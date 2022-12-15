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Лучшие фильмы в прокате

Человек-паук: Нет пути домой
1 Человек-паук: Нет пути домой
фантастика, боевик, приключения 2021, США
9.1
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Зеленая миля
2 Зеленая миля
драма 1999, США
9.0
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Черный телефон
3 Черный телефон
ужасы 2022, США
9.0
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Коати. Легенда джунглей
4 Коати. Легенда джунглей
анимация 2021, Мексика
9.0
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Байкал. Удивительные приключения Юмы
5 Байкал. Удивительные приключения Юмы
документальный, семейный 2021, Россия
8.9
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Побег из Шоушенка
6 Побег из Шоушенка
драма, триллер 1994, США
8.9
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Подельники
7 Подельники
драма, триллер 2022, Россия
8.7
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Соник 2 в кино
8 Соник 2 в кино
боевик, комедия, приключения 2022, США
8.7
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Майор
9 Майор
боевик, биография, драма 2022, Индия
8.7
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Анчартед: на картах не значится
10 Анчартед: на картах не значится
боевик, приключения 2022, США
8.6
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Три кота и море приключений
11 Три кота и море приключений
анимация, приключения 2022, Россия
8.6
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Казнь
12 Казнь
триллер 2021, Россия
8.6
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Аманат
13 Аманат
биография, исторический, драма 2022, Россия
8.6
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Реки
14 Реки
документальный 2021, Австралия
8.5
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Красавица и дракон
15 Красавица и дракон
приключения, анимация, драма 2021, Япония
8.5
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Отец
16 Отец
драма 2020, Великобритания / Франция
8.5
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Сказка о потерянном времени
17 Сказка о потерянном времени
семейный, сказка 1964, СССР
8.5
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Достучаться до небес
18 Достучаться до небес
боевик, драма, приключения, комедия 1997, Германия / Нидерланды / Бельгия
8.5
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Гнев человеческий
19 Гнев человеческий
криминал, боевик, триллер 2021, Великобритания
8.5
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Мир Юрского периода: Господство
20 Мир Юрского периода: Господство
фантастика, приключения, боевик 2022, США
8.5
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Мой папа – вождь
21 Мой папа – вождь
комедия, семейный 2022, Россия
8.5
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Маленькие женщины
22 Маленькие женщины
мелодрама, драма 2019, США
8.5
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Остров проклятых
23 Остров проклятых
драма, мистика, триллер 2009, США
8.4
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Ника
24 Ника
драма, биография 2022, Россия
8.4
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Бойцовский клуб
25 Бойцовский клуб
триллер, боевик, драма 1999, США / Германия
8.4
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Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
26 Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
фантастика, боевик, приключения 2022, США
8.4
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Бэтмен
27 Бэтмен
фантастика, боевик, криминал 2022, США
8.4
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Супергерои
28 Супергерои
комедия, драма, мелодрама 2021, Италия
8.4
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Своя война: Шторм в пустыне
29 Своя война: Шторм в пустыне
боевик, драма 2022, Россия
8.4
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Кин-дза-дза
30 Кин-дза-дза
фантастика, драма, комедия 1986, СССР
8.3
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Чемпион мира
31 Чемпион мира
драма 2021, Россия
8.3
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Большой красный пес Клиффорд
32 Большой красный пес Клиффорд
анимация, семейный 2021, США
8.2
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Камон Камон
33 Камон Камон
драма 2021, США
8.2
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Тайна третьей планеты
34 Тайна третьей планеты
анимация, приключения, семейный, фантастика 1981, СССР
8.2
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Одна
35 Одна
приключения, катастрофа 2022, Россия
8.2
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Топ Ган: Мэверик
36 Топ Ган: Мэверик
боевик 2022, США
8.2
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Певица на всю голову
37 Певица на всю голову
комедия, мелодрама 2020, Австралия / США
8.2
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Миллионер из трущоб
38 Миллионер из трущоб
мелодрама, драма, комедия 2008, Великобритания
8.2
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Шербурские зонтики
39 Шербурские зонтики
мелодрама, драма, мюзикл 1964, Франция / Германия
8.2
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Укрась прощальное утро цветами обещания
40 Укрась прощальное утро цветами обещания
анимация, драма, приключения, аниме 2018, Япония
8.1
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Песнь моря
41 Песнь моря
фэнтези, анимация, семейный 2014, Ирландия / Дания / Бельгия
8.1
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Гарри Поттер и Орден Феникса
42 Гарри Поттер и Орден Феникса
сказка, семейный, драма, приключения 2007, Великобритания / США
8.1
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CODA: ребенок глухих родителей
43 CODA: ребенок глухих родителей
драма 2021, США
8.1
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Цареубийца
44 Цареубийца
драма, исторический 1991, Великобритания / СССР
8.1
