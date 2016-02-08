«Дэдпул»: Рецензия Киноафиши

Придурок в красном костюме

Мальчики и девочки, заткните ушки. Срочно!!! Глаза, конечно, тоже лучше закрыть, однако учтите, что в незрячем состоянии скорость передвижения крайне невелика. А она вам понадобится – тикать придется по-быстрому. Ибо он – негодяй и подонок, трепач без царя в голове или просто болтливый мерзавец – он, Дэдпул, уже тусуется на вашем пороге. Ха, кто-то сказал, что расхаживать по городу в обтягивающих лосинах и вихлять худосочным мужским седалищем над трупом поверженного врага – это не круто? Да отрежут лгуну его гнусный язык! Круче Дэдпула – только он сам. А летающие кверху тормашками тачки, да еще и с мелконашинкованными «несогласными» внутри – как раз явное тому подтверждение…

«Дэдпул» Тима Миллера – это, на самом деле, «вечеринка для своих». Если вы хорошо знакомы с болтливым наемником и аллергии на его скабрезности у вас нет – смело идите в зал и хрюкайте от восторга: фильм вряд ли разочарует. Но если фанатеете от «Железного человека» или «Мстителей» - тогда будьте предельно осторожны. У «Дэдпула» с другими кинопроектами «Marvel» общего не так много: контраст может быть уж слишком разительным. Начать с того, что перед нами не блокбастер в чистом виде, а, скорее, помесь блокбастера с молодежной комедией. Поэтому без сортирного юмора не обошлось – его в избытке. Сказывается и ограниченный бюджет: из звезд первой величины только Райан Рейнольдс (Дэдпул); остальные звезды рангом поменьше, например, Эд Скрейн (Аякс) и роскошная во всех смыслах Джина Карано (Ангельская пыль). Малое количество денег заметно и по картинке: она не столь яркая, как мы привыкли. Отчасти, конечно, это специально задумывалось: мол, Уэйд Уилсон живет не по другую сторону Млечного пути, а между нами, поэтому «сделаем-ка всё бытово». Тем не менее, получилось не сколько «бытово», сколько «темновато» и «грязновато».

Однако небольшим бюджетом проблемы «Дэдпула» не ограничиваются. При всей своей безбашенности, фильм даже не пытается интриговать: вряд ли в зале найдется человек, который за час до финала не поймет, чем вся заваруха закончится. А при отсутствии «сюрпризов» зрителю только и остается, что любоваться работой гримера, сделавшим физиономию Рейнольдса похожим на «дорогу в ад», да наслаждаться свистом пуль и фонтанами крови. Да, кстати, о «свисте пуль». Драки смотрятся довольно неплохо, динамика зашкаливает, актерам и каскадерам – респект. Кого-то может насторожить излишняя жестокость, но тут уж, как говорится, на вкус и цвет…

И все-таки, основная фишка «Дэдпула» – не боевая акробатика и не сортирный юмор с чередой беспросветных «факов». И даже не любовная линия, прочерченная на редкость искренне и без соплей. Сила сего отвязного действа – в иронии и в самоиронии, в издевке: в издевке над жанром, над комиксами, над их героями, над Хью Джекманом… Стеб этот, конечно, злой до мозга костей, но так чего ж еще вы ждали от Дэдпула? В мире Торов и Тони Старков, он почти единственный Мальчиш-Плохиш, хоть и воюющий по эту сторону зла. Просто специализация у него такая, специфическая – антигероем быть. А потому – он к нам надолго. Не то чтобы «навеки поселиться» (хотя чем «Marvel» не шутит), однако… «Я чувствую запах франшизы», - выразительно скажет Дэдпул поближе к финалу. Очень выразительно скажет. Гм, к чему бы это он? Вы не знаете?

Вера Алёнушкина