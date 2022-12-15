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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов 2020

Лучшие фильмы 2020 года

Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
1 Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
боевик, приключения, анимация 2020, Япония
8.9
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Душа
2 Душа
анимация, семейный, приключения, комедия 2020, США
8.8
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Джентльмены
3 Джентльмены
боевик, криминал 2020, США
8.7
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Ее заветное желание
4 Ее заветное желание
анимация, драма, мелодрама 2020, Япония
8.6
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Небо
5 Небо
военный, драма 2020, Россия
8.6
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Отец
6 Отец
драма 2020, Великобритания / Франция
8.5
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Зов предков
7 Зов предков
приключения, анимация, семейный 2020, США
8.5
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Вайолет Эвергарден. Фильм
8 Вайолет Эвергарден. Фильм
анимация, драма, фэнтези 2020, Япония
8.3
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Лёд 2
9 Лёд 2
мелодрама, драма 2020, Россия
8.2
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Плохие парни навсегда
10 Плохие парни навсегда
боевик, криминал, комедия 2020, США
8.1
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Огонь
11 Огонь
драма 2020, Россия
8.1
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После. Глава 2
12 После. Глава 2
мелодрама 2020, США
8.0
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Пальма
13 Пальма
драма 2020, Россия
7.9
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Серебряные коньки
14 Серебряные коньки
приключения, фэнтези 2020, Россия
7.9
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Подольские курсанты
15 Подольские курсанты
военный, исторический, драма 2020, Россия
7.9
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Город тайн
16 Город тайн
криминал, драма, мистика 2020, Австралия / США
7.8
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Счастье в конверте
17 Счастье в конверте
семейный 2020, Россия
7.8
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Один вдох
18 Один вдох
спорт, драма 2020, Россия
7.7
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Удивительное путешествие Доктора Дулиттла
19 Удивительное путешествие Доктора Дулиттла
комедия 2020, США
7.7
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Последний богатырь: Корень зла
20 Последний богатырь: Корень зла
фэнтези, приключения 2020, Россия
7.7
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Великий
21 Великий
драма 2020, США
7.7
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Калашников
22 Калашников
военный, исторический 2020, Россия
7.6
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Отель «Белград»
23 Отель «Белград»
комедия 2020, Россия
7.3
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Мулан
24 Мулан
фэнтези, драма, боевик 2020, США / Китай / Канада
7.3
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Довод
25 Довод
фантастика, боевик, триллер 2020, США / Великобритания
7.3
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Тролли. Мировой тур
26 Тролли. Мировой тур
анимация, детский 2020, США
7.1
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Гренландия
27 Гренландия
триллер 2020, США
7.1
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Красный призрак
28 Красный призрак
драма, исторический 2020, Россия
7.1
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Восемь сотен
29 Восемь сотен
военный, драма 2020, Китай
7.1
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Верю в любовь
30 Верю в любовь
мелодрама 2020, США
7.0
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Аферистка
31 Аферистка
комедия, криминал, триллер 2020, Великобритания
7.0
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Чудо-женщина: 1984
32 Чудо-женщина: 1984
боевик, фантастика, приключения 2020, США
7.0
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Дедушка НЕлегкого поведения
33 Дедушка НЕлегкого поведения
комедия, семейный 2020, США
7.0
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Человек-невидимка
34 Человек-невидимка
ужасы, фантастика 2020, США
6.9
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Конек-Горбунок
35 Конек-Горбунок
приключения, фэнтези 2020, Россия
6.8
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Охотник на монстров
36 Охотник на монстров
фэнтези 2020, США / Германия / Япония / Китай
6.8
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Бладшот
37 Бладшот
боевик, фантастика 2020, США
6.7
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(НЕ) Идеальный мужчина
38 (НЕ) Идеальный мужчина
комедия, фантастика, мелодрама 2020, Россия
6.7
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Чернобыль
39 Чернобыль
драма, исторический 2020, Россия
6.6
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Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
40 Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
фантастика, боевик, триллер 2020, США
6.5
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Скандал
41 Скандал
драма 2020, США
6.5
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Марафон желаний
42 Марафон желаний
комедия, мелодрама 2020, Россия
6.4
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Ведьмы
43 Ведьмы
фэнтези 2020, США
6.3
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Вторжение
44 Вторжение
фантастика, боевик 2020, Россия
6.3
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Вратарь Галактики
45 Вратарь Галактики
фантастика, приключения 2020, Россия
6.1
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Стрельцов
46 Стрельцов
биография, спорт, драма 2020, Россия
6.0
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Тихая ночь
47 Тихая ночь
комедия, ужасы 2020, Великобритания
6.0
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Небесная команда
48 Небесная команда
драма, спорт 2020, Россия / Беларусь
5.8
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Новые мутанты
49 Новые мутанты
фантастика, боевик 2020, США
5.5
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Глубже!
50 Глубже!
комедия 2020, Россия
4.8
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Мама: Возвращение из тьмы
51 Мама: Возвращение из тьмы
триллер 2020, Австралия
4.7
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