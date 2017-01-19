«Идеальные незнакомцы»: Рецензия Киноафиши

О чем говорят смартфоны

Итальянские фильмы обычно ассоциируются с красивыми пейзажами, привлекательными актерами и легкостью повествования. Но режиссер Паоло Дженовезе решил, что драма об отношениях лучше впишется в зимнее настроение, аккурат перед днем Святого Валентина. Три семейные пары и один холостой друг, знакомые не один десяток лет, собрались за обычным ужином. Хозяйка вечера решила, что лучше любых специй остроты добавит социальный эксперимент. Назвав смартфоны «черным ящиком наших жизней», она предложила положить свои телефоны на стол, читать смс вслух, а на звонки отвечать по громкой связи. Женская половина активно поддержала идею, а мужчины вовсю сопротивлялись. Казалось бы, одним просто есть что скрывать, а другим нет. Но к концу вечера безгрешных не нашлось.

Кадр из фильма «Идеальные незнакомцы»

Семеро близких друзей рискнули - все смартфоны на стол. Иллюзия, что за столько лет они уж точно знают друг о друге самое ужасное, позволила сделать им эту глупость. Начинается ужин, герои в приподнятом настроении, идет непринужденная светская беседа. Друзья обсуждают детей, работу, деньги, принятие себя и другие извечные темы. Много интересных мыслей всплывает в ходе разговора, складывается ощущение, что это все-таки комедия с претензией на философию.

«Мужчины как ПК - дешевые, подхватывают вирусы и могут делать только одно дело. А женщины как компьютеры Mac - интуитивные, быстрые, элегантные, дорогие. И вызывают зависимость».

«Чтобы спасти отношения, один может сделать шаг назад. Хотя, по сути, это будет шагом вперед».

Кадр из фильма «Идеальные незнакомцы»

Каждую смс и каждый звонок встречают диким ажиотажем, но первые входящие не говорят о своих владельцах ничего интересного. У кого-то пришло время забрать компьютер из мастерской, кому-то напоминают о футбольном матче…

Превосходная игра актеров не дает зрителю обмануться, повествование не будет столь безоблачным. Стоит какому-нибудь смартфону оживиться, как владелец не на шутку напрягается, ведь очередное мигание телефона станет извещением об огромных переменах в жизни каждого из друзей.

Ход веселой беседы мигом сменил первый серьезный звонок. Только все узнали об увеличении груди, обсудив этот момент с юмором, как уже всплыло желание одной из дам сдать маму мужа в дом престарелых, что вызвало скандал семейной пары за столом, а в попытках скрыть фотографию любовницы, один из героев подменяет телефон и зарабатывает себе еще более шокирующую репутацию гомосексуалиста. Лилось вино, лилась и правда.

Подобно снежному кому, звонки от любовников, смс с откровенными фото, копились и катились с огромной скоростью, вызывая один скандал за другим.

Кадр из фильма «Идеальные незнакомцы»

Камерность этого кино не мешает добавлять накал с помощью посторонних предметов. Квартира, изначально казавшаяся уютной и тепло освещенной, становился все более мрачной и холодной по мере вскрытия чужих нарывов.

К финалу ужина все сыты по горло. «Люди должны уметь разводиться», - в сердцах кричит самая молодая жена, изначально будучи уверенной, что уж ей то пока точно не изменяют, но в итоге получившая огромную порцию правды.

Фильм выворачивает наизнанку жизни обычных людей. Режиссер беспощадно рисует откровенную правду об угасании чувств, изменах в браке, непримиримых разногласиях. Игра, начинающаяся со слов «если станет скучно - прекратим», завершается только когда всем становится больно.

Кадр из фильма «Идеальные незнакомцы»

Как к этому относиться зрителю - каждый решает сам, у фильма два финала. Выбрав первый, вы уйдете из кинотеатра подавленным, но готовым видеть реальность во всей его серой красе. Выбрав второй, поймете значение слов «идеальные незнакомцы». Такой выбор мы делаем в своей жизни неоднократно, предпочитая горькую правду и принимая самые темные стороны близких или тщательно охраняя свою хрупкость, создавая атмосферу комедии, общаясь с друзьями поверхностно.

Вне зависимости от того, какую сторону медали вы предпочитаете по жизни, эта трагикомедия достойна просмотра. Режиссер умело гармонирует прекрасный юмор с болью от не вовремя всплывшей правдой, говоря о молодоженах и о семейных парах со стажем, о холостяках и дружбе. Вся наша жизнь не только в смартфоне, но и в этой кинокартине.

Бариева Лилия

В российском прокате со 2 февраля 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Идеальные незнакомцы»