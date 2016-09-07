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Путешествие времени Путешествие времени
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Voyage of Time: Life's Journey

Путешествие времени, 2016

2016 / США / Франция / Германия
7.0 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
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Режиссёр Терренс Малик уже давно известен киноманам всего мира своим необычным стилем. Он снял такие картины, как «Тонкая красная линия», «Древо жизни», «Дни жатвы» и другие. Перед вами его новая документальная лента «Путешествие времени». В основном, в съёмках приняли участие безызвестные актёры, однако среди них есть также звезда с мировым именем - Кейт Бланшетт («Властелин колец: Братство кольца», «Талантливый мистер Рипли»). Именно она стала рассказчиком этой истории.

«Путешествие времени» расскажет историю всего сущего. Зрители перенесутся в момент зарождения самой вселенной, увидят быт древних людей и собственный техногенный век со стороны. В своём фильме Малик показывает временную природу всего живого и растворяет её в вечности. Сама же картина снята в фирменном стиле режиссёра, который отличается особой живописностью.

- Фильм «Путешествие времени» вошёл в конкурсную программу Венецианского кинофестиваля

- Терренс Малик разрабатывал «Путешествие времени» в течение 30 лет

- Изначально рассказчиком должна была стать Эмма Томпсон. Позже её заменила Кейт Бланшетт

- Супервайзер визуальных эффектов Дэн Гласс отметил, что Малик хотел, чтобы каждый кадр фильма выглядел так, будто его нарисовал разный художник

- Во время съёмок извержения вулкана один из операторов подошёл так близко, что расплавились его ботинки

- Для создания правдоподобного фильма Терренс Малик на протяжении 40 лет консультировался с ведущими учёными планеты

- В российской версии Кейт Бланшетт озвучил актёр Константин Хабенский

- Продюсером фильма является Брэд Питт

Невероятно красивая и удивительная, как сама природа, новая кинокартина режиссера Терренса Малика «Путешествие времени».
Фильм сочетает в себе новаторские спецэффекты и невероятные кадры, снятые в разных уголках земного шара в попытках зафиксировать то, что живет веками и неподвластно времени. Это история планеты Земля — от рождения звёзд до появления жизни и возникновения человечества. Фильм показывает невидимые ранее человеческому глазу природные явления — небесные и земные, масштабные и микроскопические.
 

7.0 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 30 марта 2017
Премьера в мире 7 сентября 2016
Возраст 16+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Терренс Малик
Терренс Малик
В ролях
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Руна Люсьенн
Руна Люсьенн
Джамал Кавил
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Путешествие времени 4 постера
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Путешествие времени смотреть онлайн

Путешествие времени
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Если верить теории Большого взрыва, то наша Вселенная появилась на свет всего каких-то 13.7 миллиардов лет назад. Впрочем, «Путешествие времени» об этом вам не расскажет: фильм вообще избегает какой-либо конкретной информации и с цифрами не дружит принципиально. Зато вам попытаются рождение Вселенной показать – а затем пригласят на весьма длительную прогулку. Прогулку, которая длится 13.7 миллиардов лет. То есть с момента так называемой сингулярности и до сего дня. Кадр…
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Демитрий Сильмарилл 6 апреля 2017, 21:17
Настоящий арт хаус среди документальных фильмов
Снова был приглашен на пресс-показ, на этот раз у нас художественно-документальное творение, которое… Читать дальше…
Демитрий Сильмарилл 28 марта 2017, 15:53
Снова был приглашен на пресс-показ, на этот раз у нас художественно-документальное творение, которое я и так хотел глянуть в обязательном порядке.… Читать дальше…
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30 марта 2017 13:07
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28 марта 2017 16:22
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