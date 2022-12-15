Лучшие фильмы в прокате

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Скоро в прокате "Нахимовцы"
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1
Человек-паук: Нет пути домой
фантастика, боевик, приключения
2021, США
9.1
Оцените
2
Зеленая миля
драма
1999, США
9.0
Оцените
3
Черный телефон
ужасы
2022, США
9.0
Оцените
4
Коати. Легенда джунглей
анимация
2021, Мексика
9.0
Оцените
5
Байкал. Удивительные приключения Юмы
документальный, семейный
2021, Россия
8.9
Оцените
6
Побег из Шоушенка
драма, триллер
1994, США
8.9
Оцените
7
Подельники
драма, триллер
2022, Россия
8.7
Оцените
8
Соник 2 в кино
боевик, комедия, приключения
2022, США
8.7
Оцените
9
Майор
боевик, биография, драма
2022, Индия
8.7
Оцените
10
Анчартед: на картах не значится
боевик, приключения
2022, США
8.6
Оцените
11
Три кота и море приключений
анимация, приключения
2022, Россия
8.6
Оцените
12
Казнь
триллер
2021, Россия
8.6
Оцените
13
Аманат
биография, исторический, драма
2022, Россия
8.6
Оцените
14
Реки
документальный
2021, Австралия
8.5
Оцените
15
Красавица и дракон
приключения, анимация, драма
2021, Япония
8.5
Оцените
16
Отец
драма
2020, Великобритания / Франция
8.5
Оцените
17
Сказка о потерянном времени
семейный, сказка
1964, СССР
8.5
Оцените
18
Достучаться до небес
боевик, драма, приключения, комедия
1997, Германия / Нидерланды / Бельгия
8.5
Оцените
19
Гнев человеческий
криминал, боевик, триллер
2021, Великобритания
8.5
Оцените
20
Мир Юрского периода: Господство
фантастика, приключения, боевик
2022, США
8.5
Оцените
21
Мой папа – вождь
комедия, семейный
2022, Россия
8.5
Оцените
22
Маленькие женщины
мелодрама, драма
2019, США
8.5
Оцените
23
Остров проклятых
драма, мистика, триллер
2009, США
8.4
Оцените
24
Ника
драма, биография
2022, Россия
8.4
Оцените
25
Бойцовский клуб
триллер, боевик, драма
1999, США / Германия
8.4
Оцените
26
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
фантастика, боевик, приключения
2022, США
8.4
Оцените
27
Бэтмен
фантастика, боевик, криминал
2022, США
8.4
Оцените
28
Супергерои
комедия, драма, мелодрама
2021, Италия
8.4
Оцените
29
Своя война: Шторм в пустыне
боевик, драма
2022, Россия
8.4
Оцените
30
Кин-дза-дза
фантастика, драма, комедия
1986, СССР
8.3
Оцените
31
Чемпион мира
драма
2021, Россия
8.3
Оцените
32
Большой красный пес Клиффорд
анимация, семейный
2021, США
8.2
Оцените
33
Камон Камон
драма
2021, США
8.2
Оцените
34
Тайна третьей планеты
анимация, приключения, семейный, фантастика
1981, СССР
8.2
Оцените
35
Одна
приключения, катастрофа
2022, Россия
8.2
Оцените
36
Топ Ган: Мэверик
боевик
2022, США
8.2
Оцените
37
Певица на всю голову
комедия, мелодрама
2020, Австралия / США
8.2
Оцените
38
Миллионер из трущоб
мелодрама, драма, комедия
2008, Великобритания
8.2
Оцените
39
Шербурские зонтики
мелодрама, драма, мюзикл
1964, Франция / Германия
8.2
Оцените
40
Укрась прощальное утро цветами обещания
анимация, драма, приключения, аниме
2018, Япония
8.1
Оцените
41
Песнь моря
фэнтези, анимация, семейный
2014, Ирландия / Дания / Бельгия
8.1
Оцените
42
Гарри Поттер и Орден Феникса
сказка, семейный, драма, приключения
2007, Великобритания / США
8.1
Оцените
43
CODA: ребенок глухих родителей
драма
2021, США
8.1
Оцените
44
Цареубийца
драма, исторический
1991, Великобритания / СССР
8.1
Оцените
45
Варяг
боевик, триллер, драма, исторический
2022, США
8.1
Оцените
46
Мистер нокаут
спорт
2022, Россия
8.0
Оцените
47
Земля: Один потрясающий день
документальный, семейный
