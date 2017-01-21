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Матрица времени Матрица времени
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Матрица времени, 2016

2016 / США
7.5 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Фильм «Матрица времени» сняла Ри Руссо-Янг («Ты не будешь скучать по мне», «Никто не уходит»). Главные роли в картине по большей части исполнили молодые актёры: Зои Дойч («Дедушка лёгкого поведения», «Почему он?»), Холстон Сейдж («Бумажные города», «Скауты против зомби»), Логан Миллер («Хороший сосед»), Диего Бонета («Королевы крика») и другие.

В центре сюжета картины «Матрица времени» окажется Саманта Кингстон. Неудачи и неприятности всю жизнь обходили её стороной, пока не наступил роковой день. Его начало не предвещало ничего серьёзного, однако ночью после вечеринки случилось необратимое - Саманта погибла. Несмотря на это, на следующий день она вновь проснулась, и это было то самое 12 февраля, в конце которого её ждёт смерть. И так день за днём. Саманте предстоит понять что-то важное, чтобы изменить свою судьбу, осталось только выяснить, что именно.

Лента о старшекласснице, попавшей в петлю времени, продолжает традиции культового фильма “День сурка” Харольда Рэмиса (1992), облекая классический сюжет в оболочку мистической драмы для тинейджеров и young adult. Хотя критики относят фильм Руссо-Янг к мейнстриму, официально картина является представителем независимого кинематографа, так как большие голливудские студии не участвовали в ее производстве.

  • По сюжету действие разворачивается на северо-западном побережье США, рядом с Тихим океаном. Съемки картины также проходили на западном побережье североамериканского континента – в городе Сквомиш в Британской Колумбии и в окрестностях Ванкувера, Канада, в период с 16 ноября по 19 декабря 2015 года.
  • В первых сценах фильма главная героиня готовится к занятию, темой которого становится миф о коринфском царе Сизифе. Сюжет истории схож с фабулой “Матрицы времени”. После смерти Сизиф был приговорен к вечному наказанию: он должен был ежедневно закатывать в гору гигантский камень, который затем ежедневно срывался вниз, и Сизифу приходилось начинать снова и снова, без возможности изменить свою участь.
  • Премьера фильма состоялась 21 января 2017 года на национальном американском кинофестивале независимого кино “Сандэнс” в штате Юта. На российские экраны картина вышла полгода спустя, 27 июля 2017 года.
  • Оператор фильма Майкл Фимоньяри имеет большой опыт работы в хоррор-жанре: он снимал такие картины, как “Окулус” (2013), “Последний обряд” (2015) и “Уиджи. Проклятие доски дьявола” (2016), а также сериал “Ходячие мертвецы” (2011-2013).
  • Изначально права на экранизацию бестселлера Лорен Оливер “Прежде чем я упаду” приобрел киногигант 20th Century Fox. Для адаптации книги под киносценарий была нанята Мария Мадженти (“Монте-Карло”, ремейк “Грязных танцев”). В итоге в 2011 году сценарий Мадженти был включен в “Черный список лучших сценариев”, а спустя четыре года, в 2015 году, их перекупила относительно небольшая студия Awesomeness Films.
  • В России роман Лорен Оливер “Прежде чем я упаду” вышел в 2011 году в издательстве “Эксмо”, а в 2017 году был несколько раз переиздан.
  • Отец исполнительницы главной роли Зои Дойч – режиссер Ховард Дойч, который некогда сотрудничал с классиком американского тинейджерского кино Джоном Хьюзом, сняв по его сценариям два фильма – “Милашку в розовом” (1986) и “Чудеса своего рода” (1987).
  • В сценах, где главная героиня просыпается каждый повторяющийся день, можно заметить постер с бабочками. Это небольшая отсылка к феномену “эффекта бабочки”, который Саманта описывает в фильме на примере птиц.
  • За семь месяцев до премьеры “Матрицы времени” в прокат вышел комедийный фильм ужасов “Счастливого дня смерти”, сюжет которого также основан на истории о временной петле.
  • На роль одной из подруг Саманты Кингстон утвердили Беллу Торн (“Ужас Амитивилля: Пробуждение”), но по неизвестным причинам актриса покинула проект.
  • Зои Дойч является дочерью актрисы Лии Томпсон, звезды франшизы “Назад в будущее”, главной темой которой также является игра со временем.
  • При скромном бюджете в 5 миллионов долларов фильм собрал в мировом прокате около 19 миллионов, однако из-за расходов на рекламу и продвижение (20 миллионов) так и не окупился.
  • Сам фильм, как и исполнители главных ролей Зои Дойч и Киан Лоули, был номинирована на премию Teen Choice Awards 2017. Награду получил в итоге только Лоули. “Матрица времени” проиграла “Всему этому миру” в категории “Лучшая драма”, а Дойч уступила титул лучшей драматической актрисы Эмме Уотсон из “Сферы”.
  • На протяжении фильма Саманта фактически проходит все пять стадий приписываемых переживанию горя, – отрицание, гнев, торг, депрессию и принятие.

Предположим, вы сделали что-то очень плохое, но поняли это слишком поздно, когда уже ничего нельзя изменить. Предположим, вам все-таки дается шанс исправить содеянное, и вы повторяете попытку снова и снова, но каждый раз что-то не срабатывает, и это приводит вас в отчаяние.

Именно в такой ситуации оказалась Саманта Кингстон, которой всегда все удавалось и которая не знала никаких серьезных проблем. Пятница, 12 февраля, должно было стать просто еще одним днем в ее жизни. Но вышло так, что в этот день она умерла. Однако что-то удерживает Саманту среди живых, и она вынуждена проживать этот день снова и снова, мучительно пытаясь понять, как ей спасти свою жизнь, и открывая истинную ценность всего того, что она рискует потерять.

7.5 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 27 июля 2017
Премьера онлайн 31 июля 2017
Премьера в мире 21 января 2017
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Ри Руссо-Янг
Ри Руссо-Янг
В ролях
Зои Дойч
Зои Дойч
Холстон Сейдж
Холстон Сейдж
Дженнифер Билз
Дженнифер Билз
Логан Миллер
Логан Миллер
Елена Кампурис
Елена Кампурис
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Матрица времени 3 постера
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Наша рецензия
Саманта Кингстон учится в старших классах, и ее жизнь прекрасна по меркам подростков. Она дружит с самыми крутыми девчонками, у нее один из самых красивых парней в школе. 12 февраля она просыпается в предвкушении Дня Купидона. В этот день в школе «купидончики» будут разносить розы, которые ученики заказывают друг другу заранее. Конечно же, ребята привыкли измерять свою популярность по количеству роз. Всё что волнует Саманту, когда она впервые просыпается в этот день – это…
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