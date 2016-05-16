Патерсон, 2016

Перед вами новый фильм самого поэтичного режиссёра планеты - Джима Джармуша («Выживут только любовники», «Кофе и сигареты», «Мертвец»). В этот раз его картина носит имя «Патерсон», а снялись в ней двое известных актёров: Адам Драйвер («Внутри Льюина Дэвиса», «Милая Фрэнсис», «Звёздные войны: Пробуждение силы») и Гольшифте Фарахини («Друзья», «Совокупность лжи»).
В центре сюжета - водитель автобуса по имени Патерсон, который живёт в городе под названием Патерсон. В свободное время главный герой пишет стихи в своём тайном блокноте. Правда, он никогда их никому не читает. Каждый день он садится за руль своего автобуса и едет по одному и тому же маршруту, затем обедает у любимого водопада, пишет стихи, а вечером возвращается домой, перед сном успевая выгулять пса Марвина и выпить бокал пива в местном баре. Это история о человеке, который видит красоту окружающего мира и находит в нём вдохновение, несмотря на однообразность.
- Патерсон работает водителем (англ. driver). Ирония заключается в том, что фамилия сыгравшего его актёра также является Драйвер (англ. Driver)
- Фильм «Патерсон» вошёл в конкурсную программу Каннского фестиваля и получил так называемую «Премию пальмовой собаки». Это не единственный фильм, который Джим Джармуш показал в Каннах в 2016 году. Также в одной из внеконкурсных программ прошёл показ картины «Gimme Danger. История Игги и The Stooges»
- Во время подготовки к роли Адам Драйвер пошёл учиться на водителя автобуса. Это случилось ещё до того, как съёмочная группа хотела предложить ему получить лицензию
- В «Патерсоне» есть камео актёров, сыгравших главных героев в фильме Уэса Андерсона «Королевство полной луны»
- Идея картины родилась у Джима Джармуша ещё 20 лет назад
- Стихотворения для фильма написал один из любимых поэтов Джармуша Рон Пэджетт
- В фильме упоминается музыкант и друг Джармуша Игги Поп
Жизнь Патерсона – сплошная романтика: он работает водителем автобуса в городе Патерсон, штат Нью-Джерси, а в свободное время пишет стихи для любимой жены Лоры. Патерсон облачает красоту повседневности в стихи и встречает поэтов повсюду – такова магия города - родины поэтов Аллена Гинзберга и Уильяма Карлоса Уильямса.
Новый фильм Джима… Читать дальше…
Дом-работа, работа-дом, один и тот же маршрут, одни и те же действия. Рутина и тоска зеленая. Удивительно, но даже в… Читать дальше…