2017, Великобритания
8.0
Оцените
48
Праздник
комедия, мелодрама
1938, США
8.0
Оцените
49
На острие
спорт
2020, Россия
8.0
Оцените
50
Эми
документальный, мюзикл
2015, Великобритания
8.0
Оцените
51
Дюна
фантастика, боевик, приключения
2021, США
8.0
Оцените
52
Самый лучший босс
комедия
2021, Испания
7.9
Оцените
53
Дурак
драма
2014, Россия
7.9
Оцените
54
Ветер крепчает
драма, анимация, аниме
2013, Япония
7.9
Оцените
55
Бультерьер
драма
2022, Россия
7.9
Оцените
56
Финник
анимация, приключения, комедия
2022, Россия
7.9
Оцените
57
Марья-искусница
фэнтези, семейный, приключения
1959, СССР
7.9
Оцените
58
Еще по одной
комедия, драма
2020, Дания / Швеция / Нидерланды
7.9
Оцените
59
Флешбэк
боевик, триллер
2022, США
7.9
Оцените
60
Пес-самурай и город кошек
боевик, анимация, комедия
2022, Великобритания / Китай / США
7.9
Оцените
61
Ночь на земле
драма, комедия
1991, США
7.9
Оцените
62
Машенька
мелодрама, военный
1942, СССР
7.8
Оцените
63
Влюблённые в небо
аниме
2022, Япония
7.8
Оцените
64
Балканский рубеж
боевик, драма, военный
2019, Россия / Сербия
7.8
Оцените
65
Любит — не любит
анимация, комедия, мелодрама
2020, Япония
7.8
Оцените
66
Я краснею
приключения, анимация, комедия
2022, Канада
7.8
Оцените
67
Волк с Уолл-стрит
драма, криминал
2013, США
7.8
Оцените
68
Анна Каренина
драма
1967, СССР
7.8
Оцените
69
Кощей. Похититель невест
анимация, комедия
2022, Россия
7.8
Оцените
70
Артек. Большое путешествие
комедия
2022, Россия
7.8
Оцените
71
Двойная жизнь Вероники
фэнтези, мелодрама, драма, мюзикл
1991, Франция / Польша / Норвегия
7.8
Оцените
72
Мой волк
приключения, семейный
2021, Франция
7.8
Оцените
73
Мирай из будущего
анимация, фэнтези, аниме
2018, Япония
7.7
Оцените
74
Волшебный дракон
анимация, фэнтези
2021, США / Китай
7.7
Оцените
75
Выживут только любовники
фантастика, триллер, драма
2013, США
7.7
Оцените
76
Ностальгия
драма
1983, Италия / СССР
7.7
Оцените
77
Несколько дней из жизни И.И. Обломова
драма
1979, СССР
7.7
Оцените
78
Жить
драма
2022, Великобритания
7.7
Оцените
79
Последний богатырь: Корень зла
фэнтези, приключения
2020, Россия
7.7
Оцените
80
Вайолет Эвергарден. Вечность и призрак пера
анимация, аниме
2019, Япония
7.7
Оцените
81
Асса
исторический, мелодрама, мюзикл, драма
1987, СССР
7.7
Оцените
82
Великий
драма
2020, США
7.7
Оцените
83
Охота
драма
2012, Дания
7.7
Оцените
84
Неувольняемый
комедия
2022, Франция
7.6
Оцените
85
Блокадный дневник
драма
2020, Россия
7.6
Оцените
86
Худший человек на свете
драма, комедия, мелодрама
2021, Норвегия / Франция / Швеция / Дания
7.6
Оцените
87
Эннио. Маэстро
биография, документальный, музыка
2021, Италия / Бельгия / Нидерланды / Япония
7.6
Оцените
88
Молодой человек
комедия
2022, Россия
7.6
Оцените
89
Квадрат
драма
2017, Швеция / Германия / Дания / Франция
7.6
Оцените
90
Носферату, симфония ужаса
ужасы, фэнтези, триллер
1922, Германия
7.6
Оцените
91
Красная черепаха
анимация
2016, Франция
7.6
Оцените
92
Мертвец
криминал, вестерн, драма, приключения
1995, США / Германия / Япония
7.6
Оцените
93
Сияющая звезда
анимация, фэнтези, мюзикл
2022, Корея
7.5
Оцените
94
Эскортницы
драма
2021, Польша
7.5
Оцените
95
Майор
драма
2013, Россия
7.5
Оцените
96
Пушки Акимбо
боевик, комедия
2019, Великобритания / Германия / Новая Зеландия
7.5
Оцените
97
Пришельцы в доме
анимация
2018, Германия / Люксембург / Дания
7.5
Оцените
98
Родители строгого режима
комедия
2022, Россия
7.5
Оцените
99
Драйв
драма, боевик
2011, США
7.5
Оцените
100
Белль и Себастьян
приключения
2013, Франция
7.5
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