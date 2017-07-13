Тюльпанная лихорадка, 2016

Фильм «Тюльпанная лихорадка» - это новая работа Джастина Чадвика, известного по фильму «Ещё одна из рода Болейн». Актёрский состав в картине собрался очень впечатляющий: Алисия Викандер («Свет в океане», «Девушка из Дании»), Кара Делевинь («Отряд самоубийц», «Валериан и город тысячи планет»), Дэйн ДеХаан («Хроника», «Самый пьяный округ в мире»), Кристоф Вальц («Джанго Освобождённый», «Тарзан»), Зак Галифианакис («Мальчишник в Вегасе», «Шпионы по-соседству») и другие.
История, рассказанная в «Тюльпанной лихорадке», случилась в 17 веке. Именно тогда общество захватила настоящая тюльпанная лихорадка, когда эти цветы могли сделать тебя одним из самых богатых людей в округе или же разорить навеки. Торговец луковицами тюльпанов Корнелис берёт в жёны юную и прелестную Софи. И так как денег у него в избытке, в честь помолвки он заказывает семейный портрет. Однако постепенно отношения Софи и художника, выполняющего работу, переходят на другой уровень.
- Бюджет фильма «Тюльпанная лихорадка» составил 25 миллионов долларов
- На самом деле фильм был снят ещё в 2014-ом, однако его релиз постоянно отодвигался. Первые показы тогда не вызвали положительную реакцию, что привело почти к трёхлетней задержке проката
- Главную роль мог сыграть Маттиас Шонартс
- Кара Делевинь и Дэйн ДеХаан играют вместе в картине «Валериан и город тысячи планет», которая также выходит в прокат в 2017 году
- Фильм мог быть снят ещё в 2004. Тогда бы там сыграли Джуд Лоу и Кира Найтли
- Действие картины происходит в Нидерландах, а персонажи являются голландцами. Однако же лента полностью снималась в Великобритании и в ней нет ни одного голландского актёра
- Продюсер Элисон Оуэн сотрудничала с режиссером Джастином Чадвиком на съемках его первой полнометражной картины «Еще одна из рода Болейн»
- Так как Кристоф Вальц должен был участвовать еще в другом проекте, сцены с его участием были отсняты в первые три недели
- Идея снять картину «Тюльпанная лихорадка» пришла продюсеру Элисон Оуэн после того, как она прочла одноименный роман Деборы Моггак. И еще до его официальной публикации продюсер сразу же выкупила права на экранизацию, и спустя 2 дня к ней поступили предложения от Стивена Спилберга, Ридли Скотта и Харви Вайнштейна. Однако приступить к работе Оуэн смогла только спустя 15 лет, в 2014 году
- Большинство локаций Амстердама 1630-х были созданы искусственно усилиями художников-постановщиков. Канал был построен над поверхностью земли, так как выкапывание было бы слишком сложным и затратным. Дом Сандвоортов в Pinewood Studios построили в виде отдельно стоящего двухэтажного здания. Съемки фильма велись на протяжении девяти недель в Кенте, Эссексе, Норфолке, Суффолке и Pinewood Studios летом 2014 года
Голландия, 17 век. Луковицы прекрасных цветов становятся причиной баснословного богатства или унизительной нищеты. Жители Амстердама готовы ради них на все: обман, подлог… и даже убийство. В атмосфере всеобщей тюльпаномании страсть бедного художника к молодой обольстительной жене стареющего богатого торговца может завести очень далеко.
Тюльпанная лихорадка (Tulip fever, 2017, Джастин Чадвик). Несмотря на то, что об этом фильме вообще не говорят в… Читать дальше…
Торговый Амстердам, пышные платья, вода, богатый делец, буквально покупающий себе жену из монастыря, блюда, картины,… Читать дальше…