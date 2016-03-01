«Зверополис»: Рецензия Киноафиши

Братец Лис и сестрица Кролик

Кадр из фильма "Зверополис"

Эй, кто сказал, что невозможное невозможно?! Пожалейте этого чудака – он ничего не слышал про Зверополис! А ведь «под небом голубым» «мегаполис золотой» все-таки есть! И любые мечты там сбываются – каждый зверь становится, кем захочет. Вот, например, пушистая малышка Джуди Хоппс. Ей так хотелось работать в полиции! Правда, кроликов, а тем более, барышень, туда никто никогда не брал, но разве это повод, чтобы разругаться с мечтой? Конечно же нет! И плюшевый комочек с большими ушками отправляется в город – охранять закон, арестовывать преступных львов и медведей.

Кадр из фильма "Зверополис"

Однако в идеальнейшем из городов всё оказывается не совсем идеально. Коллеги-полицейские – буйволы да носороги – на Джуди даже не смотрят: размером не вышла, чтобы ей серьезные дела доверять. Да и мирные граждане Зверополиса то и дело пытаются обмануть. Одному это даже удается – на удочку Хитрого Лиса Ника Уайлда наивная девушка-кролик попалась в момент. (Нет, не подумайте – он не пытался ею позавтракать: Зверополис – город цивилизованный, звериные инстинкты тут давно под запретом, особи всех пород живут тихо-мирно бок о бок.) А вскоре к юной мисс Хоппс приходит и беда поважнее: чтобы избавиться от чересчур настырной и ушастой сотрудницы, ей поручают стопроцентный глухарь. И требуют расправиться с ним за 48 часов. А иначе – назад, в деревню, копать морковные грядки…

Кадр из фильма "Зверополис"

Не вижу смысла ходить вокруг да около – скажу сразу. Диснеевский «Зверополис» имеет все шансы стать лучшим мультфильмом 2016-го, и, скорее всего, шансами этими он и воспользуется. И ничего, что на дворе только начало марта – взобраться на такую высоту, на которую взлетел «Зверополис», теперь будет крайне проблематично. Анимация, сюжет, диалоги, озвучка, музыка, драйв – за все ставлю пять, да ещё и не с одним плюсом. Потому как (простите за «нецензурное» слово!) получилось обалдеть как круто. И единственное, до чего можно было бы «докопаться» - это работа тех товарищей, которые мастерили бесчисленные трейлеры. Вот зачем надо было «спойлерить» с таким усердием, а? Ведь без всякого зазрения совести умудрились «засветить» больше половины сюжета!... Руки поотрывать за такое, ей-богу.

Кадр из фильма "Зверополис"

Но не будем о «грустном». Тем более, что, в отличие от других фильмов, сюрпризы «Зверополиса» трейлером не исчерпываются. В нем (вот ведь неожиданность!) вообще нет проходных мест, они отсутствуют в принципе. Нет такого: «подождите секундочку, этот кадр служебный, а дальше будет смешно». Всегда смешно, всегда интересно. Кстати, интереснее всего наблюдать за мимикой и реакцией всех без исключения персонажей: каждый из них очеловечен в лучших традициях анимации, в каждом читается принадлежность к определенному человеческому типу. Например, мелкий жулик Ник ведет себя как настоящий уличный прощелыга, и каждый его жест, каждый поворот головы, каждая гримаска на хитрой мордочке – это именно жест или гримаска бродячего уличного негодяя. И при этом он остается Лисом, а не становится волком или кем-то ещё. То же и с другими персонажами: в Буйволсоне «скрещиваются» черты буйвола и большого начальника, в Когтяузере – повадки леопарда и ленивого добродушного обжоры…

Кадр из фильма "Зверополис"

Чем еще симпатичен «Зверополис», так это своей актуальностью. И дело не в современных гаджетах, с которыми рогатые и хвостатые почти не расстаются. Дело в том, что за наивной фразой «старайся – и ты сможешь невозможное», прячется другая, гораздо более важная. «Будь терпимее к зверю другой породы, непохожему на тебя», - вот то, ради чего был придуман удивительный город. Но не пугайтесь такой серьезности – в сказочной стране нет места занудству. Погони, музыка, сумасшедший драйв – этого у «Зверополиса» не отнять! Просто там разговаривают на разных языках – и на взрослом языке тоже.

Кадр из фильма "Зверополис"

В прокате с 3 марта 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм "Зверополис"

Вера Алёнушкина