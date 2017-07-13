Тюльпанная лихорадка, 2016

- Бюджет фильма «Тюльпанная лихорадка» составил 25 миллионов долларов

- На самом деле фильм был снят ещё в 2014-ом, однако его релиз постоянно отодвигался. Первые показы тогда не вызвали положительную реакцию, что привело почти к трёхлетней задержке проката

- Главную роль мог сыграть Маттиас Шонартс

- Кара Делевинь и Дэйн ДеХаан играют вместе в картине «Валериан и город тысячи планет», которая также выходит в прокат в 2017 году

- Фильм мог быть снят ещё в 2004. Тогда бы там сыграли Джуд Лоу и Кира Найтли

- Действие картины происходит в Нидерландах, а персонажи являются голландцами. Однако же лента полностью снималась в Великобритании и в ней нет ни одного голландского актёра

- Продюсер Элисон Оуэн сотрудничала с режиссером Джастином Чадвиком на съемках его первой полнометражной картины «Еще одна из рода Болейн»

- Так как Кристоф Вальц должен был участвовать еще в другом проекте, сцены с его участием были отсняты в первые три недели

- Идея снять картину «Тюльпанная лихорадка» пришла продюсеру Элисон Оуэн после того, как она прочла одноименный роман Деборы Моггак. И еще до его официальной публикации продюсер сразу же выкупила права на экранизацию, и спустя 2 дня к ней поступили предложения от Стивена Спилберга, Ридли Скотта и Харви Вайнштейна. Однако приступить к работе Оуэн смогла только спустя 15 лет, в 2014 году

- Большинство локаций Амстердама 1630-х были созданы искусственно усилиями художников-постановщиков. Канал был построен над поверхностью земли, так как выкапывание было бы слишком сложным и затратным. Дом Сандвоортов в Pinewood Studios построили в виде отдельно стоящего двухэтажного здания. Съемки фильма велись на протяжении девяти недель в Кенте, Эссексе, Норфолке, Суффолке и Pinewood Studios летом 2014 года