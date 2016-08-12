«Афера под прикрытием»: Рецензия Киноафиши

Операция Д

Есть такая профессия – дурить людям головы. Влезать к ним в душу, разглагольствовать о вечной любви – и предавать. А потом спокойно идти в бухгалтерию за зарплатой. Или на банкет – обмывать очередной орден. Или к начальству на ковер – за благодарностью с занесением в личное дело. В общем, не профессия, а мечта: деньги, уважение, слава – всё при ней. Одно лишь нехорошо – до пенсии доживают не все. Ибо агентов под прикрытием, специалистов по внедрению в преступные организации – эти самые преступные организации почему-то терпеть не могут…

Кадр из фильма «Афера под прикрытием»

Вот и у Боба Мейзура (Брайан Крэнстон) шансов дотянуть до пенсии было не так уж и много. Теперь же их вовсе нет: пару дней назад ему поручили просочиться в крупнейший наркокартель, который сплавляет на рынок 15 тонн кокаина в год. В напарники же Боб получил настоящего раздолбая (Джон Легуизамо ). Так вот, этой несладкой парочке нужно отследить финансовые потоки самого успешного в истории нарко-синдиката. И выйти на его главарей, которые, разумеется, светиться особо не желают. Авантюра получила кодовое название «Операция Д» – операция по отслеживанию грязных Денег…

Кадр из фильма «Афера под прикрытием»

Странное дело: в основе фильма – реальная ситуация. Более того, «Афера под прикрытием» снята по мемуарам того самого «специалиста по внедрению», о котором и идет речь. Но смотришь на экран – и смеяться хочется. Потому что дырки в сценарии такие, что от правдоподобия не остается даже намека. Ибо нельзя с девяти до шести изображать матерого финансового воротилу, а в оставшееся время посещать планерки в полицейском участке и водить жену в самый популярный ресторан города. Да и домой возвращаться каждый вечер тоже как-то не очень умно. Особенно, если наркомафия прочно сидит у тебя на хвосте и жаждет проверить, а не обманываешь ли ты её.

Кадр из фильма «Афера под прикрытием»

Придирки, скажете вы. Хорошо, тогда представьте себе Штирлица, который каждый день в конце «смены» отправляется домой к жене и детям пить чай с плюшками. (Причем, по ходу пьесы выясняется, что враги прекрасно знают его адрес.) Как долго проживет такой «Штирлиц»? А вот сценаристы почему-то уверены, что горе-конспиратор Боб Мейзур не просто выживет, но и мафиозного спрута обмануть сможет. И не просто обмануть, но и заставить полюбить себя большой и чистой любовью. Ибо все матерые «воры в законе» вдруг как один теряют рассудок, забывают про осторожность и назначают Боба (невесть откуда взявшегося) на роль лучшего друга. С какой такой радости – непонятно.

Кадр из фильма «Афера под прикрытием»

Но шут с ним, со сценарием. Проколы в фабуле – не единственная проблема «Аферы». Беда в том, что Брэд Фурман (режиссер небезызвестного «Линкольна для адвоката») уж очень сильно хотел сделать боевик в стиле «олдскул» и со «стариной» сильно переборщил. В результате мы имеем полностью вторичный, старомодный, совершенно неактуальный фильм с неприлично дешевой картинкой. (А в русской версии еще и отвратительно записанный дубляж). Да, есть несколько очень хороших эмоциональных всплесков, есть динамика (пусть и не всегда), есть несколько интересных актеров (например, Дайан Крюгер в роли подставной невесты). Но, в общем и целом, ничего нового или необычного «Афера под прикрытием» не предлагает. К сожалению.

Вера Алёнушкина

В русском прокате с 11 августа 2016 г.

Расписание и покупка билетов на фильм «Афера под прикрытием»