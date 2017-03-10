«После тебя»: Рецензия Киноафиши

Только отчаянные могут все!

В череду байопиков вроде «Лобановский навсегда» или «Слишком свободный человек» вклинилась картина «После тебя», сделанная режиссером Анной Матисон с любовью к балету, зрителям и своему мужу Сергею Безрукову. Специально для фильма хореографом Раду Поклитару была поставлена «Симфония в трех движениях», которая, после завершения съемок, вошла в репертуар Мариинского театра.

- Писать сценарий для «Симфонии» было трудно с административной точки зрения: он был готов еще в мае прошлого года, когда в Мариинском театре уже сверстан план на следующий сезон. Естественно, что никакой премьеры не было запланировано, но ребята пошли навстречу и смогли все переиграть. Это стало возможным благодаря тому, что Мариинка открыта для творческих проектов, как и сам маэстро Георгиев, который нашел нашу концепцию интересной. Мы с Раду же изначально воспринимали ее не как дополнение, но самостоятельное произведение.

Кадр из фильма «После тебя»

- Я давно хотел поставить что-нибудь для Мариинского театра, но никогда не думал, что сделаю это благодаря кино, - поделился Поклитару, - хоть «Симфония» и важная часть фильма, но теперь она обрела самостоятельность, полноценность. После всего осталась мысль: то, ради чего ты посвятил свою жизнь, всего себя – хорошее оправдание тому, что ты был.

И эта фраза хорошо характеризует главного героя – Алексея Темникова, бунтаря, гения и подонка. Примечательно, что у Темникова реального прототипа нет как такового – это полностью вымышленный персонаж; однако, его история так ладно складывается в цельную, сильную картинку, что невольно хочется залезть в поисковик и набрать: «Алексей Темников артист балета википедия».

- «После тебя» - кино эгоцентричное, - рассказывает Анна Матисон, - поэтому, главный герой не выходит из кадра сознательно. Вокруг него было все продумано изначально в сценарии: квартира, кабинет, образ жизни, характер, Смотришь на него в какие-то отдельные эпизоды и думаешь: вот подонок! А потом, в контексте общей ситуации, начинаешь сочувствовать, сопереживать. Понимать его.

Кадр из фильма «После тебя»

В начале фильма Алексей Темников – хореограф, который мало чем и кем интересуется до момента появления дочери Кьяры. Он не ест бананы, потому что в них крахмал и фруктоза, осознанно запирается и отдаляется от остальных, не считая нужным добиваться и дальше признания или оправдания. При этом, Безрукову так хорошо дается роль высокомерного эксцентричного подонка, что не верится даже, что такой человек способен на нормальные человеческие чувства к кому-то кроме своей собаки. У него плохая память на имена, характер педанта и ханжи и главный девиз жизни «только отчаянные могут все». Ему интересны только те, кто готов лезть напролом ради своего дела, те, кто танцует не потому, что хочет похудеть, а потому, что это – жизнь, единственный смысл, ради которого стоит существовать. Где-то к середине фильма зритель невольно начинает понимать, что и школа танцев-то, по сути, для него лишь попытка где-то пристроиться, как-то остаться в любимом деле. Однако, столкнувшись с тем, что для всех окружающих балет – всего лишь несерьезное развлечение, Темников как будто еще больше отстраняется, уходит в себя. Он сам – отчаянный, и от рождения, и потому, что был вынужден; для него гениальность это не просто слова, а факт, который признается даже его ненавистниками.

Кадр из фильма «После тебя»

- Для меня самого это новый опыт, - рассказывает Безруков, - было интересно играть закрытого, холодного Темникова и, при этом, держать второй план, который зритель мог бы понять только к самому концу или при повторном просмотре. Я сам, просматривая материал, себя не узнавал.

