«Игра на понижение»: Рецензия Киноафиши

Режиссёр Адам МакКей рискнул, в отличие от названия его новой картины, сыграть на повышение, отойдя от любимого жанра сортирных комедий. Известный в кинематографе как создатель фильмов «Рикки Бобби: Король дороги» и «Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди», в этот раз он совершил резкий переход в сторону биографической драмы с уклоном в документалистику. Он даже поступился своей привычкой всегда брать на главную роль Уилла Феррелла, и в итоге череда этих решений привела к тому, что «Игра на понижение» стала одним из главных триумфаторов нынешнего наградного сезона. История про финансовые спекуляции неминуемо будет сравниваться с «Волком с Уолл-стрит», но не стоит ждать такого же помпезного, обёрнутого в разврат и праздность безумия с абсолютно аморальными и прожжёнными жизнью героями. Вместо этого, вам наглядно и при помощи лучших кинематографических средств растолкуют, о чём же всё-таки был кризис в 2008 году, и кто в нём выступил в качестве основных действующих лиц.

В основу сюжета лёг документальный бестселлер Майкла Льюиса «Большая игра на понижение. Тайные пружины финансовой катастрофы». Одним из персонажей является тот самый одноглазый доктор Майкл Берри, сумевший предсказать дефолт ещё в 2004 году, в образ которого так виртуозно вжился Кристиан Бэйл. Без всяких промедлений он решает извлечь из будущего обвала недвижимости выгоду, хотя большинство и считает его действия безрассудными. Но нашлись и те, кто узрел во всём этом смысл и предпринял попытки обратить ситуацию в свою пользу. Таким образом и вплелись в повествование главные герои этого экономического очерка, которые являются его пушечным ядром. Центральное место в этой истории занимают отнюдь не финансовые комбинации её участников, а отыгранные ими персонажи. Поэтому главной игрой в фильме становится именно актёрская. Стив Карелл каждый год доказывает всем, что его талант способен выйти далеко за рамки одних лишь комедий. Райан Гослинг, чаще других пробивающий здесь «четвёртую стену», является неким связующим звеном и потрясающим рассказчиком. Роль Брэда Питта в какой-то степени дублирует его образ в «12 лет рабства», где он своим недолгим появлением и добрым участием помогает героям обрести то, что им необходимо. А закрытый от мира Кристиан Бэйл со стеклянным глазом и вовсе стал вишенкой на праздничном торте.

Отдельного внимания заслуживает нестандартный монтаж и великолепные вставки со знаменитостями вроде Марго Робби и Селены Гомез, которые использованы с целью «разжевывания» финансовых понятий. Без этого картина вряд ли бы очаровала не особо интересующихся данной сферой зрителей. Такой подход помогает за всей этой сухой оболочкой, в которую покрыта денежная реальность, узреть настоящее искусство. Может показаться, что фильм рассчитан на определённую аудиторию, но если отойти от этого убеждения, используя творческое восприятие, то всё предстаёт в совершенно иных красках. Даже банкиры и финансисты превратятся в истинных художников и артистов, участвующих в кредитно-денежной постановке. Ну а для экономистов «Игра на понижение» станет чистейшей воды романтикой, в ожидании которой они провели уже много лет.

Трошина Олеся