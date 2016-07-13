«Капитан Фантастик»: Рецензия Киноафиши

Как лесное семейство с капитализмом боролось

«Ты худшее, что случилось в моей жизни, - сказал Бену его тесть. – И если заявишься на похороны своей жены, я выдам тебя полиции». Впрочем, рассерженного старика можно понять: лет двадцать назад небритый хиппи по имени Бен (Вигго Мортенсен) увел у него любимое чадо – дочь Лесли. Та не просто вышла замуж – она уехала в несусветную глушь, а потом и вовсе переселилась со своим «волосатиком» в лес. Подальше от цивилизации. Подальше от «звериного капитализма и оголтелого шопинга». Вот только для лечения в психиатрической больнице ей пришлось вернуться в родной город.

Кадр из фильма «Капитан Фантастик»

Лечение, однако, не помогло. И Лесли там же, в клинике, вскрыла себе вены. Виновен ли в этом Бен? Да кто же, если не он? Не он ли втянул её в это? Вынудил жить в лесу? Не он ли не пускал её детей в школу (а Лесли родила шестерых)? Не он ли заставлял их лазать по скалам, охотиться с ножом в руке и учить квантовую физику? Разве это называется воспитанием?! В общем, теперь въезд в город для Бена заказан – иначе детей у него сразу же отнимут. Но как быть, если эти дети хотят попрощаться с матерью? И тогда великовозрастный хиппи решает рискнуть – он вывозит семейство из леса и везет их на похороны. А заодно и знакомит по пути со «зверским оскалом капитализма»… Ну, то есть с цивилизацией. Ведь юная лесная «братва» в первый раз покинула свое «логово»…

Кадр из фильма «Капитан Фантастик»

Комедия? На тему похорон? Где в центре сюжета – тело матери? Да, я тоже считаю, что это, мягко говоря, недопустимо. Пусть даже и в черной комедии: не всё можно и нужно оправдывать фразами типа «таковы уж законы жанра, в черной комедии запретов нет». Как мне кажется, смерть близких людей – не повод для шуток. Так шутить нельзя. Ни при каких обстоятельствах. И жанр тут ни при чем. А потому, на мой взгляд, «Капитан Фантастик» палку сильно перегибает. Но. Есть одно большое и очень серьезное НО, которое все-таки может служить оправданием. Я объясню.

Кадр из фильма «Капитан Фантастик»

Дело в том, что у главного героя – бунтаря Бена – и у его жены Лесли к смерти отношение особое. Не такое, как в христианской религии. Для них смерть – часть жизненного цикла, не более. В язычестве есть такое понятие «обряд перехода»: перехода из одного состояния в другое, например, из живого – в неживое, и наоборот. А потому и рождение, и смерть – две стороны одного явления, то есть практически одно и то же. А раз так – зачем нужны слезы на похоронах? Потому Лесли и просит, чтобы её тело сожгли на костре под веселые песни – так требует языческий «обряд перехода». Обряд прославления жизни.

Кадр из фильма «Капитан Фантастик»

А раз даже смерть прославляет жизнь, то у авторов появляется возможность (и, наверное, моральное право) сделать фильм жизнерадостным, жизнеутверждающим. Чем они и воспользовались. При этом «Капитан Фантастик» – не бездумная безделушка, которую мастерили исключительно ради «ха-ха». Мэтту Россу – режиссеру и автору сценария – явно есть, о чем «поведать этому миру». Он дает нам возможность взглянуть на привычный уклад жизни как бы со стороны: глазами детей, которые всю свою жизнь провели в лесу. Но и побег от цивилизации Росс тоже не идеализирует.

Да, родителям удалось спрятать детей от всех современных «пороков», дать им фантастическое образование: шесть языков, высшую математику, политологию и т.д. Но зачем шесть языков жителю леса? А политология? И сколько бы книг они не прочли, это не поможет им при столкновении с реальностью. А реальность рано или поздно всё равно ведь догонит...

Кадр из фильма «Капитан Фантастик»

Таким образом, в «Капитане Фантастик» сталкиваются две противоположные позиции: жизнь рядового трутня в обществе потребления и побег от такого общества. Кто победит? – вы не поверите, но эти два лагеря сумеют договориться, сумеют выйти из состояния войны и найти общий язык (конкретнее сказать не могу – будут спойлеры). И за подобное примирение непримиримых систем поставим фильму большой жирный плюс: конфронтация, пусть даже замаскированная романтическим ореолом и благими намерениями, ни к чему хорошему никогда не приведет.

Кадр из фильма «Капитан Фантастик»

И да, чуть не забыла: «Капитан Фантастик» - участник конкурсной программы Сандэнс-2016 и обладатель приза за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля. Ну, это информация для тех, кого интересуют «регалии». А если неофициально… Если неофициально, то перед нами один из самых ярких фильмов американского авторского кино этого года. Да-да, именно так. Жизнеутверждающий и жизнелюбивый. Несмотря на свой крайне «специфический» сюжет.

В российском прокате с 11 августа 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Капитан Фантастик»

Вера Алёнушкина