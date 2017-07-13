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Тюльпанная лихорадка Тюльпанная лихорадка
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Tulip Fever

Тюльпанная лихорадка, 2016

2016 / Великобритания / США
7.3 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
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Фильм о любви, верности и тюльпанной лихорадке в Голландии 17 века
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Фильм «Тюльпанная лихорадка» - это новая работа Джастина Чадвика, известного по фильму «Ещё одна из рода Болейн». Актёрский состав в картине собрался очень впечатляющий: Алисия Викандер («Свет в океане», «Девушка из Дании»), Кара Делевинь («Отряд самоубийц», «Валериан и город тысячи планет»), Дэйн ДеХаан («Хроника», «Самый пьяный округ в мире»), Кристоф Вальц («Джанго Освобождённый», «Тарзан»), Зак Галифианакис («Мальчишник в Вегасе», «Шпионы по-соседству») и другие.

История, рассказанная в «Тюльпанной лихорадке», случилась в 17 веке. Именно тогда общество захватила настоящая тюльпанная лихорадка, когда эти цветы могли сделать тебя одним из самых богатых людей в округе или же разорить навеки. Торговец луковицами тюльпанов Корнелис берёт в жёны юную и прелестную Софи. И так как денег у него в избытке, в честь помолвки он заказывает семейный портрет. Однако постепенно отношения Софи и художника, выполняющего работу, переходят на другой уровень.

- Бюджет фильма «Тюльпанная лихорадка» составил 25 миллионов долларов

- На самом деле фильм был снят ещё в 2014-ом, однако его релиз постоянно отодвигался. Первые показы тогда не вызвали положительную реакцию, что привело почти к трёхлетней задержке проката

- Главную роль мог сыграть Маттиас Шонартс

- Кара Делевинь и Дэйн ДеХаан играют вместе в картине «Валериан и город тысячи планет», которая также выходит в прокат в 2017 году

- Фильм мог быть снят ещё в 2004. Тогда бы там сыграли Джуд Лоу и Кира Найтли

- Действие картины происходит в Нидерландах, а персонажи являются голландцами. Однако же лента полностью снималась в Великобритании и в ней нет ни одного голландского актёра

- Продюсер Элисон Оуэн сотрудничала с режиссером Джастином Чадвиком на съемках его первой полнометражной картины «Еще одна из рода Болейн»

- Так как Кристоф Вальц должен был участвовать еще в другом проекте, сцены с его участием были отсняты в первые три недели

- Идея снять картину «Тюльпанная лихорадка» пришла продюсеру Элисон Оуэн после того, как она прочла одноименный роман Деборы Моггак. И еще до его официальной публикации продюсер сразу же выкупила права на экранизацию, и спустя 2 дня к ней поступили предложения от Стивена Спилберга, Ридли Скотта и Харви Вайнштейна. Однако приступить к работе Оуэн смогла только спустя 15 лет, в 2014 году

- Большинство локаций Амстердама 1630-х были созданы искусственно усилиями художников-постановщиков. Канал был построен над поверхностью земли, так как выкапывание было бы слишком сложным и затратным. Дом Сандвоортов в Pinewood Studios построили в виде отдельно стоящего двухэтажного здания. Съемки фильма велись на протяжении девяти недель в Кенте, Эссексе, Норфолке, Суффолке и Pinewood Studios летом 2014 года

 

Голландия, 17 век. Луковицы прекрасных цветов становятся причиной баснословного богатства или унизительной нищеты. Жители Амстердама готовы ради них на все: обман, подлог… и даже убийство. В  атмосфере всеобщей тюльпаномании страсть бедного художника к молодой обольстительной  жене стареющего богатого торговца может завести очень далеко.

7.3 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 24 августа 2017
Премьера в мире 13 июля 2017
Возраст 16+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Джастин Чадвик
Джастин Чадвик
В ролях
Алисия Викандер
Алисия Викандер
Кара Делевинь
Кара Делевинь
Кристоф Вальц
Кристоф Вальц
Джек О’Коннелл
Джек О’Коннелл
Холлидей Грейнджер
Холлидей Грейнджер
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Постер фильма Тюльпанная лихорадка 6 постеров
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Тюльпанная лихорадка
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История разворачивается в Амстердаме 17-го века на фоне всеобщей тюльпанной лихорадки (или «тюльпаномании», как её часто называют историки) — всеобщего увлечения торговлей тюльпанными луковицами, поднявшего их цену до заоблачных высот. Пожилой купец Корнелис (Кристоф Вальц) берёт в жены юную послушницу монастыря Софию (Алисия Викандер), мечтая, что она родит ему наследника. Но с зачатием ребёнка долгое время не складывается. Корнелиус решает заказать совместный портрет и…
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Anastasia Ganina 27 августа 2017, 12:21
First to flower, first to fall
Тюльпанная лихорадка (Tulip fever, 2017, Джастин Чадвик). Несмотря на то, что об этом фильме вообще не говорят в… Читать дальше…
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