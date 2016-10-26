«Доктор Стрэндж»: Рецензия Киноафиши

Матрица: Начало

Признайтесь, вам наскучили обычные супергеройские боевички? Это нормально, проблему ещё в 1963-м пытались решить, когда и был придуман нейрохирург с говорящим (в оригинале) именем Стрэндж. Нет, сам по себе он не особо странный, просто после автокатастрофы вынужден был сменить профессию и теперь практикует особый вид спецспособностей, которым якобы любой может обучиться при должной устремлённости. Говоря проще — магию. Отсюда и особое снаряжение, и окружение из чуть менее умелых соратников и восприимчивых к подобным воздействиям врагов. За последние полвека их неоднократно пытались перемешать с классическими персонажами мультивселенной Марвел, дополняя сложносочинённые движения пальцев навыками боевых искусств. Но сколь-нибудь заметного участия в эпизодах сериалов доктор так и не принял, а сольные игровые и анимационные проекты до интеграции в нечто большее пока не доросли, пусть даже мультфильм 2007-го года многим понравился. И хотя после нынешнего перезапуска, несравнимо более масштабного, студия наверняка осуществит планы по его слиянию с крупнейшей комиксовой кинофраншизой (это подтверждает первая из традиционных сцен после титров) и дальнейшему продолжению (дождитесь и вторую!), сомнений в командной профпригодности этот волшебник у меня вызвал больше, чем ещё более далёкие от нашей планеты еноты и киборги.

Кадр из фильма «Доктор Стрэндж»

В любом случае, как отдельно стоящую картину в стиле фэнтези новинку посмотреть стоит: неповторимо шикарное зрелище! Отличная же идея для визуализации манипуляций с многомерностью — нарезать фрактальные узоры из реального мира, сворачивая застроенные домами поверхности как гигантское оригами. Нечто подобным нас уже удивил когда-то Нолан, но кто кого вдохновил — вопрос спорный, слишком уж непальские мытарства отчаявшегося калеки напоминают становление ещё одного комикс-воителя в плаще. Обитель великого гуру вместо Гималаев перепрятали в переулки Старого Катманду, однако полюбоваться Эверестом вблизи тоже доведётся. А настоящее головокружение вызовут нескончаемые падения вдоль всех граней небоскрёбов Нью-Йорка — возможности 3D и IMAX здесь использованы по максимуму. И уж точно не получится с первого раза разглядеть всё, что происходит, когда само течение времени поворачивается вспять, в полной мере применяясь для перемещений и боевых действий.

Кадр из фильма «Доктор Стрэндж»

Увы, увидеть всё — не значит понять, и это, похоже, в принципе невозможно для тех, у кого третий глаз за время сеанса не успеет открыться. Режиссёр Скотт Дерриксон набил руку на мистических триллерах, но, несмотря на свою любовь к творению Скотта Дитке (а может, как раз ею ослеплённый), не сумел чётко изложить то обилие материала, что требуется для полноценного представления обновлённых героев, размаха их мастерства и мировоззрений. В результате, если сравнивать со всеми предшественниками по киновселенной, за судьбы этих переживать практически не приходится — развлечение в чистом виде с безымянными жертвами и добровольной расчистке пути для идущих следом. Да, конечно, Стрэндж на всём протяжении лишь учится применять плоды своего экспресс-обучения, но поскольку пределы сил непонятны и у остальных участников событий, то сложно понять, когда их не хватает и нужно преодолевать свою слабость или искать другой путь. Чего уж тут говорить о балансе…

Кадр из фильма «Доктор Стрэндж»

Слабостей, надо отметить, у доктора хватает, и дрожащие руки да недостаток знаний (хотя добрая половина хронометража проходит в местном «Хогвартсе») — лишь простейшие из них. Он, как водится, избранный, но окружающие не зря избегают употреблять при нём это слово — будущий мессия заносчив и талантлив почти как Тони Старк (не случайно Бенедикт Камбербетч, наверное, тоже преуспел в образе Шерлока), ловко управляется с бесплотными цветными кружочками и даже обаятельного неодушевлённого помощника находит — увы, безмолвного, зато приличная доля шуток (а на них авторы не поскупились, не прибегая к низменным) связана с трогательным усердием этого ангела-хранителя. Вторая по значимости роль – Старейшина, доживший до титула Древнего. Точнее, Древней: к негодованию всех азиатских националистов Тильда Суинтон с обликом лысой инопланетянки машет конечностями и языком одинаково умело и результативно, изрядно украшая заштампованный типаж и оберегая любимую мозоль китайского потребителя. Её ближайший подручный Мордо в исполнении Чиветела Эджиофора вопреки имени и образу из комиксов — один из хранителей Земли и ни разу не барон. Да и Вонг, сыгранный самим Вонгом — не оруженосец гениального мага, а суровый страж, лишь чуточку не дотягивающий неприступностью до Идриса Эльбы из «Тора». На фоне таких твердынь отщепенец Кецилий (Мадс Миккельсен уже отметился ролью главного злодея в одной из серий «бондианы») со своим отрядом фанатиков-самоубийц неизбежно теряется…

Кадр из фильма «Доктор Стрэндж»

Оно и понятно, мало кому удаётся уместить в два часа и вдохновенное становление героя, и достойную цель этих невзгод и лишений. Хорошо ещё, его не повели путём Нео, и необходимое по канонам условие превзойти учителя выполняется более приземлённым (в буквальном смысле) способом. И без того претензий к устройству этого мира можно при желании предъявить немало. Астрал, Зеркальное измерение, Тёмное измерение – всё это очень аппетитно прорисовано, но такое обилие постоянно сменяющих друг друга сущностей сбивает с толку и без игр с гравитацией и временем. А броская фраза про исходный код Вселенной с учётом того, что до финальной разборки межпространственная чехарда влияет лишь на посвящённых, наводить на мысль, что завершиться она должна либо среди ванночек с обвитыми кабелями телами, либо в больничной палате – причём не реанимации, а психушки. Да, не спорю – Асгард, к примеру, тоже фэнтезиен и полон чудес, но и живет по своим законам, достаточно чётко сформулированным, а когда могучий бог посещает наш мир, то привычную нам физику разве что чуток растягивает, но не меняет причинно-следственные связи. Что ж, бурная фантазия сценаристов вознаградит смирившихся с непостижимостью магических основ весьма изобретательной развязкой, напоминающей лучшие моменты «Граней будущего». В одном не сомневаюсь – после столь красочной экскурсии зрители проявят гораздо большую терпимость к грядущим сиквелам приевшихся сюжетов. И близко к сердцу примут завершающую её фразу: «Здесь слишком много колдунов».

Тимофей Сусалёв

В российском прокате с 31 октября 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Доктор Стрэндж»