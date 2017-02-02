«Космос между нами»: Рецензия Киноафиши
Рожденный на Марсе – на Земле жить не может. И по очень простой причине. Тот, кто появился на свет в условиях низкой гравитации, уже никогда не приспособится к гравитации земной. Нужны доказательства? – Пожалуйста. Позвольте представить: Гарднер Элиот, подросток из космоса. Его мать была астронавтом, и так получилось, что всю беременность ей пришлось провести в невесомости. А рожать – на станции Марса. То есть для пацана нулевая гравитация – как дом родной. Но вот на Земле ему просто не выжить: слишком хрупкие кости, слишком большое сердце…
Поэтому было весьма разумным оставить паренька на Красной планете. И отдать под надзор ученых. Не менее разумным показалось и решение никому о его существовании не рассказывать – и любую информацию строжайшим образом засекретить. Ну, дабы сердобольная общественность в дела космические не лезла. И до поры до времени всё шло прекрасно. Однако космический ребенок вырос. И когда ему стукнуло шестнадцать, он умудрился через интернет познакомиться с весьма задиристой юной землянкой (Бритт Робертсон). А дальше все предсказуемо. Гарднер (Эйса Баттерфилд) моментально влюбился и решал слетать к барышне на свидание. А заодно и разыскать своего отца (мать Элиота умерла при родах). Ну, сказано – сделано. Дело лишь за малым: договориться с земным притяжением, дабы оно влюбленного не убило…
Есть фильмы, говорить о которых серьезно как минимум странно. «Космос между нами» – из них. Впрочем, снимался он исключительно для подростков, точнее, для подростков-девочек, поэтому им его и судить. При этом, желательно, конечно, чтобы юные зрительницы были весьма сентиментальны и (главное!) не успели посмотреть ни одного фильма о космосе, начиная с «Космической одиссеи» Стэнли Кубрика и заканчивая «Гравитацией». Впрочем, желательно не смотреть также и «Пассажиров», которые совсем недавно успели засветиться в нашем прокате. Почему? Да потому что даже далеко не идеальные «Пассажиры» дадут «Космосу» сто очков вперед.
Дело в том, что в новой работе Питера Челсома сложно разглядеть хоть какие-либо признаки оригинальности. Особенно это касается фантастики как таковой. Ничего нового вы тут не найдете. Да, центром фильма является «космический ребенок», однако самого космоса – с гулькин нос. По факту он лишь обозначен: вот взлетает ракета, вот герои «плавают» в невесомости, вот мчится марсоход… Подышать космосом, окунуться в него, да и просто рассмотреть – нам не дают. И – повторюсь – мы все это уже сто раз видели. И в гораздо более ярком исполнении. Странно и то, что в «Космосе» почти полностью отсутствуют атрибуты времени. Такое впечатление, что технологии остались на том же уровне, что и сейчас. Смотрите, что получается. В недалеком будущем люди сумели построить на поверхности Марса многофункциональную станцию… после чего прошло еще шестнадцать лет. А то, что мы видим в кадре, ничем не отличается от дня сегодняшнего. Ну, чуть изменились ноутбуки. Ну, автомобиль может ехать на автопилоте. И всё! При этом героиня летает на допотопном кукурузнике, который казался динозавром еще в прошлом веке.
Но, предположим, авторам фильма это было совершенно не важно. Их больше интересовало развитие отношений между героями, зарождение любви между юношей «не от мира сего» и земной бунтаркой… Что ж, отношения есть. Любовь, кажется, тоже (хотя если говорить о химии между актерами, то вот тут я не очень уверена). Тем не менее, глупость, возведенная в абсолют, здорово фильму мешает. Хорошо, допустим, земная гравитация Гарднера убивает: чтобы исцелить полумертвого парня, его отправляют в космос. При этом чудовищные перегрузки, которые каждый космонавт испытывает при взлете или посадке, ему, видимо, только на пользу. Далее. Парня воспитывали ученые. Сделали из него эрудита. Который почему-то совсем не знает, как выглядит… лошадь! (Это при том, что есть книги, фильмы и т.д.). Кстати, а зачем вообще его привезли на Землю? Мотивация Элиота понятна. Какова мотивация ученых? Которые шестнадцать лет этот перелет запрещали, а потом вдруг разрешили, но только для того, чтобы подержать его в земном боксе, а потом отправить назад? Им чего было надо-то?
При этом фильм мог бы получиться совершенно другим. Крупицы интересного в нем есть. Это могла бы быть история о том, как парень, воспитанный в полной изоляции на книжках и фильмах, вдруг оказался в чужом для себя мире среди ровесников. И о том, что может произойти, когда книжный мир не совпадает с реальным. Зачатки этого в фильме есть. Но лишь зачатки, которые не развиваются. По факту Элиот сразу получает верного поводыря в виде свой Джульетты – и за его контакты с внешним миром теперь можно не волноваться (сюжетный конфликт сразу смягчается).
Впрочем, какое дело до всего вышесказанного юным и сентиментальным девчонкам?! Да никакого. «Космос» же снимался именно для них – а не для знатоков фантастики, например. Он вообще для очень непритязательного и наивного зрителя. Что ж, посмотрим, что скажет потенциальная аудитория. Как говорится, поживем – увидим.
Вера Алёнушкина
В российском прокате с 2-го февраля
Расписание и покупка билетов на фильм «Космос между нами»