Зверопой, 2016

- Режиссёр Гарт Дженнингс озвучивал одного из героев картины Уэса Андерсона «Бесподобный мистер Фокс»

- «Зверопой» - это первый полнометражный фильм Дженнингса за последние 10 лет. Его прошлая картина «Сын Рембо» вышла в 2007 году

- Тэрон Эджертон впервые озвучивает героя анимационной картины. Актёр признался, что очень любит петь и действительно умеет это делать

- Зрители услышат в мультфильме «Зверопой» 85 известных песен: начиная с 40-х годов и до наших дней

- Сет Макфарлейн впервые озвучивает героя полнометражного мультфильма не для своей студии Fuzzy Door Productions

- В мультфильме «Тайная жизнь домашних животных» можно заметить на машине постер к картине «Зверопой»

- В титрах сказано, что мультфильм посвящается памяти Игоря Хайта, который был его анимационным продюсером. Во время работы над картиной он скончался от рака

- В трейлере герой Тэрона Эджертона, горилла Джонни, поёт песни «The Way I Feel Inside» группы The Zombies и « Stay With Me» Сэма Смита.

- Сыновья режиссёра Гарта Дженнингса озвучили нескольких поросят в мультфильме. Сам же он озвучил мисс Кроули

- Риз Уизерспун до этого озвучивала персонажа мультфильма «Монстры против пришельцев»

- Мэтью МакКонахи второй раз дарит свой голос анимационному герою, до этого он озвучил персонажа в мультфильме «Кубо: Легенда о самурае»

- В мультфильме есть несколько отсылок к трилогии «Назад в будущее». Также в картине Сета Макфарлейна, принимавшего участие в озвучании «Зверопоя», присутствует оммаж культовой классике Роберта Земекиса