Зверопой, 2016

Режиссёром мультфильма о поющих животных «Зверопой» стал британец Гарт Дженнингс, самой известной работой в кино которого является «Автостопом по галактике». А в его первом анимационном творении персонажи заговорят, а точнее, запоют, голосами таких бесподобных актёров, как Скарлетт Йохансон («Мстители»), Мэттью МакКонахи («Интерстеллар»), Тэрон Эджертон («Kingsman: Секретная служба»), Риз Уизерспун («Блондинка в законе») и Сет Макфарлейн («Миллион способов потерять голову», «Тэд»).
Мультфильмы о животных всегда были и остаются на пике популярности. «Зверопой» – это не продолжение нашумевшего «Зверополиса», хотя мультфильм также покажет жизнь большого города, заселённого самыми разными животными. И объединяет их одно – любовь к музыке. В городе проводится певческий конкурс, и теперь любой зверёк сможет прийти на прослушивание. Какие же новые таланты откроются миру? Может, это будет маленькая улитка? Или поросёнок, исполняющий Леди Гагу?
- Режиссёр Гарт Дженнингс озвучивал одного из героев картины Уэса Андерсона «Бесподобный мистер Фокс»
- «Зверопой» - это первый полнометражный фильм Дженнингса за последние 10 лет. Его прошлая картина «Сын Рембо» вышла в 2007 году
- Тэрон Эджертон впервые озвучивает героя анимационной картины. Актёр признался, что очень любит петь и действительно умеет это делать
- Зрители услышат в мультфильме «Зверопой» 85 известных песен: начиная с 40-х годов и до наших дней
- Сет Макфарлейн впервые озвучивает героя полнометражного мультфильма не для своей студии Fuzzy Door Productions
- В мультфильме «Тайная жизнь домашних животных» можно заметить на машине постер к картине «Зверопой»
- В титрах сказано, что мультфильм посвящается памяти Игоря Хайта, который был его анимационным продюсером. Во время работы над картиной он скончался от рака
- В трейлере герой Тэрона Эджертона, горилла Джонни, поёт песни «The Way I Feel Inside» группы The Zombies и « Stay With Me» Сэма Смита.
- Сыновья режиссёра Гарта Дженнингса озвучили нескольких поросят в мультфильме. Сам же он озвучил мисс Кроули
- Риз Уизерспун до этого озвучивала персонажа мультфильма «Монстры против пришельцев»
- Мэтью МакКонахи второй раз дарит свой голос анимационному герою, до этого он озвучил персонажа в мультфильме «Кубо: Легенда о самурае»
- В мультфильме есть несколько отсылок к трилогии «Назад в будущее». Также в картине Сета Макфарлейна, принимавшего участие в озвучании «Зверопоя», присутствует оммаж культовой классике Роберта Земекиса
Коала по имени Бастер нанимает своего лучшего друга для помощи в организации конкурса пения.
Что будет, если соединить животных из мультфильма "Зверополис" и шоу "Голос"?… Читать дальше…
зал замирал и топал в такт - дети выходили с довольными лицами!… Читать дальше…