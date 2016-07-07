«До встречи с тобой»: Рецензия Киноафиши

История Золушки, век 21-ый

Она любит свою семью, платья с сердечками и туфли в горошек. И прически а-ля «лохматая школьница». И улыбаться до ушей без всякой на то причины. И … И, собственно, это всё, что она любит. В общем, она проста, наивна и жизнерадостна. Так что ж еще нужно уважающей себя Золушке?! Ах да, ей нужен принц. С собственным замком и интересной бледностью. Печальный, разочарованный и одинокий. Эдакий Чарльз Гарольд.

Сэм Клафлин. Кадр из фильма «До встречи с тобой»

И принц – куда ж без него! – вскоре отыскивается. В классическом костюме и с Оксфордом за плечами. Из тех, что богаче Креза. А Золушка бедна, как степной кузнечик, чуть ли не с голоду помирает (что, впрочем, не мешает ей каждый день пугать принца очередным новым платьем с мартышками – привет художнику по костюмам). И все у них было бы до тошноты романтично, если бы не беда, которая случилась с его высочеством (Сэм Клафлин) за два года до встречи с Золушкой (Эмилия Кларк). Он попал в аварию. И остался парализован. Почти полностью. Шевелится только большой палец правой руки (что дает возможность управлять инвалидным креслом). Но истинная любовь, как вы понимаете, преград не знает…

Сэм Клафлин, Эмилия Кларк. Кадр из фильма «До встречи с тобой»

Впрочем, кому-то мой сарказм может показаться моветоном. Мол, такая серьезная тема, как можно ерничать над болезнью… Поясню: да, «До встречи с тобой» действительно касается проблемы «Человек с ограниченными возможностями» – но это единственное достоинство фильма. Других нет! И сарказм направлен не на людей в инвалидных креслах, а на ту романтизированную бредятину, которая творится на экране. Творится же следующее.

Сэм Клафлин, Эмилия Кларк. Кадр из фильма «До встречи с тобой»

С одной стороны, главная задача «До встречи с тобой» - убедить зрителя, что даже в той ситуации, в которую попал Уилл Трейнор, жизнь не заканчивается. (Именно это и пытается объяснить герою неуклюжая мисс Кларк). А с другой… То, что делает Уилл в финале, перечеркивает абсолютно все. И получается так, что «если ты не можешь быть первым парнем на деревне, то и не живи вовсе. И наплевать, что ты единственный у родителей сын». А «живи ярко» - значит, занимайся дайвингом на самом дорогом океаническом побережье и жуй булочки в самом фешенебельном парижском кафе. Не можешь – умри. Кстати, мистер Трейнер, кажется, даже вскрывал себе вены (есть следы на руке). Интересно, как? Как может вскрыть вены человек, который полностью обездвижен?

Кадр из фильма «До встречи с тобой»

И таким нелепостям нет числа. Лу нанимают в сиделки к лежачему больному, однако (цитата) «физиологические потребности её не касаются» (простите за грубость, но, видимо, принцы не какают). Лу бедна, но каждый день в новом наряде. Уилл страдает от скептицизма и рефлексии, но ни на секунду не сомневается, что молоденькая дурочка кадрит парализованного богача исключительно ради большой и чистой любви. Ой, вот хоть режьте меня, не поверю. И кстати, вы хоть догадываетесь, как выглядит человек, у которого поврежден спинной мозг? Поверьте, он далеко не так прекрасен, как Сэм Клафлин.

Эмилия Кларк. Кадр из фильма «До встречи с тобой»

Актеры – песня особая. В принципе, особых претензий к герою нет: он хоть и однообразен, зато в обаянии ему не откажешь. А вот что касается мисс Кларк… Девушка воистину уникальна. Ибо на все случаи жизни имеет одну и ту же гримаску. Удивлена? – бровки домиком. Обрадована? – бровки домиком. Рассерженна? – и снова бровки взлетают вверх. Если прибавить к этому неизлечимый телячий оптимизм, которым авторы наградили свою героиню, коктейль получается адский – через полчаса от убогого кривляния Эмили Кларк начинает жутко болеть голова. В общем, как говорил лет 200 назад г-н Грибоедов: «Словечка в простоте не скажет, все с ужимкой»…

Кадр из фильма «До встречи с тобой»

Но какова Золушка, таков и финал. А он, конечно, счастливый – ведь мы имеем дело сказкой, не забывайте. Поэтому готовьтесь к хэппи-энду. Только предупреждаю – хэппи-энд будет специфический. Он слишком точно отражает нюансы нашего времени. Итак, внимание: счастье – это возможность носить колготки с любимым узорчиком, попивая кофе на фоне Эйфелевой башни. А принц – пусть даже и любимый – в эту систему ценностей уже не вписывается. Современная Золушка счастлива без него.

В прокате с 7 июля 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «До встречи с тобой»

Вера Алёнушкина