Матрица времени, 2016

Фильм «Матрица времени» сняла Ри Руссо-Янг («Ты не будешь скучать по мне», «Никто не уходит»). Главные роли в картине по большей части исполнили молодые актёры: Зои Дойч («Дедушка лёгкого поведения», «Почему он?»), Холстон Сейдж («Бумажные города», «Скауты против зомби»), Логан Миллер («Хороший сосед»), Диего Бонета («Королевы крика») и другие.

В центре сюжета картины «Матрица времени» окажется Саманта Кингстон. Неудачи и неприятности всю жизнь обходили её стороной, пока не наступил роковой день. Его начало не предвещало ничего серьёзного, однако ночью после вечеринки случилось необратимое - Саманта погибла. Несмотря на это, на следующий день она вновь проснулась, и это было то самое 12 февраля, в конце которого её ждёт смерть. И так день за днём. Саманте предстоит понять что-то важное, чтобы изменить свою судьбу, осталось только выяснить, что именно.

Лента о старшекласснице, попавшей в петлю времени, продолжает традиции культового фильма “День сурка” Харольда Рэмиса (1992), облекая классический сюжет в оболочку мистической драмы для тинейджеров и young adult. Хотя критики относят фильм Руссо-Янг к мейнстриму, официально картина является представителем независимого кинематографа, так как большие голливудские студии не участвовали в ее производстве.