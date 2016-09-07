Путешествие времени, 2016

Режиссёр Терренс Малик уже давно известен киноманам всего мира своим необычным стилем. Он снял такие картины, как «Тонкая красная линия», «Древо жизни», «Дни жатвы» и другие. Перед вами его новая документальная лента «Путешествие времени». В основном, в съёмках приняли участие безызвестные актёры, однако среди них есть также звезда с мировым именем - Кейт Бланшетт («Властелин колец: Братство кольца», «Талантливый мистер Рипли»). Именно она стала рассказчиком этой истории.

«Путешествие времени» расскажет историю всего сущего. Зрители перенесутся в момент зарождения самой вселенной, увидят быт древних людей и собственный техногенный век со стороны. В своём фильме Малик показывает временную природу всего живого и растворяет её в вечности. Сама же картина снята в фирменном стиле режиссёра, который отличается особой живописностью.