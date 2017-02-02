«Космос между нами»: Рецензия Киноафиши

Трудно быть марсианином

Рожденный на Марсе – на Земле жить не может. И по очень простой причине. Тот, кто появился на свет в условиях низкой гравитации, уже никогда не приспособится к гравитации земной. Нужны доказательства? – Пожалуйста. Позвольте представить: Гарднер Элиот, подросток из космоса. Его мать была астронавтом, и так получилось, что всю беременность ей пришлось провести в невесомости. А рожать – на станции Марса. То есть для пацана нулевая гравитация – как дом родной. Но вот на Земле ему просто не выжить: слишком хрупкие кости, слишком большое сердце…

Кадр из фильма «Космос между нами»

Поэтому было весьма разумным оставить паренька на Красной планете. И отдать под надзор ученых. Не менее разумным показалось и решение никому о его существовании не рассказывать – и любую информацию строжайшим образом засекретить. Ну, дабы сердобольная общественность в дела космические не лезла. И до поры до времени всё шло прекрасно. Однако космический ребенок вырос. И когда ему стукнуло шестнадцать, он умудрился через интернет познакомиться с весьма задиристой юной землянкой (Бритт Робертсон). А дальше все предсказуемо. Гарднер (Эйса Баттерфилд) моментально влюбился и решал слетать к барышне на свидание. А заодно и разыскать своего отца (мать Элиота умерла при родах). Ну, сказано – сделано. Дело лишь за малым: договориться с земным притяжением, дабы оно влюбленного не убило…

Гари Олдман в фильме «Космос между нами»

Есть фильмы, говорить о которых серьезно как минимум странно. «Космос между нами» – из них. Впрочем, снимался он исключительно для подростков, точнее, для подростков-девочек, поэтому им его и судить. При этом, желательно, конечно, чтобы юные зрительницы были весьма сентиментальны и (главное!) не успели посмотреть ни одного фильма о космосе, начиная с «Космической одиссеи» Стэнли Кубрика и заканчивая «Гравитацией». Впрочем, желательно не смотреть также и «Пассажиров», которые совсем недавно успели засветиться в нашем прокате. Почему? Да потому что даже далеко не идеальные «Пассажиры» дадут «Космосу» сто очков вперед.

Эйса Баттерфилд в фильме «Космос между нами»

Дело в том, что в новой работе Питера Челсома сложно разглядеть хоть какие-либо признаки оригинальности. Особенно это касается фантастики как таковой. Ничего нового вы тут не найдете. Да, центром фильма является «космический ребенок», однако самого космоса – с гулькин нос. По факту он лишь обозначен: вот взлетает ракета, вот герои «плавают» в невесомости, вот мчится марсоход… Подышать космосом, окунуться в него, да и просто рассмотреть – нам не дают. И – повторюсь – мы все это уже сто раз видели. И в гораздо более ярком исполнении. Странно и то, что в «Космосе» почти полностью отсутствуют атрибуты времени. Такое впечатление, что технологии остались на том же уровне, что и сейчас. Смотрите, что получается. В недалеком будущем люди сумели построить на поверхности Марса многофункциональную станцию… после чего прошло еще шестнадцать лет. А то, что мы видим в кадре, ничем не отличается от дня сегодняшнего. Ну, чуть изменились ноутбуки. Ну, автомобиль может ехать на автопилоте. И всё! При этом героиня летает на допотопном кукурузнике, который казался динозавром еще в прошлом веке.

Кадр из фильма «Космос между нами»

Но, предположим, авторам фильма это было совершенно не важно. Их больше интересовало развитие отношений между героями, зарождение любви между юношей «не от мира сего» и земной бунтаркой… Что ж, отношения есть. Любовь, кажется, тоже (хотя если говорить о химии между актерами, то вот тут я не очень уверена). Тем не менее, глупость, возведенная в абсолют, здорово фильму мешает. Хорошо, допустим, земная гравитация Гарднера убивает: чтобы исцелить полумертвого парня, его отправляют в космос. При этом чудовищные перегрузки, которые каждый космонавт испытывает при взлете или посадке, ему, видимо, только на пользу. Далее. Парня воспитывали ученые. Сделали из него эрудита. Который почему-то совсем не знает, как выглядит… лошадь! (Это при том, что есть книги, фильмы и т.д.). Кстати, а зачем вообще его привезли на Землю? Мотивация Элиота понятна. Какова мотивация ученых? Которые шестнадцать лет этот перелет запрещали, а потом вдруг разрешили, но только для того, чтобы подержать его в земном боксе, а потом отправить назад? Им чего было надо-то?

Эйса Баттерфилд в фильме «Космос между нами»

При этом фильм мог бы получиться совершенно другим. Крупицы интересного в нем есть. Это могла бы быть история о том, как парень, воспитанный в полной изоляции на книжках и фильмах, вдруг оказался в чужом для себя мире среди ровесников. И о том, что может произойти, когда книжный мир не совпадает с реальным. Зачатки этого в фильме есть. Но лишь зачатки, которые не развиваются. По факту Элиот сразу получает верного поводыря в виде свой Джульетты – и за его контакты с внешним миром теперь можно не волноваться (сюжетный конфликт сразу смягчается).

Впрочем, какое дело до всего вышесказанного юным и сентиментальным девчонкам?! Да никакого. «Космос» же снимался именно для них – а не для знатоков фантастики, например. Он вообще для очень непритязательного и наивного зрителя. Что ж, посмотрим, что скажет потенциальная аудитория. Как говорится, поживем – увидим.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 2-го февраля

Расписание и покупка билетов на фильм «Космос между нами»