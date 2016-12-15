«Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории»: Рецензия Киноафиши

Изгой-один: Нерассказанная история

В прокат выходит один из самых долгожданных фильмов года, завершающих блокбастерную чехарду 2016-го. «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» не является новой частью космической саги, а лишь расширяет вселенную, став первым из планируемых спин-оффов студии. У режиссёрского руля в этот раз встал Гарет Эдвардс, известный зрителям по новому и на редкость плохому «Годзилле». Однако же к созданию ответвления всемирно любимых «Звёздных войн» постановщик подошёл куда более серьёзно: с фанатской скрупулезностью и усердием. И поэтому, благодаря его работе, на свет появился фильм, который ничем не уступает семи предыдущим.

Неустанно воспевая гимн феминизму, создатели фильма вновь ставят в центре повествования сильную и независимую девушку. В этот раз главной героиней стала Джин Эрсо, она же дочка инженера Галена Эрсо, породившего на свет ту самую Звезду Смерти. Совершенно одинокая, она находит своё место среди повстанцев, и именно ей предстоит выкрасть чертежи оружия, способного уничтожать целые планеты. А к чему это в итоге приведёт, вы и так знаете.

Кадр из фильма «Изгой-один: Звёздные войны. Истории»

«Изгой-один» – это мост, соединяющий старую и новую трилогии Джорджа Лукаса. Зрители наконец получат ответ на вопрос, который всегда оставался без ответа: откуда в Звезде Смерти появилось уязвимое место? Кроме того, фильм с ужасающей откровенностью показывает, как изменился мир после установления господства Империи. И эта мрачная картина выглядит практически безнадёжной без ярких световых мечей в руках тех, кому суждено положить конец всеобщим мучениям. Здесь нет великих героев, которым суждено пройти свой великий путь. Это история закулисных персонажей, которые подарили надежду на уничтожение зла, но не оставили своих имён в истории.

И если «Пробуждение силы» стирало руки в кровь, играя на струнах ностальгии, ослепляло зрелищностью и поглощало своим драйвом, то «Изгой-один» делает ставку на сильную историю, в которой нет свойственного франшизе ярко выраженного противостояния добра и зла, но есть всё то, за что мы так любим «Звёздные войны». Фильм делает низкий поклон старой трилогии и представляет собой совершенно новый формат во франшизе – формат военного кино. Однако вместо одного избранного, здесь в фокусе оказывается вся та рядовая масса, без которой не может быть выиграно ни одного сражение.

Кадр из фильма «Изгой-один: Звёздные войны. Истории»

Именно в персонажах заключается главная сила фильма. Да, здесь нет их явной эволюции, потому что они уже прошли все необходимые этапы развития. Но им предстоит обрести глубокую внутреннюю уверенность в том, насколько значим их личный вклад в общую миссию. «Изгой-один» может похвастаться действительно харизматичной и яркой подборкой героев, которые хоть и не переплюнут персонажей старой трилогии, но явно оставят позади персонажей трилогии 2000-ых. Более всего привлекает их неоднозначность, а затем уже свойственная каждому уникальность. Перед вами куда более закалённая и спокойная версия Рей в лице Джин Эрсо (Фелисити Джонс), потрёпанный войной повстанец Кассиан со своим мрачным прошлым (Диего Луна, уж больно похожий на Педро Паскаля), самый саркастичный и рассудительный дроид в истории К-2СО (Алан Тьюдик), служащий главным источником гэгов, а также вносящий восточные мотивы дуэт Донни Йена и Цзян Вэня, воскрешающих веру повстанцев в Силу, и имперский перебежчик Бодхи (Риз Ахмед), который доказывает, что твоё прошлое не имеет значение в настоящем (явный поклон Финну).

Кадр из фильма «Изгой-один: Звёздные войны. Истории»

Очевидно, что «Изгой-один» всем своим содержанием кричит о том, как он не хочет быть похож на всё, что было до него. Отчасти это получается, но он не упускает возможности ввернуть в сюжет пару отсылок, в очередной раз поговорить на тему сложных семейных отношений, показать уже знакомых персонажей (Мон Мотма, Бейл Органа), да и штурмовики остались неизменны – всё так же не научились попадать по цели. Зато вас ждёт, пожалуй, самый лучший момент с Дартом Вейдером, который всего лишь за несколько секунд выдаёт такое, чего не смог сделать во всех своих сценах до этого. Он буквально лишает воздуха всё пространство в пределах и за пределами экрана своим величием и могуществом, которые прежде ни разу не ощущались с такой силой. Чего уж говорить о батальных сценах – такое вы увидите впервые. Но самым радикальным отличием становится финал, который в рамках военного кино кажется предопределённым и неизбежным.

Кадр из фильма «Изгой-один: Звёздные войны. Истории»

Естественно, не обошлось и без шероховатостей. Главным недостатком стало появление в сюжете в качестве полноценного второстепенного героя гранд-моффа Таркина, полностью нарисованного на компьютере в связи с кончиной Питера Кушинга. На фоне настоящих людей он выглядел настолько «неживым», что даже назначение нового актёра на эту роль покажется куда более правильным выходом, несмотря на то, что это один из самых нелюбимых фанатами ходов. А вот другой воссозданный при помощи CGI персонаж, благодаря появлению всего на несколько секунд вызывает совсем другие эмоции. Можно также посетовать и на авторов сценария из-за слабых и слегка искусственных диалогов, но «Звёздные войны» всегда были сильны масштабом своей истории и колоритными персонажами, а «Изгой-один» с этой задачей справился на твёрдую пятёрку, за что ему можно простить всё.

Кадр из фильма «Изгой-один: Звёздные войны. Истории»

В российском прокате с 15 декабря 2016 года

Расписание и покупка на фильм «Изгой-один: Звёздные войны. Истории»

Трошина Олеся