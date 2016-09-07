Путешествие времени, 2016

Режиссёр Терренс Малик уже давно известен киноманам всего мира своим необычным стилем. Он снял такие картины, как «Тонкая красная линия», «Древо жизни», «Дни жатвы» и другие. Перед вами его новая документальная лента «Путешествие времени». В основном, в съёмках приняли участие безызвестные актёры, однако среди них есть также звезда с мировым именем - Кейт Бланшетт («Властелин колец: Братство кольца», «Талантливый мистер Рипли»). Именно она стала рассказчиком этой истории.
«Путешествие времени» расскажет историю всего сущего. Зрители перенесутся в момент зарождения самой вселенной, увидят быт древних людей и собственный техногенный век со стороны. В своём фильме Малик показывает временную природу всего живого и растворяет её в вечности. Сама же картина снята в фирменном стиле режиссёра, который отличается особой живописностью.
- Фильм «Путешествие времени» вошёл в конкурсную программу Венецианского кинофестиваля
- Терренс Малик разрабатывал «Путешествие времени» в течение 30 лет
- Изначально рассказчиком должна была стать Эмма Томпсон. Позже её заменила Кейт Бланшетт
- Супервайзер визуальных эффектов Дэн Гласс отметил, что Малик хотел, чтобы каждый кадр фильма выглядел так, будто его нарисовал разный художник
- Во время съёмок извержения вулкана один из операторов подошёл так близко, что расплавились его ботинки
- Для создания правдоподобного фильма Терренс Малик на протяжении 40 лет консультировался с ведущими учёными планеты
- В российской версии Кейт Бланшетт озвучил актёр Константин Хабенский
- Продюсером фильма является Брэд Питт
Невероятно красивая и удивительная, как сама природа, новая кинокартина режиссера Терренса Малика «Путешествие времени».
Фильм сочетает в себе новаторские спецэффекты и невероятные кадры, снятые в разных уголках земного шара в попытках зафиксировать то, что живет веками и неподвластно времени. Это история планеты Земля — от рождения звёзд до появления жизни и возникновения человечества. Фильм показывает невидимые ранее человеческому глазу природные явления — небесные и земные, масштабные и микроскопические.
Снова был приглашен на пресс-показ, на этот раз у нас художественно-документальное творение, которое… Читать дальше…