Патерсон, 2016

- Патерсон работает водителем (англ. driver). Ирония заключается в том, что фамилия сыгравшего его актёра также является Драйвер (англ. Driver)

- Фильм «Патерсон» вошёл в конкурсную программу Каннского фестиваля и получил так называемую «Премию пальмовой собаки». Это не единственный фильм, который Джим Джармуш показал в Каннах в 2016 году. Также в одной из внеконкурсных программ прошёл показ картины «Gimme Danger. История Игги и The Stooges»

- Во время подготовки к роли Адам Драйвер пошёл учиться на водителя автобуса. Это случилось ещё до того, как съёмочная группа хотела предложить ему получить лицензию

- В «Патерсоне» есть камео актёров, сыгравших главных героев в фильме Уэса Андерсона «Королевство полной луны»

- Идея картины родилась у Джима Джармуша ещё 20 лет назад

- Стихотворения для фильма написал один из любимых поэтов Джармуша Рон Пэджетт

- В фильме упоминается музыкант и друг Джармуша Игги Поп