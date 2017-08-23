«Тюльпанная лихорадка»: Рецензия Киноафиши

Увядающие цветы любви

История разворачивается в Амстердаме 17-го века на фоне всеобщей тюльпанной лихорадки (или «тюльпаномании», как её часто называют историки) — всеобщего увлечения торговлей тюльпанными луковицами, поднявшего их цену до заоблачных высот. Пожилой купец Корнелис (Кристоф Вальц) берёт в жены юную послушницу монастыря Софию (Алисия Викандер), мечтая, что она родит ему наследника. Но с зачатием ребёнка долгое время не складывается. Корнелиус решает заказать совместный портрет и находит для этого молодого художника Яна (Дейн ДеХаан). Ян и София влюбляются друг в друга, но вынуждены скрывать эту связь, довольствуясь тайными встречами. Со временем у них появляется план, который позволит им быть вместе, и Ян ввязывается в торговлю тюльпанами, чтобы заработать денег ради своей любви. Но любовь, как и финансовая лихорадка, может оказаться очень неустойчивой.

Кадр из фильма «Тюльпанная лихорадка»

Режиссёр Джастин Чадвик, имя которого не очень-то на слуху, однажды уже крайне успешно отметился в жанре исторической драмы, сняв картину «Ещё одна из рода Болейн». А если учитывать, что работу над этим фильмом начинал ещё в 2004 году автор «Влюблённого Шекспира» Джон Мэдден — ожидания от фильма были довольно высоки. И «истории» в картине действительно много: здесь и весьма не парадный вид Амстердама с грязью на улицах и утопленниками в каналах, и поведение людей, далекое от нынешнего понимания воспитанности, и многое другое, помогающее почувствовать время по-настоящему, а не в виде красивых картин. Хотя описание тюльпаномании следует скорее легендам, чем фактам, показывая, как в торговле редкими сортами участвуют представители низших классов. Но, строго говоря, именно эта часть раскрыта мало, оставаясь исключительно фоном, создающим дополнительные повороты сюжета. А ведь у авторов (и фильма, и книги, на которой основана картина) была прекрасная возможность вписать в сюжет рассказ об одном из первых финансовых пузырей, что в современном мире, где такие ситуации случаются регулярно, было бы как нельзя кстати. Сам процесс торговли в картине показан, но скорее эмоционально, чем логически, и причины и смысл самой «лихорадки» остаются за кадром.

Кадр из фильма «Тюльпанная лихорадка»

Создателей трудно в этом винить, на первом месте у них всё-таки любовь и страсть. А в этом плане на экране чистой воды «Анна Каренина». И об этом говорит не только сама идея любовного треугольника Корнелис-София-Ян (Каренин-Анна-Вронский), но и противопоставление тайного романа открытым отношениям служанки Марии, и даже выводы, вовсе не похожие на традиционные «любовь всё преодолеет». Как и Толстой, автор книги Дебора Моггак, а следом за ней и режиссёр Джастин Чадвик показывают, что страсть может быть разрушительна и почти губительна. Тема искренности и открытости в картине даже сильнее, чем тема любви. Персонаж Кристофа Вальца сначала кажется неприятным — навязчивый тщеславный старик с дурными привычками, и возникают вопросы — зачем на эту роль брать такого обаятельного актёра. Но в итоге всё оказывается на своих местах, и его поступки выглядят значительно благороднее и честнее, чем отношения главных героев. Да и в отношениях Марии случается трагедия ровно тогда, когда они с возлюбленным усомнились друг в друге.

Кадр из фильма «Тюльпанная лихорадка»

Но если к Кристофу Вальцу нет никаких вопросов в отношении его роли, то остальные персонажи вроде бы и хороши, но выглядят не настолько естественно. Почему-то когда видишь Алисию Викандер в образе Софии, возникает мысль, что Натали Портман или Кира Найтли в этой роли смотрелись бы органичнее, если бы не возраст. А информация о том, что именно Найтли ещё в 2004 году и предполагалась на эту роль, подогревает эти ощущения. Дейн ДеХаан появляется всё с тем же милым прищуром глаз и улыбкой, какие зрители совсем недавно видели в «Валериан и город тысячи планет». Да, ему это очень идёт, но хочется верить, что у этого актёра есть и другие приёмы. Что же до остальных, то роли у них достаточно простые, даже если и крупные. А для фона собрали целую коллекцию узнаваемых лиц: Зак Галифианакис и Том Холландер обеспечивают комедийную составляющую, Кара Делевинь (и снова вспоминается недавний «Валериан...») просто мелькает в трактире для красоты, а Джуди Денч в роли аббатиссы олицетворяет спокойствие и мудрость.

Кадр из фильма «Тюльпанная лихорадка»

В целом фильм не назвать шедевром ни в историческом контексте, ни в раскрытии идей любви, страсти и преданности. Все эти темы поднимались уже не раз, и ничего слишком уж нового здесь не увидеть. Но он создаёт очень ровный и гладкий фон, поддержанный неяркими красками и неброской музыкой талантливейшего композитора Денни Эльфмана, проводя аналогии между всеобщим помешательством на торговле тюльпанами и яркой вспышкой любви. И то и другое возникает практически из ниоткуда, но и лопнуть может точно так же, казалось бы, безо всяких на то причин, просто потому, что пришло время.

Алексей Хромов

В прокате с 24 августа

Расписание и покупка билетов на фильм «Тюльпанная лихорадка»