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Варяг
45 Варяг
боевик, триллер, драма, исторический 2022, США
8.1
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Мистер нокаут
46 Мистер нокаут
спорт 2022, Россия
8.0
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Земля: Один потрясающий день
47 Земля: Один потрясающий день
документальный, семейный 2017, Великобритания
8.0
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Праздник
48 Праздник
комедия, мелодрама 1938, США
8.0
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На острие
49 На острие
спорт 2020, Россия
8.0
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Эми
50 Эми
документальный, мюзикл 2015, Великобритания
8.0
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Дюна
51 Дюна
фантастика, боевик, приключения 2021, США
8.0
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Самый лучший босс
52 Самый лучший босс
комедия 2021, Испания
7.9
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Дурак
53 Дурак
драма 2014, Россия
7.9
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Ветер крепчает
54 Ветер крепчает
драма, анимация, аниме 2013, Япония
7.9
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Бультерьер
55 Бультерьер
драма 2022, Россия
7.9
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Финник
56 Финник
анимация, приключения, комедия 2022, Россия
7.9
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Марья-искусница
57 Марья-искусница
фэнтези, семейный, приключения 1959, СССР
7.9
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Еще по одной
58 Еще по одной
комедия, драма 2020, Дания / Швеция / Нидерланды
7.9
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Флешбэк
59 Флешбэк
боевик, триллер 2022, США
7.9
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Пес-самурай и город кошек
60 Пес-самурай и город кошек
боевик, анимация, комедия 2022, Великобритания / Китай / США
7.9
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Ночь на земле
61 Ночь на земле
драма, комедия 1991, США
7.9
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Машенька
62 Машенька
мелодрама, военный 1942, СССР
7.8
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Влюблённые в небо
63 Влюблённые в небо
аниме 2022, Япония
7.8
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Балканский рубеж
64 Балканский рубеж
боевик, драма, военный 2019, Россия / Сербия
7.8
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Любит — не любит
65 Любит — не любит
анимация, комедия, мелодрама 2020, Япония
7.8
Оцените
Я краснею
66 Я краснею
приключения, анимация, комедия 2022, Канада
7.8
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Волк с Уолл-стрит
67 Волк с Уолл-стрит
драма, криминал 2013, США
7.8
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Анна Каренина
68 Анна Каренина
драма 1967, СССР
7.8
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Кощей. Похититель невест
69 Кощей. Похититель невест
анимация, комедия 2022, Россия
7.8
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Артек. Большое путешествие
70 Артек. Большое путешествие
комедия 2022, Россия
7.8
Оцените
Двойная жизнь Вероники
71 Двойная жизнь Вероники
фэнтези, мелодрама, драма, мюзикл 1991, Франция / Польша / Норвегия
7.8
Оцените
Мой волк
72 Мой волк
приключения, семейный 2021, Франция
7.8
Оцените
Мирай из будущего
73 Мирай из будущего
анимация, фэнтези, аниме 2018, Япония
7.7
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Волшебный дракон
74 Волшебный дракон
анимация, фэнтези 2021, США / Китай
7.7
Оцените
Выживут только любовники
75 Выживут только любовники
фантастика, триллер, драма 2013, США
7.7
Оцените
Ностальгия
76 Ностальгия
драма 1983, Италия / СССР
7.7
Оцените
Несколько дней из жизни И.И. Обломова
77 Несколько дней из жизни И.И. Обломова
драма 1979, СССР
7.7
Оцените
78 Жить
драма 2022, Великобритания
7.7
Оцените
Последний богатырь: Корень зла
79 Последний богатырь: Корень зла
фэнтези, приключения 2020, Россия
7.7
Оцените
Вайолет Эвергарден. Вечность и призрак пера
80 Вайолет Эвергарден. Вечность и призрак пера
анимация, аниме 2019, Япония
7.7
Оцените
Асса
81 Асса
исторический, мелодрама, мюзикл, драма 1987, СССР
7.7
Оцените
Великий
82 Великий
драма 2020, США
7.7
Оцените
Охота
83 Охота
драма 2012, Дания
7.7
Оцените
Неувольняемый
84 Неувольняемый
комедия 2022, Франция
7.6
Оцените
Блокадный дневник
85 Блокадный дневник
драма 2020, Россия
7.6
Оцените
Худший человек на свете
86 Худший человек на свете
драма, комедия, мелодрама 2021, Норвегия / Франция / Швеция / Дания
7.6
Оцените
Эннио. Маэстро
87 Эннио. Маэстро
биография, документальный, музыка 2021, Италия / Бельгия / Нидерланды / Япония
7.6
Оцените
Молодой человек
88 Молодой человек
комедия 2022, Россия
7.6
Оцените
Квадрат
89 Квадрат
драма 2017, Швеция / Германия / Дания / Франция
7.6
Оцените
Носферату, симфония ужаса
90 Носферату, симфония ужаса
ужасы, фэнтези, триллер 1922, Германия
7.6
Оцените
Красная черепаха
91 Красная черепаха
анимация 2016, Франция
7.6
Оцените
Мертвец
92 Мертвец
криминал, вестерн, драма, приключения 1995, США / Германия / Япония
7.6
Оцените
Сияющая звезда
93 Сияющая звезда
анимация, фэнтези, мюзикл 2022, Корея
7.5
Оцените
Эскортницы
94 Эскортницы
драма 2021, Польша
7.5
Оцените
Майор
95 Майор
драма 2013, Россия
7.5
Оцените
Пушки Акимбо
96 Пушки Акимбо
боевик, комедия 2019, Великобритания / Германия / Новая Зеландия
7.5
Оцените
Пришельцы в доме
97 Пришельцы в доме
анимация 2018, Германия / Люксембург / Дания
7.5
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Родители строгого режима
98 Родители строгого режима
комедия 2022, Россия
7.5
Оцените
Драйв
99 Драйв
драма, боевик 2011, США
7.5
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Белль и Себастьян
100 Белль и Себастьян
приключения 2013, Франция
7.5
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Зеленая миля
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Черный телефон
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Коати. Легенда джунглей
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