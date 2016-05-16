Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Патерсон Патерсон
Киноафиша Фильмы Патерсон
Paterson

Патерсон, 2016

2016 / США
7.4 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
Меланхоличный фильм об одиноком водителе автобуса.
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Перед вами новый фильм самого поэтичного режиссёра планеты - Джима Джармуша («Выживут только любовники», «Кофе и сигареты», «Мертвец»). В этот раз его картина носит имя «Патерсон», а снялись в ней двое известных актёров: Адам Драйвер («Внутри Льюина Дэвиса», «Милая Фрэнсис», «Звёздные войны: Пробуждение силы») и Гольшифте Фарахини («Друзья», «Совокупность лжи»).

В центре сюжета - водитель автобуса по имени Патерсон, который живёт в городе под названием Патерсон. В свободное время главный герой пишет стихи в своём тайном блокноте. Правда, он никогда их никому не читает. Каждый день он садится за руль своего автобуса и едет по одному и тому же маршруту, затем обедает у любимого водопада, пишет стихи, а вечером возвращается домой, перед сном успевая выгулять пса Марвина и выпить бокал пива в местном баре. Это история о человеке, который видит красоту окружающего мира и находит в нём вдохновение, несмотря на однообразность.

- Патерсон работает водителем (англ. driver). Ирония заключается в том, что фамилия сыгравшего его актёра также является Драйвер (англ. Driver)

- Фильм «Патерсон» вошёл в конкурсную программу Каннского фестиваля и получил так называемую «Премию пальмовой собаки». Это не единственный фильм, который Джим Джармуш показал в Каннах в 2016 году. Также в одной из внеконкурсных программ прошёл показ картины «Gimme Danger. История Игги и The Stooges»

- Во время подготовки к роли Адам Драйвер пошёл учиться на водителя автобуса. Это случилось ещё до того, как съёмочная группа хотела предложить ему получить лицензию

- В «Патерсоне» есть камео актёров, сыгравших главных героев в фильме Уэса Андерсона «Королевство полной луны»

- Идея картины родилась у Джима Джармуша ещё 20 лет назад

- Стихотворения для фильма написал один из любимых поэтов Джармуша Рон Пэджетт

- В фильме упоминается музыкант и друг Джармуша Игги Поп

Жизнь Патерсона  – сплошная романтика: он работает водителем автобуса в городе Патерсон, штат Нью-Джерси, а в свободное время пишет стихи для любимой жены Лоры. Патерсон облачает красоту повседневности в стихи и встречает поэтов повсюду – такова магия города - родины поэтов Аллена Гинзберга и Уильяма Карлоса Уильямса.

7.4 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 16 февраля 2017
Премьера в мире 16 мая 2016
Возраст 18+
Прокатчик A-One Films
Режиссер
Джим Джармуш
Джим Джармуш
В ролях
Адам Драйвер
Адам Драйвер
Голшифте Фарахани
Голшифте Фарахани
Кара Хэйуорд
Кара Хэйуорд
Стерлинг Джеринс
Стерлинг Джеринс
Джаред Гилман
Джаред Гилман
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про собак Фильмы про собак
Лучшие зарубежные фильмы онлайн Лучшие зарубежные фильмы онлайн
Постер фильма Патерсон 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Патерсон смотреть онлайн

Патерсон
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Каждый день – это брат-близнец предыдущего. 6.15 – подъем; кукурузные хлопья на завтрак; дорога на автовокзал. Потом весь день за рулем под чью-то монотонную болтовню – о погоде, о боксе, о девушках. Затем – дорога домой. Поправить кем-то сдвинутый ящик для писем, поцеловать в щеку жену, вывести на прогулку косолапенького бульдога… А, и про дежурный бокал в местном пабе, конечно же, не забыть. Вот и весь день. Который повторяется пять раз в неделю бессчетное…
Читать
Anastasia Ganina 17 августа 2017, 22:13
I go through trillion of molecules that move aside to make way for me, while on both sides trillions more stay where they are
Новый фильм Джима… Читать дальше…
Катерина Радюк 8 сентября 2017, 14:19
Поэзия повседневности
Дом-работа, работа-дом, один и тот же маршрут, одни и те же действия. Рутина и тоска зеленая. Удивительно, но даже в… Читать дальше…
Отзывы Написать
24 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Патерсон
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«КИНОТЕРАПИЯ» от Каро.Арт: 10 фильмов, которые стоит пересмотреть на большом экране А потом еще не раз на малом, потому что они того стоят.
Написать
29 марта 2022 19:21
В киноцентре «Родина» состоится ретроспектива Джима Джармуша С 23 сентября по 21 октября проект #ARTPOKAZ и киноцентр «Родина» представят лучшие фильмы известного американского кинематографиста Джима Джармуша. Зрители смогут вновь увидеть
Написать
18 сентября 2017 13:28
«Лунный свет» и другие новинки кино этой недели в обзоре от «Киноафиши» Кажется, пришло время для тихих и вдумчивых премьер. На этой неделе в прокат выходят сразу два оскаровских фаворита «Лунный свет» – о чернокожем гее и «Лев» – о
Написать
15 февраля 2017 16:36
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
трейлер с русскими субтитрами
Трейлер с русскими субтитрами
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Приложение киноафиши