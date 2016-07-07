«До встречи с тобой»: Рецензия Киноафиши
Она любит свою семью, платья с сердечками и туфли в горошек. И прически а-ля «лохматая школьница». И улыбаться до ушей без всякой на то причины. И … И, собственно, это всё, что она любит. В общем, она проста, наивна и жизнерадостна. Так что ж еще нужно уважающей себя Золушке?! Ах да, ей нужен принц. С собственным замком и интересной бледностью. Печальный, разочарованный и одинокий. Эдакий Чарльз Гарольд.
И принц – куда ж без него! – вскоре отыскивается. В классическом костюме и с Оксфордом за плечами. Из тех, что богаче Креза. А Золушка бедна, как степной кузнечик, чуть ли не с голоду помирает (что, впрочем, не мешает ей каждый день пугать принца очередным новым платьем с мартышками – привет художнику по костюмам). И все у них было бы до тошноты романтично, если бы не беда, которая случилась с его высочеством (Сэм Клафлин) за два года до встречи с Золушкой (Эмилия Кларк). Он попал в аварию. И остался парализован. Почти полностью. Шевелится только большой палец правой руки (что дает возможность управлять инвалидным креслом). Но истинная любовь, как вы понимаете, преград не знает…
Впрочем, кому-то мой сарказм может показаться моветоном. Мол, такая серьезная тема, как можно ерничать над болезнью… Поясню: да, «До встречи с тобой» действительно касается проблемы «Человек с ограниченными возможностями» – но это единственное достоинство фильма. Других нет! И сарказм направлен не на людей в инвалидных креслах, а на ту романтизированную бредятину, которая творится на экране. Творится же следующее.
С одной стороны, главная задача «До встречи с тобой» - убедить зрителя, что даже в той ситуации, в которую попал Уилл Трейнор, жизнь не заканчивается. (Именно это и пытается объяснить герою неуклюжая мисс Кларк). А с другой… То, что делает Уилл в финале, перечеркивает абсолютно все. И получается так, что «если ты не можешь быть первым парнем на деревне, то и не живи вовсе. И наплевать, что ты единственный у родителей сын». А «живи ярко» - значит, занимайся дайвингом на самом дорогом океаническом побережье и жуй булочки в самом фешенебельном парижском кафе. Не можешь – умри. Кстати, мистер Трейнер, кажется, даже вскрывал себе вены (есть следы на руке). Интересно, как? Как может вскрыть вены человек, который полностью обездвижен?
И таким нелепостям нет числа. Лу нанимают в сиделки к лежачему больному, однако (цитата) «физиологические потребности её не касаются» (простите за грубость, но, видимо, принцы не какают). Лу бедна, но каждый день в новом наряде. Уилл страдает от скептицизма и рефлексии, но ни на секунду не сомневается, что молоденькая дурочка кадрит парализованного богача исключительно ради большой и чистой любви. Ой, вот хоть режьте меня, не поверю. И кстати, вы хоть догадываетесь, как выглядит человек, у которого поврежден спинной мозг? Поверьте, он далеко не так прекрасен, как Сэм Клафлин.
Актеры – песня особая. В принципе, особых претензий к герою нет: он хоть и однообразен, зато в обаянии ему не откажешь. А вот что касается мисс Кларк… Девушка воистину уникальна. Ибо на все случаи жизни имеет одну и ту же гримаску. Удивлена? – бровки домиком. Обрадована? – бровки домиком. Рассерженна? – и снова бровки взлетают вверх. Если прибавить к этому неизлечимый телячий оптимизм, которым авторы наградили свою героиню, коктейль получается адский – через полчаса от убогого кривляния Эмили Кларк начинает жутко болеть голова. В общем, как говорил лет 200 назад г-н Грибоедов: «Словечка в простоте не скажет, все с ужимкой»…
Но какова Золушка, таков и финал. А он, конечно, счастливый – ведь мы имеем дело сказкой, не забывайте. Поэтому готовьтесь к хэппи-энду. Только предупреждаю – хэппи-энд будет специфический. Он слишком точно отражает нюансы нашего времени. Итак, внимание: счастье – это возможность носить колготки с любимым узорчиком, попивая кофе на фоне Эйфелевой башни. А принц – пусть даже и любимый – в эту систему ценностей уже не вписывается. Современная Золушка счастлива без него.
В прокате с 7 июля 2016
Расписание и покупка билетов на фильм «До встречи с тобой»
Вера Алёнушкина