностранец» герой по имени Нгуен Нго Мин, который выжил во Вьетнамской войне. С тех пор его жизнь стала самой настоящей пыткой. В Гонконге умирают две его дочери, после чего он с женой и младшей девочкой переезжает в Лондон. Поначалу всё складывается прекрасно, ведь рядом с Мином любящие женщины. Однако всё меняется после теракта Ирландской республиканской армии, после которого у героя не остаётся никого. И тогда он встаёт на путь возмездия.

- Фильм «Иностранец» основан на книге Стивена Лезера «Китаец»

- Ник Кассаветис («Дневник памяти») мог стать режиссёром фильма

- Во время съёмок взрывов в полицию Лондона поступило множество сообщений об акте терроризма от граждан, которые были не в курсе происходящего 

- После выхода последней работы режиссера Мартина Кэмпбелла «Зеленый фонарь» прошло 6 лет

- Мартин Кэмпбелл и актер Пирс Броснан уже работали вместе в фильме «Золотой глаз» 1955 года. Также режиссер уже сотрудничал с оператором Дэвидом Тэттерсоллом в фильме «Вертикальный предел» 2000 года

- Слоган фильма: Иногда месть - это лучшая справедливость

Бывший спецагент, ветеран вьетнамской войны Цюань давно сложил оружие и завел мирную жизнь. Но после того, как в теракте прямо на глазах погибает его дочь-подросток, видя, что власти не спешат разыскивать преступников, Цюань сам начинает поиск убийцы. Он пойдет на все, чтобы совершить праведное возмездие…

7.7 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 30 ноября 2017
Премьера онлайн 18 декабря 2017
Премьера в мире 2 марта 2017
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Мартин Кэмпбелл
Мартин Кэмпбелл
В ролях
Джеки Чан
Джеки Чан
Пирс Броснан
Пирс Броснан
Чарли Мерфи
Чарли Мерфи
Рори Флек-Бирн
Рори Флек-Бирн
Ласко Аткинс
Ласко Аткинс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Иностранец 6 постеров
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Наша рецензия
Немолодой владелец ресторана Цюань (Джеки Чан), уже давно живущий в Лондоне, везёт свою дочь в магазин, выбрать платье на выпускной. Но ровно в это же время очередные ирландские борцы за свободу решают устроить теракт. Во взрыве погибает дочь главного героя — его последний родной человек. Он решает во что бы то ни стало отомстить. Чтобы узнать имена террористов, он обращается к бывшему участнику Ирландской республиканской армии, а ныне известному британскому политику Лиаму Хеннесси (Пирс…
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leadraven 3 декабря 2017, 14:58
Очень хороший фильм, но российскому зритулю его смотреть тяжело - на две трети фильм посвящён конфликту ирландцев с британцами, теме у нас абсолютно… Читать дальше…
САНСАНЫЧ XXX 3 декабря 2017, 17:57
фильм нормальный. хотя и тема беспроигрышная- месть и противостояние двух сильных личностей. но я так и не понял на чьей стороне воевал китаец во вьетнаме?
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саундтрек фильма Иностранец
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Джеки Чан признался, почему не хочет сниматься в голливудских фильмах «Я хочу, чтобы меня считали актером, а не просто звездой боевиков».
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23 октября 2020 11:25
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