«Любой ценой»: Рецензия Киноафиши

Земля команчей

Вообще-то, ему пора на пенсию – сидеть на прогнивших ступеньках перед домом, кутаясь в ободранный плед. И, собственно, шериф Маркус давно бы ушел – работа всю печенку проела, он уже и бумажки свои собрал, да только вдруг какому-то отморозку приспичило обчистить банк. Сумма копеечная, но в том-то и беда: ФБР на такую ерунду подписываться не будет. А потому желанный плед придется пока отложить: Маркус (Джефф Бриджес) вынужден взяться за свое предпенсионное дело. А тут еще и с напарником не повезло – достался ему вечно ворчащий Альберт (Джил Бирмингем), такой же остряк и зануда, как и он сам…

Крис Пайн и Бен Фостер в фильме «Любой ценой»

«Отморозки» же тем временем всё никак не могли успокоиться. Налеты не прекращались – один чуднее другого. Но откуда было знать престарелому Пинкертону, что у братьев Тони (Крис Пайн) и Таннера (Бен Фостер) выхода другого нет – им срочно нужна крупная сумма денег, это вопрос жизни и смерти. И, кажется, совсем не они виноваты в том, им пришлось выйти на тропу войну – в забытой Богом дыре штата Техас, на бывшей земле команчей, есть негодяи пострашнее двух фермеров, которые просто пытаются выжить…

Джефф Бриджес в фильме «Любой ценой»

Режиссер Дэвид Макензи в кино не первый год. Его «Безумие» (2005) и «Холлэм Фоу» (2007) получали Призы гильдии немецкого арт-хауса на Берлинском фестивале. Плюс копилка Дэвида может предъявить несколько серьезных номинаций, полученных на самых крупных смотрах Европы. Так, например, «Любой ценой» (в первоначальном варианте – «Земля команчей») участвовал в Каннах этого года. Другими словами, мы имеем дело с работой «не мальчика, но мужа».

Крис Пайн и Бен Фостер в фильме «Любой ценой»

И эта профессиональная зрелость, конечно, дает о себе знать. Ее ощущаешь сразу. В атмосфере провинциального захолустья, которой пропитан фильм, в диалогах, где нет ни одного лишнего слова, в самом молчании героев, которое вдруг становится более звучным, чем речь. «Любой ценой» редкий пример вдумчивого неторопливого детектива, с идеальным балансом интриги и драйва, где интересны не только ситуации, но и характеры персонажей, их жизненные истории, которые выстроены и прорисованы очень точно.

Бен Фостер в фильме «Любой ценой»

«Любой ценой» - это фильм-дуэль. Причем, дуэль парная – сталкиваются четверо: двое полицейских и двое бандитов. Героев среди них нет, злодеев тоже. И в принципе, все они находятся по одну сторону баррикады – все на стороне справедливости. Вот только понимают они её немного по-разному: для рейнджеров это прежде всего соблюдение буквы закона, а для неудавшихся фермеров такая буква не слишком важна. Даже наоборот – самые страшные преступления иногда творятся под маской законности. И творятся теми, кого закон защищает. А потому их деяния считаются легитимными. Кстати, именно это дает жертвам право не чтить уголовный кодекс. Вот они его и не чтут.

Крис Пайн и Бен Фостер в фильме «Любой ценой»

Что еще? – ах да, конечно же, актеры. Да простят меня фанаты «Стартрека», но, кажется, Крис Пайн сыграл в «Любой ценой» лучшую свою роль. Во всяком случае, на экране не просто смазливая мордашка, но многогранный персонаж со множеством подводных камней и течений, и наблюдать за его развитием дико интересно. А это уже заявка на новый виток в профессии. Также назову Джеффа Бриджеса и Бена Фостера, уверена, что вы их знаете. Они тоже на высоте, впрочем, как и всегда. Так что если вам надоели пустые и амбициозные стрелялки – милости просим в зал. Лично я не пожалела, что зашла.

Вера Алёнушкина

В русском прокате с 18 августа 2016-го

Расписание и покупка билетов на фильм «Любой ценой»