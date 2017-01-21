Матрица времени, 2016

Фильм «Матрица времени» сняла Ри Руссо-Янг («Ты не будешь скучать по мне», «Никто не уходит»). Главные роли в картине по большей части исполнили молодые актёры: Зои Дойч («Дедушка лёгкого поведения», «Почему он?»), Холстон Сейдж («Бумажные города», «Скауты против зомби»), Логан Миллер («Хороший сосед»), Диего Бонета («Королевы крика») и другие.
В центре сюжета картины «Матрица времени» окажется Саманта Кингстон. Неудачи и неприятности всю жизнь обходили её стороной, пока не наступил роковой день. Его начало не предвещало ничего серьёзного, однако ночью после вечеринки случилось необратимое - Саманта погибла. Несмотря на это, на следующий день она вновь проснулась, и это было то самое 12 февраля, в конце которого её ждёт смерть. И так день за днём. Саманте предстоит понять что-то важное, чтобы изменить свою судьбу, осталось только выяснить, что именно.
Лента о старшекласснице, попавшей в петлю времени, продолжает традиции культового фильма “День сурка” Харольда Рэмиса (1992), облекая классический сюжет в оболочку мистической драмы для тинейджеров и young adult. Хотя критики относят фильм Руссо-Янг к мейнстриму, официально картина является представителем независимого кинематографа, так как большие голливудские студии не участвовали в ее производстве.
Предположим, вы сделали что-то очень плохое, но поняли это слишком поздно, когда уже ничего нельзя изменить. Предположим, вам все-таки дается шанс исправить содеянное, и вы повторяете попытку снова и снова, но каждый раз что-то не срабатывает, и это приводит вас в отчаяние.
Именно в такой ситуации оказалась Саманта Кингстон, которой всегда все удавалось и которая не знала никаких серьезных проблем. Пятница, 12 февраля, должно было стать просто еще одним днем в ее жизни. Но вышло так, что в этот день она умерла. Однако что-то удерживает Саманту среди живых, и она вынуждена проживать этот день снова и снова, мучительно пытаясь понять, как ей спасти свою жизнь, и открывая истинную ценность всего того, что она рискует потерять.
Все, что ты делаешь сегодня, важно. На один миг, а может, и на вечность. Именно с этих слов начинается и ими же… Читать дальше…
Обзор людей, ничего не понимающих в рецензиях на фильмы. «Матрица времени» (Наше мнение может отличаться от… Читать дальше…