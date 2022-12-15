Лучшие фильмы 2020 года

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Скоро в прокате "Нахимовцы"
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1
Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
боевик, приключения, анимация
2020, Япония
8.9
Оцените
2
Душа
анимация, семейный, приключения, комедия
2020, США
8.8
Оцените
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3
Джентльмены
боевик, криминал
2020, США
8.7
Оцените
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4
Ее заветное желание
анимация, драма, мелодрама
2020, Япония
8.6
Оцените
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5
Небо
военный, драма
2020, Россия
8.6
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6
Отец
драма
2020, Великобритания / Франция
8.5
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7
Зов предков
приключения, анимация, семейный
2020, США
8.5
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8
Вайолет Эвергарден. Фильм
анимация, драма, фэнтези
2020, Япония
8.3
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9
Лёд 2
мелодрама, драма
2020, Россия
8.2
Оцените
10
Плохие парни навсегда
боевик, криминал, комедия
2020, США
8.1
Оцените
11
Огонь
драма
2020, Россия
8.1
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12
После. Глава 2
мелодрама
2020, США
8.0
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13
Пальма
драма
2020, Россия
7.9
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14
Серебряные коньки
приключения, фэнтези
2020, Россия
7.9
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15
Подольские курсанты
военный, исторический, драма
2020, Россия
7.9
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16
Город тайн
криминал, драма, мистика
2020, Австралия / США
7.8
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17
Счастье в конверте
семейный
2020, Россия
7.8
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18
Один вдох
спорт, драма
2020, Россия
7.7
Оцените
19
Удивительное путешествие Доктора Дулиттла
комедия
2020, США
7.7
Оцените
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20
Последний богатырь: Корень зла
фэнтези, приключения
2020, Россия
7.7
Оцените
21
Великий
драма
2020, США
7.7
Оцените
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22
Калашников
военный, исторический
2020, Россия
7.6
Оцените
23
Отель «Белград»
комедия
2020, Россия
7.3
Оцените
24
Мулан
фэнтези, драма, боевик
2020, США / Китай / Канада
7.3
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25
Довод
фантастика, боевик, триллер
2020, США / Великобритания
7.3
Оцените
26
Тролли. Мировой тур
анимация, детский
2020, США
7.1
Оцените
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27
Гренландия
триллер
2020, США
7.1
Оцените
28
Красный призрак
драма, исторический
2020, Россия
7.1
Оцените
29
Восемь сотен
военный, драма
2020, Китай
7.1
Оцените
30
Верю в любовь
мелодрама
2020, США
7.0
Оцените
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31
Аферистка
комедия, криминал, триллер
2020, Великобритания
7.0
Оцените
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32
Чудо-женщина: 1984
боевик, фантастика, приключения
2020, США
7.0
Оцените
33
Дедушка НЕлегкого поведения
комедия, семейный
2020, США
7.0
Оцените
Смотреть онлайн
34
Человек-невидимка
ужасы, фантастика
2020, США
6.9
Оцените
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35
Конек-Горбунок
приключения, фэнтези
2020, Россия
6.8
Оцените
36
Охотник на монстров
фэнтези
2020, США / Германия / Япония / Китай
6.8
Оцените
37
Бладшот
боевик, фантастика
2020, США
6.7
Оцените
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38
(НЕ) Идеальный мужчина
комедия, фантастика, мелодрама
2020, Россия
6.7
Оцените
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39
Чернобыль
драма, исторический
2020, Россия
6.6
Оцените
40
Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
фантастика, боевик, триллер
2020, США
6.5
Оцените
41
Скандал
драма
2020, США
6.5
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42
Марафон желаний
комедия, мелодрама
2020, Россия
6.4
Оцените
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43
Ведьмы
фэнтези
2020, США
6.3
Оцените
44
Вторжение
фантастика, боевик
2020, Россия
6.3
Оцените
45
Вратарь Галактики
фантастика, приключения
2020, Россия
6.1
Оцените
Смотреть онлайн
46
Стрельцов
биография, спорт, драма
2020, Россия
6.0
Оцените
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47
Тихая ночь
комедия, ужасы
2020, Великобритания
6.0
Оцените
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48
Небесная команда
драма, спорт
2020, Россия / Беларусь
5.8
Оцените
49
Новые мутанты
фантастика, боевик
2020, США
5.5
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50
Глубже!
комедия
2020, Россия
4.8
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51
Мама: Возвращение из тьмы
триллер
2020, Австралия
4.7
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