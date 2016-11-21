«Землетрясение»: Рецензия Киноафиши

Пока ты меня помнишь, я не умру

7 декабря 1988-го года. На часах – 11.41. Спросите любого жителя Армении или человека, хотя бы раз побывавшего там – и вам скажут, что значит эта дата и это время. Если, конечно, найдут слова, чтобы ответить. Лично я помню, как трясло мою подругу-армянку, когда я спросила её по глупости, что было тогда в Спитаке. А ведь я спросила спустя двадцать лет. Сейчас прошло двадцать восемь. Но люди до сих пор говорят об этом с трудом. И до сих пор не могут забыть.

Константин Лавроненко в фильме Сарика Андреасяна «Землетрясение»

7 декабря 1988-го года – один из самых черных дней в армянской истории. Землетрясение силой 9-10 баллов полностью разрушило город Спитак. Сильно пострадал и Ленинакан. По официальным данным погибло 25 тысяч человек (по неофициальным – в несколько раз больше). Выжившим помогали все. И это не красивая фраза, не преувеличение: кто жил в соседних районах – ехали разгребать завалы. Другие отдавали вещи, собирали гуманитарную помощь, даже детские игрушки покупали…

Виктор Степанян в фильме Сарика Андреасяна «Землетрясение»

И «Землетрясение» Сарика Андреасяна - это фильм-реквием, фильм – поминальная молитва. Он о том, что творилось в те дни. Но в картине трагедия персонифицируется, обретает лицо. Сюжет складывается из нескольких историй, которые вначале развиваются параллельно, а потом сплетаются в единое целое. Каждая такая история – это драма одной семьи.

Семьи деда Ерема, выгнавшего из дома своего зятя и дочь; семьи Константина и Анны Бережных (Константин Лавроненко и Мария Миронова): они не виделись 8 лет и именно сегодня муж и отец возвращается. А вот брат и сестра: Сурен и Лилит. И Роберт, семья которого погибла в автокатастрофе… Их жизни навсегда изменятся всего за пару минут – изменятся и они сами.

Даниил Изотов в фильме Сарика Андреасяна «Землетрясение»

Думаю, что вы уже поняли, что «Землетрясение» с традиционными фильмами-катастрофами общего имеет мало: там на первом плане все-таки «экшен». Да и сам сюжет, как правило, от зрителя очень далек. Здесь все по-другому. Здесь всё происходящее на экране зрителей постарше когда-то коснулось. Да и экшен для Андреасяна – вопрос десятый. Ему важнее проследить, как меняется человек в такую минуту, как проявляется его настоящее «я». Как сильных и уверенных людей беда делает слабыми, а беспомощным дает силу. Как самые родные люди внезапно становятся чужими, а бывшие враги – самыми близкими.

Кадр из фильма «Землетрясение»

«Землетрясение», конечно, потрясает. На нем плачут все. Даже матерые циники (сама свидетель!). При этом нужно оговорить еще вот какую деталь: к самому страшному Сарик Андреасян подходит максимально деликатно. Он не спекулирует на человеческом горе, не пытается шокировать разорванными в клочья трупами… Моря крови вы не увидите. Шокирует другое. В самом конце экран разделят на две половины: слева будут документальные кадры – настоящие фотографии, снятые в 1988-м, а справа – кадры из фильма, кадры-двойники, точно повторяющие документальные. И вот в этот момент становится действительно жутко: ты понимаешь, что очень многое в «Землетрясении» не было художественным вымыслом – самое страшное оказывается реконструкцией, слепком с реальности.

Мария Миронова в фильме Сарика Андреасяна «Землетрясение»

Нельзя не сказать и о масштабе съемок. Снимали в двух городах: в Гюмри (бывший Ленинакан) и в Москве. Решение не снимать сцены разрушения в Армении было принципиальным: не хотели шокировать жителей города, где почти каждый лично столкнулся с этой катастрофой. Поэтому павильон (площадью 10 000 метров) построили в Москве. Декорации почти полностью повторяли улицы Ленинакана. Кстати, продюсер фильма Рубен Дишдишян и исполнитель одной из главных ролей Грант Тохатян в 1988-м в Ленинакане были: принимали участие в спасательных операциях. Так что для них этот фильм – не просто очередной проект, а история очень личная.

Кадр из фильма «Землетрясение»

Что же касается других участников, то, на мой взгляд, Мария Миронова и Константин Лавроненко сыграли в «Землетрясении» свои лучшие роли. Мария Миронова уж точно. Во всяком случае, таких мощных сцен, с таким пронзительным нервом, я у нее и не помню. Она стала для меня открытием в этом фильме, безусловно. Впрочем, все без исключения актеры работают, не щадя себя, все рвут себя в клочья. И в больших ролях, и в эпизодах.

Кадр из фильма «Землетрясение»

Но как бы то ни было, финал у «Землетрясения» светлый. Потому что 7 декабря 1988-го года – это не только боль и скорбь. Это пример того, что чужая боль может стать своей. Ведь тогда на призыв о помощи откликнулись все: русские, армяне, грузины, французы, итальянцы… Люди поняли, что они ближе друг к другу, чем им казалось. А всякого рода «непреодолимые разногласия» – на самом деле сущая ерунда. И «Землетрясение» передает эту мысль очень точно. Чем и подкупает.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 1 декабря

Расписание и покупка билетов на фильм «Землетрясение»