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Зверопой, 2016

2016 / США
7.7 Оцените
75 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёром мультфильма о поющих животных «Зверопой» стал британец Гарт Дженнингс, самой известной работой в кино которого является «Автостопом по галактике». А в его первом анимационном творении персонажи заговорят, а точнее, запоют, голосами таких бесподобных актёров, как Скарлетт Йохансон («Мстители»), Мэттью МакКонахи («Интерстеллар»), Тэрон Эджертон («Kingsman: Секретная служба»), Риз Уизерспун («Блондинка в законе») и Сет Макфарлейн («Миллион способов потерять голову», «Тэд»).

Мультфильмы о животных всегда были и остаются на пике популярности. «Зверопой» – это не продолжение нашумевшего «Зверополиса», хотя мультфильм также покажет жизнь большого города, заселённого самыми разными животными. И объединяет их одно – любовь к музыке. В городе проводится певческий конкурс, и теперь любой зверёк сможет прийти на прослушивание. Какие же новые таланты откроются миру? Может, это будет маленькая улитка? Или поросёнок, исполняющий Леди Гагу?

- Режиссёр Гарт Дженнингс озвучивал одного из героев картины Уэса Андерсона «Бесподобный мистер Фокс»

- «Зверопой» - это первый полнометражный фильм Дженнингса за последние 10 лет. Его прошлая картина «Сын Рембо» вышла в 2007 году

- Тэрон Эджертон впервые озвучивает героя анимационной картины. Актёр признался, что очень любит петь и действительно умеет это делать

- Зрители услышат в мультфильме «Зверопой» 85 известных песен: начиная с 40-х годов и до наших дней

- Сет Макфарлейн впервые озвучивает героя полнометражного мультфильма не для своей студии Fuzzy Door Productions

- В мультфильме «Тайная жизнь домашних животных» можно заметить на машине постер к картине «Зверопой»

- В титрах сказано, что мультфильм посвящается памяти Игоря Хайта, который был его анимационным продюсером. Во время работы над картиной он скончался от рака

- В трейлере герой Тэрона Эджертона, горилла Джонни, поёт песни «The Way I Feel Inside» группы The Zombies и  « Stay With Me» Сэма Смита.

- Сыновья режиссёра Гарта Дженнингса озвучили нескольких поросят в мультфильме. Сам же он озвучил мисс Кроули

- Риз Уизерспун до этого озвучивала персонажа мультфильма «Монстры против пришельцев»

- Мэтью МакКонахи второй раз дарит свой голос анимационному герою, до этого он озвучил персонажа в мультфильме «Кубо: Легенда о самурае»

- В мультфильме есть несколько отсылок к трилогии «Назад в будущее». Также в картине Сета Макфарлейна, принимавшего участие в озвучании «Зверопоя», присутствует оммаж культовой классике Роберта Земекиса

Коала по имени Бастер нанимает своего лучшего друга для помощи в организации конкурса пения.

7.7 Оцените
75 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 2 марта 2017
Премьера онлайн 15 мая 2017
Премьера в мире 11 сентября 2016
Возраст 6+
Прокатчик UPI
Режиссер
Гарт Дженнингс
Гарт Дженнингс
В ролях
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
Мэттью МакКонахи
Мэттью МакКонахи
Сет МакФарлейн
Сет МакФарлейн
Тэрон Эджертон
Тэрон Эджертон
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Зверопой 18 постеров
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Зверопой
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«Зверопой» - это как если бы вы хотели посмотреть продолжение «Зверополиса», но увидели анимационную версию шоу «Голос». Да, надежда, подаренная российскими локализаторами, быстро улетучивается, оставляя после себя легкую грустинку. Но если вам не пять, то вы быстро возьмете себя в руки и посмотрите на картину без всяких ассоциаций. Это новая работа Illumination Entertainment, которая когда-то поразила всех своим «Гадким Я», разочаровала…
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