- Было большой творческой радостью писать сценарий под Сергея и знать, что он будет доподлинно воспроизведен, - делится Анна Матисон, - здесь шаг вправо-шаг влево и ты неизменно скатываешься в пошлость и грубость. Однако, этого удалось избежать. Сергей не играл Темникова – он был им. Доходило до того, что люди проходили мимо него и не узнавали, потом спрашивали: «А где Безруков?».

Кадр из фильма «После тебя»

В этом случае можно уверенно заявить, что фильм действительно построен на одном-единственном человеке: большая часть музыки – та, что не Сплин и не Шевчук, - классическая, звучащая как бы из глубины души Темникова. Он погружается в нее, воспроизводит в своем мозгу, танцует с ней. Музыка становится ярким проявлением синхронности Алексея и его дочери Кьяры (Анастасии Безруковой), их общей точкой соприкосновения, тем, что позволяет инвалиду-Темникову встрепенуться, идти дальше.

- Настя себя очень хорошо показала в «Млечном пути», и я знала все ее возможности, - поделилась Матисон, - так что, персонаж Кьяры писался исходя из сильных сторон девочки. Мне кажется, что из нее получится прекрасный актер и человек: она воспитанная девочка, с уважением относится к партнерам по площадке и при этом по-настоящему работает.

Кадр из фильма «После тебя»

Хорошо постарались операторы и художники. Образ Кьяры – девочка-подросток в шляпе, темных очках и косичками, у которой характер едва ли не такой же сложный, как и у самого Темникова, – вызывает ностальгию по молодой Аврил Лавин. Драматургический прием с длинными сценами по 8-10 минут, живая движущаяся камера, панорамы Санкт-Петербурга, Москвы складываются в неравномерную структуру картины, сложенную в три временных интервала: день, тянучка и существование, неделя, когда Темников словно просыпается и что-то делает, и месяц, который пролетает в шесть раз быстрее чем день, полный событиями и людьми.

- Авторское кино – а «После тебя» именно авторский фильм – должно быть интересно массовому читателю и, в то же время, нести какой-то посыл, - считает Безруков, - я не думаю, что продюсерское хуже, часто ведь как раз наоборот. Однако, цель «Кинокомпании Сергея Безрукова» - донести до аудитории именно легкое, хорошее и умное авторское кино. Для этого подходят и болезненные истории, которые могут помочь как-то переосмыслить себя, осознать что-то, подвигнуть к познанию и движению.

Кадр из фильма «После тебя»

История Алексея Темникова – как раз тот самый пример того, что может заставить зрителя задуматься. Главный герой близок к тому, чтобы вообще потерять возможность ходить и танцевать, а случай двадцатилетней давности все еще грузом висит в его душе – случай, когда он, как всегда, был неправильно понят. Никто даже не постарался разобраться в ситуации и дойти до сути; так поступает большая часть людей кроме его дочери Кьяры, которая единственная, слишком похожая на него самого, на самом деле заботится о Темникове. Даже как одна из многочисленных линий, которая пронизывает сюжет, Кьяра – важная часть жизни главного персонажа, единственная опора героя, посмевшего претендовать на индивидуальность.

«Симфония в 3 шага» - история самого Алексея Темникова, «рассказ в рассказе» о человеке, растерзанном, высмеянном толпой, выброшенном на окраину социума в качестве Постороннего. Вместе с тем, фильм не оставляет однозначного мнения о персонаже Безрукова: он – не непонятый гений, как раз наоборот; именно его гениальность мешает ему смириться до конца с поражением, жить как нормальные люди, питаясь пастой, бананами и салатами с майонезом. С ним изначально не может быть никакой нормальной семейной жизни, он всегда бежит вперед и вперед, страстно любя балет и самостоятельно выкапывая себе могилу. «После тебя» способно всколыхнуть интерес к классике и театрам. Вместе с тем, фильм – наглядное свидетельство того, что «история – не то, что было на самом деле, а то, что будет написано и рассказано после людьми».

Потапова Галина

В российском прокате с 16 марта 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «После тебя»